خروج خرمای بم از بن بست؛ طلای سیاه راهی بازارهای جهانی شد

خبرگزاری مهر – گروه استان ها: در حالی که فصل برداشت خرمای جدید در جنوب کرمان فرا رسیده، انبوهی از خرمای مرغوب برداشت‌ شده سال گذشته همچنان در سردخانه‌های شهرستان‌های بم و سایر مناطق جنوبی این استان دپو شده بود.

این معضل که ریشه در سیاست‌های ناپایدار صادراتی، کاهش مصرف داخلی و نبود برنامه حمایتی منسجم دارد، معیشت هزاران خانواده نخلدار را تحت تاثیر قرار داده بود.

با سیاست هایی که انتهای سال گذشته اجرا شد صادرات خرما ممنوع شد و چون در بازار داخلی هم مشتری وجود نداشت خرما در سردخانه ها ماند.

نتیجه این اشتباه اقتصادی کاهش نقدینگی کشاورزان، افت قیمت محصول در سال جاری همزمان با برداشت محصول و اشباع شدن بازار داخلی و خارجی شد و هزینه هنگفت انبار داری و تشدید دلال بازی برای خرید زیر قیمت محصول سال جاری را نیز باید بر پیاندهای این اشتباه افزود.

در نهایت پس از ماه ها انتظار و همزمان با برداشت محصول سال جاری قانون عدم صادرات خرما برداشته شد، اما عرضه ناگهانی محصول بر قیمت خرما اثرگذار شده است.

با این وجود خرما داران کرمانی و به خصوص شرق و جنوب این استان خوشحال اند که بخشی از نیاز نقدینگی خانوار خود را می توانند با فروش این محصول تامین کنند.

در این میان شهرستان بم به دلیل تک محصولی بودن کشاورزی جایگاه ویژه ای دارد.

شهرستان بم با حدود ۱۰ هزار هکتار نخلستان و تولید سالانه به طور میانگین ۷۰ هزار تن خرما، یکی از قطب‌های اصلی تولید این محصول در کشور محسوب می‌شود.

خرمای مضافتی بم به عنوان یکی از مرغوب‌ترین و پرفروش‌ترین ارقام خرما در ایران و جهان شناخته می‌شود و بخش قابل‌توجهی از درآمد مردم این شهرستان از طریق تولید و صادرات آن تأمین می‌شود.

با این حال، ماه‌ها از برداشت محصول سال گذشته گذشت و انبوهی از این محصول استراتژیک و با ارزش در سردخانه‌ها باقی ماند.

اختلال در صادرات خرما نه تنها ارز آوری را کاهش داد، بلکه کاهش قیمت را نیز در پی داشت و نخلدارانی که ماه‌ها با زحمت این محصول را از نخل‌ها به بار آورده‌اند، سرانجام در شهریور ماه ۱۴۰۵ توانستند محصول را صادر کنند، اما اکنون با انبوهی از محصول مواجه هستند که در حال عرضه به بازار است و با عدم تناسب عرضه و تقاضا دست‌وپنجه نرم می‌کنند.

مشکل انبار شدن خرما، ریشه در کیفیت محصول یا خشکسالی ندارد، بلکه در سیاست‌گذاری‌های ناپایدار و نبود حمایت مؤثر ریشه دارد.

یکی از اصلی‌ترین عوامل شکل‌ دهنده به این مشکل، نبود یک سیستم یکپارچه و مدیریت‌شده برای تنظیم بازار صادرات و مصرف داخلی است.

خرمای سال گذشته را صادر می کنیم و خرمای امسال در سردخانه انبار می شود

محمود، یکی از تولید کنندگان خرما در بم است که به خبرنگار مهر می گوید: سال گذشته و درست در پیک فروش محصول خرما در بازار داخلی و تقاضا در کشورهای اسلامی، محدودیت‌های بی‌موقع صادراتی پیش از ماه مبارک رمضان اعمال شد که موجب شد محصول روی دست کشاورزان بماند.

یکی دیگر از تولیدکنندگان خرما در بم در این باره می گوید: اگر در زمان پیک صادرات، ممنوعیت اعمال شود، بخشی از محصول روی دست کشاورزان باقی می‌ماند امیدواریم این مشکل در سال جاری تکرار نشود.

عباس متقی، می افزاید: ما الان باید خرمای امسال را صادر می کردیم، اما داریم خرمای سال قبل را صادر می کنیم که این یعنی کشاورز یک سال هزینه انبار داری داده و و بازار کشورهای متقاضی نیز با همان خرما به زودی اشتباع می شود و خرمای سال جاری بی مشتری می ماند و مشخص نیست چه کسی پاسخگوی کشاورز باید باشد!

مسئولان از تصمیم های پشت میزی خودداری کنند

حسن زارع، کشاورز برواتی نیز در این زمینه به خبرنگار مهر می گوید: صادرات خرمای استان کرمان امسال با کاهش روبه‌رو شده و نخلداران و صادرکنندگان این محصول را با مشکل مواجه کرده است. چون تازه داریم محصول سال قبل را صادر می کنیم.

وی می افزاید: در این شرایط، انتظار می‌رود دستگاه‌های متولی با اتخاذ سیاست‌های پایدار و حمایت‌های مؤثر، هرچه سریع‌تر نسبت به ساماندهی بازار صادرات و جلوگیری از انبار شدن محصول سال جدید اقدام کنند تا نخلداران که نقش حیاتی در تأمین یکی از محصولات استراتژیک کشور دارند، در این روزها تنها نمانند.

۱۷ هزار تن محصول سال گذشته همچنان در سردخانه ها وجود دارد

رئیس جهاد کشاورزی استان کرمان با اشاره به نقش قابل توجه تولید خرما در معیشت کشاورزان شهرستان بم و سایر شهرستانهای شرق کرمان می گوید: حمایت از کشاورزان و رونق بازار خرید و فروش محصولات یکی از سیاست های جدی ما است.

ایمان کریم قاسمی، می افزاید: با توجه به کیفیت و روال هر ساله حدود ۷۰ درصد خرمای شهرستان های شرقی کرمان صادر می شود و اگر اختلالی در این زمینه باشد بر فروش محصول اثر می گذارد.

وی ادامه می دهد: با تدابیر اندیشیده شده مشکل دپوی خرمای سال گذشته در سردخانه های این مناطق رفع و محصول در حال صادرات است.

وی تصریح می کند: ۷۰ هزار تن خرما سال قبل دپو شده بود و کار برداشت محصول نیز شروع شده با این اقدام هم زمینه انبار محصول سال جدید مهیا شده و هم مشکل نقدیندگی کشاورزان رفع شده است. قاسمی، می گوید: در حال حاضر حدود ۱۷ هزار تن محصول سال قبل همچنان در انبارها وجود دارد که کار صادرات این محصول مرغوب صادراتی نیز در حال انجام است.

کار برداشت محصول سال جاری در حال انجام است

فرماندار بم نیز نیز از روند مطلوب صادرات خرما به کشورهای متقاضی خبر داد و به خبرنگار مهر می گوید: کار بارگیری و ارسال محموله های صادراتی به صورت روزانه و پایدار در حال انجام است.

وحدت عیدی، می افزاید: کار برداشت محصول سال جدید نیز با فعالیت هزاران نفر در نخلستانهای بم در حال انجام است و مشکلی در این زمینه وجود ندارد.

وی ادامه می دهد: تاجران خرما با شناسایی بازارهای هدف و حمایتهای مسئولان در حال صادرات هستند.

وی با اشاره به برگزاری جلسات مستمر و رصد دقیق بازار می گوید: خوشبختانه بخش قابل توجهی از مشکلات موجود در زمینه خرما در شهرستان مرتفع شده است و مسئولان قبل از تصمیم گیری مشورت کنند

کشاورزان به دلالان خرما نفروشند

نماینده مردم شهرستان های شرقی کرمان در مجلس شورای اسلامی نیز در گفتگو با مهر از کشاورزان خواست از فروش محصول سال جاری خود به دلالان جدا خودداری کنند.

حجت الاسلام موسی غضنفرآبادی، می افزاید: افت قیمت محصول در بازار داخلی به دلیل دلال بازی و کمبود نقدینگی در دست کشاورزان است، اما از کشاورزان می خواهیم از فروش محصول به دلال ها خودداری کنند و محصول خود را به تدریج وارد بازار کنند.

وی عنوان می کند: بم یکی از وسیع ترین گسترده های نخلستان های ایران را دارد و مردم بم زندگی خود را با خرما گره زده اند و هر گونه خسارت به دلیل سیاست های اشتباه می تواند به معیشت مردم ضربه بزند.

وی ادامه می دهد: به همین دلیل تصمیم گیری در خصوص صادرات و سایر تصمیم گیری های در این زمینه مستقیما با معیشت مردم مربوط می شود و باید با مشورت و برنامه ریزی دقیق انجام شود.

هم اکنون کار برداشت ۷۰ هزار تن خرمای سال جاری در نخلستان های بم در حال انجام است و کشاورزان امیدوارند در سال جاری ضرر سال گذشته جبران شود.