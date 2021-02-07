مسئولان اصفهان به موضوعات زیستی شهروندان توجه جدی داشته باشند

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا نصر اصفهانی صبح یکشنبه در یکصد و پنجاه و هشتمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان با بیان اینکه پیروزی انقلاب اسلامی ایران به علت همراهی و همدلی مردم ایران به عنوان یکی از بزرگترین رویدادهای جهان اتفاق افتاد، اظهار داشت: یاد و خاطره امام و شهدای انقلاب و پس از انقلاب را گرامی می‌داریم و امیدوارم به عهدی که با شهدا بستیم پایدار باشیم و حوادث ما را از این مسیر دور نکند.

وی ضمن قدردانی از همکاری و مشارکت صورت گرفته در زمینه آذین بندی شهر برای ایام دهه فجر گفت: شهرداری اصفهان این افتخار را دارد که در کنار پروژه‌های عمرانی در هر یکشنبه یک افتتاح در اختیار مردم قرار می‌دهد یا کلنگ زنی می‌کند.

رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان ادامه داد: شهرداری برای پروژه‌های جدید مأموریت فرهنگی، اجتماعی و ورزشی هم دارد، این نهاد از زمانی که به این موضوعات ورود کرده نقش برجسته‌ای داشته است.

وی با بیان اینکه ضروری است در کنار مسائل کالبدی و زیرساختی باید به زیست مردم هم بپردازیم، اضافه کرد: اگر مردم از نشاط و شادابی و امید برخوردار نباشند قطعاً هر اقدامی در شهر انجام دهیم به نتیجه قطعی نخواهد رسید.

لزوم توجه به فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی در شهر

نصر اصفهانی با تاکید بر اینکه همه مسئولان باید اگر به دنبال سرزندگی و حیات و اگر به دنبال توسعه آینده هستند توجه به فعالیت‌های فرهنگی، اجتماعی و ورزشی را در دستور کار قرار دهند، تصریح کرد: امروز به واقع نیازمند کار کردن در بعد فرهنگی انقلاب هستیم و باید نیازهای شهروندان را بیش از گذشته مورد توجه قرار دهیم.

وی با بیان اینکه شهرداری اصفهان در این زمینه ۲۰۰ مجموعه فرهنگی اجتماعی و ورزشی ایجاد کرده است، اضافه کرد: در این مراکز یک هزار نیروی انسانی مشغول به کار هستند و این نهاد در این عرصه‌ها فعالیت‌های زیادی انجام می‌دهد.

مشارکت ۶ هزار شهروند و کارشناس در تدوین طرح جامع شهر اصفهان

رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان با بیان اینکه حتماً ما باید در بحث بودجه چنین موضوعاتی را در دستور کار قرار دهیم و پس از شرایط کرونایی باید برنامه‌های میدانی که امید نشاط و شادابی را به محلات می‌آورد را اجرا کنیم، گفت: مرحله اول برنامه جامع شهر اصفهان با مشارکت بیش از ۶ هزار نفر از شهروندان، کارشناسان و نخبگان به پایان و در شورای راهبری برنامه جامع شهر اصفهان به تأیید رسید و در ادامه باید در شورای برنامه ریزی استان و شورای عالی معماری و شهرسازی بررسی و مصوب شود تا این پروژه به سرانجام برسد.

وی با بیان اینکه برنامه جامع شهر اصفهان در مرحله‌ای قرار دارد که باید در استانداری و شورای عالی معماری و شهرسازی و اداره کل راه و شهرسازی آن را سریع‌تر ادامه دهند، اضافه کرد: باید این فرصت را مغتنم بدانیم و اقدامات سریع‌تر انجام شود و در اسرع وقت مشاور مرحله دوم را از ظرفیت استان اصفهان و کشور انتخاب کنیم و این کار استمرار پیدا کند.