دفاع مقدس، ریشه ایستادگی و مقاومت ملت ایران است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایثار، یعقوب سلیمانی روز شنبه ۱۴ شهریور در پانزدهمین نشست ستاد ملی مراسم‌ها و مناسبت‌های بنیاد شهید و امور ایثارگران، با گرامیداشت یاد و خاطره امام قائد شهید، شهدای انقلاب اسلامی، شهدای گرانقدر بنیاد شهید و امور ایثارگران، از تلاش اعضای ستاد ملی مراسم‌ها و مناسبت‌ها در اجرای برنامه‌های فرهنگی و مناسبتی قدردانی کرد و با اشاره به عملکرد این ستاد در یک سال گذشته اظهار داشت: امسال بنیاد شهید و امور ایثارگران توانست با توانمندی، قدرت و ایده‌های نو وارد عرصه برنامه‌های فرهنگی و مناسبتی شود. سازمان‌های تابعه بنیاد شهید و امورایثارگران باید بیش از گذشته در اجرای برنامه‌ها هم‌افزایی کنند. اگر ظرفیت‌های موجود در کنار یکدیگر قرار گیرد، می‌توان برنامه‌هایی مؤثرتر و ماندگارتر در حوزه فرهنگ ایثار و شهادت اجرا کرد.

وی با اشاره به جایگاه دفاع مقدس در شکل‌گیری و تثبیت هویت انقلاب اسلامی گفت: باگذشت بیش از 3 دهه از جنگ تحمیلی، دنیا از پنجره دفاع مقدس به جمهوری اسلامی ایران نگاه می‌کند، لذا ریشه ایستادگی و مقاومت ملت ایران در دفاع مقدس است. دشمن تصور می‌کرد به‌راحتی می‌تواند ستون خیمه انقلاب اسلامی را تضعیف کند، اما ملت قهرمان ایران ایستادگی کرد و با مقاومت خود نشان داد که در برابر تهدید و تجاوز عقب‌نشینی نخواهد کرد. امروز رسالت ما این است که انقلاب اسلامی، نظام جمهوری اسلامی و فرهنگ دفاع مقدس را در امتداد مسیر انقلاب و در پیوند با فرهنگ عاشورا و مکتب حضرت سیدالشهدا(ع) برای نسل‌های امروز و آینده تبیین کنیم.

سلیمانی با اشاره به مؤلفه‌های شکل‌دهنده فرهنگ دفاع مقدس گفت: ایثار، مقاومت، شهادت، شجاعت، روحیه مقاومت و استکبارستیزی از جمله مفاهیمی هستند که در دفاع مقدس تجلی پیدا کردند و امروز نیز باید به زبان روز برای جامعه و به‌ویژه نسل جوان تبیین شوند. دفاع مقدس یک مقطع صرفاً تاریخی نیست، بلکه بخشی از هویت انقلاب اسلامی است و برای شناخت روحیه ملت ایران، باید این دوره را به‌درستی بازخوانی کرد. دفاع مقدس، سیمای آیات آسمانی روی زمین است؛ چراکه در آن، انسان‌هایی را می‌بینیم که مجذوب ولایت بودند و با ایمان، اعتقاد، شجاعت و ازخودگذشتگی در میدان حاضر شدند.

وی با اشاره به در پیش بودن هفته دفاع مقدس گفت: هفته دفاع مقدس محتوایی سرشار از فرهنگ ایثار و شهادت دارد و برنامه‌های این هفته باید مبتنی بر برنامه‌ریزی دقیق‌تر و با هدف اثرگذاری بیشتر برگزار شود. برنامه‌های مناسبتی نباید به برگزاری مراسم و اجرای برنامه‌های مقطعی محدود شوند، بلکه باید برای هر برنامه هدف مشخصی تعریف شود و میزان اثرگذاری آن در جامعه مورد توجه قرار گیرد. باید داشته‌های فرهنگی خود را به‌درستی شناسایی و معرفی کنیم و در حوزه تبیین و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، با برنامه پیش برویم. همزمان با برنامه‌های بنیاد شهید و امور ایثارگران، ستاد ملی هفته دفاع مقدس و بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس نیز به‌عنوان مجموعه‌های متولی، برنامه‌هایی را دنبال می‌کنند؛ بنابراین باید با آنها هماهنگی و هم‌پوشانی لازم را داشته باشیم.

سلیمانی هفته دفاع مقدس را فرصتی برای بازخوانی حماسه ملت ایران دانست و افزود: این ایام فرصتی برای روحیه‌افزایی و حماسه‌آفرینی است. هفته دفاع مقدس نوعی حماسه، حضور و ظهور است و برنامه‌های آن باید بتواند این حماسه را برای نسل امروز بازنمایی کند. برنامه‌ها باید بر پایه اثرگذاری طراحی و اجرا شوند و هدف اصلی، تبیین و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت باشد.