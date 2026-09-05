مجوز ایجاد حوزه مقاومت بسیج عشایری در تالش و رضوانشهر اخذ شد

به گزارش خبرنگار مهر، روحالله اسماعیلزاده ظهر شنبه در گفتگو با رسانه ها با اشاره به اخذ مجوزایجاد دو حوزه مقاومت بسیج در گیلان اظهار کرد: مجوز ایجاد حوزههای مقاومت بسیج عشایری در تالش و رضوانشهر با پیگیریهای انجامشده و با هدف تقویت سازماندهی، خدمترسانی و پیگیری مطالبات جامعه عشایری استان گیلان اخذ شده است.
رئیس سازمان بسیج عشایری سپاه قدس گیلان با بیان اینکه تالش و رضوانشهر از شهرستان های دارای بیشترین جمعیت عشایری در استان هستند، افزود: این مناطق از ظرفیت ویژهای در حوزه عشایری برخوردارند و ایجاد حوزههای مقاومت در آنها، زمینه حضور منسجم تر بسیج در میان عشایر را فراهم میکند.
وی تصریح کرد: با راهاندازی حوزههای مقاومت بسیج عشایری در این دو شهرستان، تعداد حوزههای مقاومت عشایری استان گیلان به سه حوزه افزایش مییابد و ساختار سازمانی بسیج عشایری در استان تقویت میشود.
سرهنگ اسماعیلزاده با اشاره به اینکه ایجاد این حوزهها با هدف شناسایی دقیقتر مسائل جامعه عشایری انجام شده است، گفت: این اقدام به انسجام بیشتر، ارتقای خدمترسانی و پیگیری مؤثرتر مطالبات عشایر استان گیلان کمک خواهد کرد.
وی افزود: بهرهگیری از ظرفیتهای جامعه عشایری و توجه تخصصی به مسائل این قشر، از مهمترین اهداف راهاندازی حوزههای مقاومت بسیج عشایری در شهرستان های تالش و رضوانشهر است.
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