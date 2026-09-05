از همدلی اجتماعی تا ارتقای ایمنی و خدمات شهری در تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا اشراقی، معاون رفاه و مشارکتهای اجتماعی سازمان رفاه، خدمات و مشارکتهای اجتماعی شهرداری تهران، با اشاره به برگزاری برنامه گلریزان برای آزادی زندانیان جرائم غیرعمد در قالب پویش سراسری «تهران همدل» اظهار کرد: این برنامه با هدف تقویت فرهنگ همدلی، مسئولیت اجتماعی و مشارکت شهروندان در حمایت از خانوادههایی برگزار میشود که در پی گرفتار شدن یکی از اعضای خانواده در یک مسئله مالی و غیرعمد، با مشکلات و آسیبهای متعددی مواجه شدهاند.
اشراقی با بیان اینکه «تهران همدل» صرفاً یک برنامه جمعآوری کمک نیست، ادامه داد: این پویش تلاش میکند مفهوم همدلی و مسئولیت اجتماعی را در میان شهروندان تقویت کند و نشان دهد که مشارکتهای کوچک و بزرگ مردم میتواند در زندگی یک انسان و یک خانواده، تأثیری بسیار بزرگ و ماندگار داشته باشد.
فرصتی برای همراهی خیرین و شهروندان
معاون رفاه و مشارکتهای اجتماعی سازمان تصریح کرد: در این مسیر، برنامه گلریزان آزادی زندانیان جرائم غیرعمد فرصتی است تا خیرین، نیکوکاران، مجموعههای مردمی و شهروندان تهرانی در کنار یکدیگر قرار بگیرند و سهمی در باز شدن گره از زندگی خانوادههایی داشته باشند.
وی با دعوت از شهروندان، خیرین و نیکوکاران برای همراهی با این طرح خاطرنشان کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری به تقویت سرمایه اجتماعی و مشارکتهای مردمی نیاز داریم و تجربه نشان داده است که در جامعه ایرانی، فرهنگ نوعدوستی و کمک به همنوعان همواره یکی از مهمترین ظرفیتهای اجتماعی بوده است.
اشراقی در پایان گفت: هدف ما این است که با مشارکت مردم، پنجرهای از امید به زندگی دوباره برای این خانوادهها گشوده شود و زمینهای فراهم شود تا فردی که به دلیل یک اتفاق غیرعمد از خانواده خود دور مانده است، بتواند دوباره به خانه بازگردد و زندگی خود را از سر بگیرد.
پاکسازی شریانهای آبی منطقه ۵ برای آمادگی در برابر آبگرفتگی
عملیات لایروبی و رسوببرداری از نقاط کلیدی مسیلها و کانالهای منطقه ۵ با هدف تسهیل جریان آب و ارتقای آمادگی شبکه آبهای سطحی اجرا شد.
روابط عمومی شهرداری منطقه ۵، پاکسازی شریانهای آبی منطقه که توسط اداره مسیلها و قنوات منطقه انجام شد، شامل پاکسازی نقاط استراتژیک برای تسهیل جریان آب و ارتقای سطح بهداشت محیطی است.
مسعود نوابی، معاون خدمات شهری و محیط زیست منطقه، در تشریح جزئیات این عملیات گفت: تیمهای عملیاتی ما با بهرهگیری از ماشینآلات سنگین، موفق به لایروبی و رسوببرداری از نقاط کلیدی از جمله کانال باکری، در تقاطع بزرگراه شهید باکری و سیمون بولیوار، کانال صنایع، زیر پل صنایع هواپیمایی، حوضچه کاشانی در مسیر شرق به غرب و روددره فرحزاد در محدوده زیر پل خیابان آبشار شدند.
وی افزود: در این عملیات، در مجموع ۴ مترمکعب رسوبات جمعآوری و به مراکز دفع منتقل شد.
نوابی تأکید کرد: تداوم این اقدامات در راستای آمادگی کامل شبکه مسیلها و کانالهای منطقه است تا از هرگونه اختلال در جریان آب و آسیبهای احتمالی به معابر جلوگیری شود.
ایمنسازی بزرگراههای منطقه ۱۶ با نصب علائم و ضربهگیرهای ترافیکی
مدیریت شهری منطقه ۱۶ با اجرای مجموعهای از اقدامات پیشگیرانه، نصب علائم راهنمای مسیر و ضربهگیرهای ترافیکی، ایمنی تردد در محورهای بزرگراهی را ارتقا داد.
حسین کاشانیپور، شهردار منطقه ۱۶، با تأکید بر اهمیت ایمنسازی محورهای مواصلاتی و شریانی شهر اظهار کرد: ایمنسازی بزرگراهها بهعنوان محورهای حیاتی تردد شهری، همواره از اولویتهای اساسی مدیریت شهری منطقه است. در همین راستا، معاونت حمل و نقل و ترافیک منطقه با بهرهگیری از توان اکیپهای نگهداشت و رویکردی پیشگیرانه، اقدامات مؤثری را در محور بزرگراهی شهید سلامی عملیاتی کرد.
وی به یکی از اقدامات شاخص صورتگرفته در این محور اشاره کرد و افزود: نصب علائم راهنمای مسیر بر روی نیوجرسیهای مسیر غرب به شرق پل فهیمآباد اجرایی شد؛ اقدامی کاربردی که نقشی کلیدی در هشداردهی زودهنگام به رانندگان، هدایت صحیح مسیر حرکتی و پیشگیری از سوانح، بهویژه در ساعات شب و زمان کاهش دید ایفا میکند.
اجرای اقدامات ایمنی در محورهای پرتردد
شهردار منطقه ۱۶ با اشاره به حساسیت ایمنی کار در معابر پرتردد تصریح کرد: با توجه به حجم بالای تردد و قرارگیری محل اجرای پروژه در لاین تندرو، بهمنظور حفظ ایمنی عوامل اجرایی و رانندگان، این عملیات با هماهنگی و همراهی مؤثر عوامل پلیس راهور به سرانجام رسید.
کاشانیپور همچنین به اجرای استانداردهای نوین ترافیکی در نقاط حادثهخیز اشاره کرد و گفت: در چارچوب تعامل و هماهنگی مستمر با سازمان حملونقل و ترافیک شهرداری تهران، نقاط پرخطر بزرگراههای محدوده منطقه شناسایی و عملیات نصب «کاشنتانک» (ضربهگیرهای ترافیکی) در این مقاطع اجرایی شد.
وی افزود: این تجهیزات با جذب حداکثری انرژی برخورد در سوانح احتمالی، خسارات جانی و مالی را بهطور چشمگیری کاهش میدهند.
وی در پایان با تأکید بر استمرار پایش شبکه بزرگراهی منطقه خاطرنشان کرد: رصد مداوم و گشتزنیهای مستمر کارشناسان ترافیکی برای شناسایی و رفع نواقص نقاط حادثهخیز ادامه دارد و مدیریت شهری منطقه ۱۶ با تمام توان در جهت ارتقای امنیت تردد و افزایش آرامش روانی شهروندان گام برمیدارد.
«المپیک ترافیک» تهران با رقابت شهروندان در منطقه ۱۴ آغاز شد
نخستین «المپیک ترافیک» تهران با هدف آموزش رفتارهای صحیح ترافیکی از مسیر بازی و رقابت در پارک آموزش ترافیک «رویای آبی» منطقه ۱۴ آغاز شد.
نخستین رویداد بازیهای ترافیکی شهر تهران با عنوان «المپیک ترافیک» در پارک آموزش ترافیک «رویای آبی» منطقه ۱۴ آغاز به کار کرد؛ رویدادی فرهنگی ـ آموزشی که با طراحی ۶ بازی متنوع، تلاش دارد مفاهیم و رفتارهای صحیح ترافیکی را از قالب آموزشهای معمول خارج کرده و به تجربهای جذاب، رقابتی و ماندگار برای شهروندان تبدیل کند.
رضا تربتجو، معاون حمل و نقل و ترافیک منطقه، با بیان اینکه این رویداد با هدف ارتقای رفتارهای صحیح ترافیکی و با رویکردی نوین طراحی شده است، گفت: آموزش و فرهنگسازی در قالب بازی و رقابت، ماندگاری بیشتری در ذهن شهروندان خواهد داشت.
وی افزود: با برگزاری نخستین هفته این رقابتها، بیش از ۲۳۰ شهروند در دو رشته «ترافیک مرموز» و «تعویض چرخ پنچر خودرو» با یکدیگر به رقابت پرداختند و فینال این دو رشته نیز روز جمعه برگزار شد.
۶ رقابت برای سنجش مهارتهای ترافیکی
تربتجو افزود: المپیک ترافیک در مجموع با شش رشته طراحی شده است؛ ترافیک مرموز، طراح ترافیک، دوچرخهسواری تعادلی، ویلچررانی معلولین، لاستیکرانی و تعویض چرخ پنچر خودرو؛ بازیهایی که هر کدام بخشی از دانش، مهارت، دقت، سرعت عمل و توانایی شهروندان در مواجهه با موقعیتهای مرتبط با ترافیک و ایمنی را به چالش میکشند.
از «ترافیک مرموز» تا سکوی قهرمانی
وی با توضیح اینکه رقابتها در چهار رده سنی نونهالان، نوجوانان، جوانان و بزرگسالان برگزار شده تا خانوادهها نیز بتوانند در کنار یکدیگر در یک تجربه متفاوت آموزشی و تفریحی مشارکت داشته باشند، ادامه داد: در نخستین هفته این رقابتها، علاقهمندانی از این منطقه در رشته «ترافیک مرموز» و بازی تعویض لاستیک خودرو به رتبههای اول تا سوم دست یافتند.
به گفته تربتجو، در مجموع بیش از ۶۰۰ شهروند تهرانی در رقابتهای المپیک ترافیک شرکت خواهند کرد و رقابت در سایر رشتهها نیز در روزهای آینده ادامه خواهد داشت و در نهایت تا پایان شهریور قهرمانان هر رشته مشخص میشوند.
پایان المپیک در روز جهانی بدون خودرو
معاون حمل و نقل و ترافیک منطقه با یادآوری اینکه اختتامیه نخستین «المپیک ترافیک» شهر تهران همزمان با روز جهانی بدون خودرو، ۲۲ سپتامبر برگزار خواهد شد، خاطرنشان کرد: این مراسم با خاموشی مشعل المپیک ترافیک و اهدای جوایز به قهرمانان رشتههای مختلف همراه است.
وی افزود: همچنین در پایان این رویداد، تندیس قهرمانی به تیم نخست اهدا خواهد شد تا نخستین دوره المپیک ترافیک تهران، علاوه بر معرفی شهروندان برتر در مهارتهای ترافیکی، به عنوان تجربهای متفاوت در مسیر آموزش، مشارکت اجتماعی و ترویج فرهنگ صحیح ترافیک در پایتخت به پایان برسد.
آمادگی منطقه ۱۰ برای استقبال از مهر؛ از مدیریت ترافیک تا آمادهسازی محیط مدارس
مهدی اخالصنایع، شهردار منطقه۱۰، در نشست شورای مدیران و معاونان منطقه، بر آمادگی همهجانبه مدیریت شهری برای استقبال از مهر و بازگشایی مدارس تأکید کرد و خواستار تمرکز بر مدیریت و روانسازی ترافیک، آمادهسازی محیط شهری و تسریع در اجرای پروژههای اولویتدار شد.
به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه ۱۰، در این نشست آخرین وضعیت پروژهها و برنامههای اولویتدار منطقه مورد بررسی قرار گرفت و بر ضرورت هماهنگی و همافزایی بخشهای مختلف مدیریت شهری برای رفع مسائل و پاسخگویی به نیازهای شهروندان تأکید شد.
اخالصنایع با اشاره به آغاز سال تحصیلی جدید و شرایط پس از جنگ، اظهار کرد: احصای دقیق نیازمندیهای مدارس سطح منطقه باید با جدیت دنبال شود و مسائل و کاستیهای موجود در محیط پیرامونی مدارس در سریعترین زمان ممکن برطرف شود.
وی همچنین ایمنسازی معابر، بهسازی محیط پیرامونی مدارس و مدیریت و روانسازی ترافیک را از مهمترین اولویتهای مدیریت شهری در آستانه بازگشایی مدارس برشمرد و بر اجرای اقدامات لازم برای تسهیل تردد دانشآموزان و شهروندان تأکید کرد.
شهردار منطقه ۱۰ همچنین بر اولویتبندی پروژهها، پیگیری مستمر طرحهای شهری و تسریع در حل مسائل مهم و اثرگذار منطقه تأکید کرد و خواستار تداوم خدمترسانی مؤثر به شهروندان و تقویت رویکرد امیدآفرینی در فعالیت های مدیریت شهری شد.
پیشرفت فیزیکی پروژه احداث زورخانه شهدای مبارکآباد منطقه ۴ به ۷۶ درصد رسید
عملیات نازککاری و نصب تجهیزات گرمایشی و ایمنی در پروژه احداث زورخانه شهدای مبارکآباد، تحت نظارت معاونت فنی و عمران شهرداری منطقه ۴، با سرعت در حال پیگیری است. این پروژه با هدف ایجاد یک فضای تخصصی برای تمرینات ورزشی سنتی و پهلوانی در سطح محلات منطقه اجرا میشود.
سیدمحمد موسوی شهردار منطقه ۴ این منطقه اظهار داشت: در راستای ارتقای فرهنگ و نشاط اجتماعی و با هدف احیای سنتهای ارزشمند ورزشهای باستانی و پهلوانی، پروژه احداث زورخانه شهدای مبارکآباد در محله مبارکآباد – حسینآباد منطقه ۴ تهران با هدف تشویق نسل جوان به این ورزش فاخر در حال اجرا است.
وی با اشاره به اینکه پیشرفت فیزیکی این پروژه تاکنون به ۷۶ درصد رسیده است، افزود: با پایان گچکاری و سنگکاری اتاقها، عملیات سنگکاری راهروها و لابی، لولهکشی آتشنشانی و نصب منبع و پکیجها در این مجموعه ورزشی و فرهنگی شامل سالن، رختکن، نمازخانه و فضاهای خدماتی انجام شده است.
موسوی همچنین خاطرنشان کرد: این مجموعه ورزشی در فضایی به مساحت ۴۰۰ مترمربع و با اعتباری بالغ بر ۱۵ میلیارد تومان طراحی شده و به زودی بهرهبرداری خواهد شد. در طراحی معماری بنا، اصالت سنتی زورخانه ایرانی مورد توجه ویژه قرار گرفته و نماکاری آجری، کاشیکاری هفترنگ و ایجاد فضاهایی همچون گود زورخانه و جایگاه مرشد به همراه امکانات رفاهی و بهداشتی پیشبینی شده است.
وی در پایان گفت: این مرکز با پاسخ به نیاز مبرم شهروندان محله مبارکآباد به فضاهای ورزشی استاندارد و با اصالت، گامی مؤثر در مسیر احیای ورزشهای پهلوانی و غنیسازی اوقات فراغت جوانان برداشته خواهد شد تا ضمن ارتقای سلامت جسمانی، از آسیبهای اجتماعی ناشی از کمبود اماکن فرهنگی و ورزشی پیشگیری شود. خدمترسانی در این منطقه به یمن همراهی مردم شریف و برای ارتقای فرهنگ و نشاط اجتماعی، با قوت ادامه دارد.
رکابزنی سفرای مقیم تهران در مسیر سرزندگی در منطقه ۲
در آستانه روز جهانی هوای پاک و در راستای ترویج فرهنگ حملونقل انسانمحور و کاهش آلایندههای جوی، تعدادی از سفرای کشورها با حضور در منطقه ۲ شهرداری پایتخت، در اقدامی نمادین و مشترک، مسیر سرزندگی را رکاب زدند
روابطعمومی شهرداری منطقه ۲، این مراسم با حضور جمعی از سفرا و نمایندگان کشورهای سوئد، فیلیپین، ونزوئلا، اندونزی، بنگلادش، سریلانکا، رئیس مرکز ارتباطات و امور بینالملل شهرداری تهران، مدیرعامل سازمان ورزش، شهردار منطقه ۲، معاون امور بینالملل مرکز ارتباطات و مدیران شهری برگزار شد، شرکتکنندگان با عبور از مسیر تخصصی سرزندگی، از پروژه بوستان شهدای دانشآموز میناب نیز بازدید کردند.
مهدی صالحی، شهردار منطقه ۲، در حاشیه این مراسم با اشاره به راهبرد اصلی مدیریت شهری برای دستیابی به شهری زیستپذیر، اظهار داشت: احداث مسیر سرزندگی نه یک پروژه عمرانی صرف، بلکه بستری برای بازآفرینی هویت شهری و تشویق شهروندان به سبک زندگی سالمتر است. امروز حضور دیپلماتها در این مسیر، پیامی جهانی مبنی بر همبستگی بینالمللی برای ارتقای کیفیت زندگی شهری در تهران است.
شهردار منطقه ۲ افزود: توسعه زیرساختهای دوچرخهسواری، تنها یکی از اضلاعِ مثلثِ “شهرِ دوستدارِ محیطزیست” است و مدیریت شهری با جدیت در پی تکمیل شبکه پیوستگی مسیرهای پیاده و دوچرخه است تا دسترسی شهروندان به حملونقل پاک را تسهیل نماید.
لازم به ذکر است نمایندگان کشورها در این مراسم ضمن تقدیر رویکرد مدیریت شهری در ایجاد فضاهای ایمن برای دوچرخهسواری و پیادهروی، بر اهمیت توسعه زیرساختهای سبز در کلانشهرها تأکید کردند.
همچنین پروژه ۴۷ کیلومتری «مسیر سرزندگی» تهران با هدف توسعه پیادهروی، دوچرخهسواری، ورزشهای خانوادگی و حملونقل پاک، به دلیل خلاقیت و نوآوری در اتصال بوستانهای پایتخت، از میان ۸۰ پروژه شهری جهان موفق به دریافت جایزه جهانی «خشت طلایی» شد. این جایزه در حاشیه آیین رکابزنی سفرای مقیم تهران به مهدی صالحی، شهردار منطقه ۲ و ایدهپرداز و مجری پروژه، اهدا شد.
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