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۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۶:۰۰

دفاع مقدس، ریشه ایستادگی و مقاومت ملت ایران است

دفاع مقدس، ریشه ایستادگی و مقاومت ملت ایران است

معاون فرهنگی و آموزشی بنیاد شهید گفت: هنوز دنیا از پنجره دفاع مقدس به جمهوری اسلامی ایران نگاه می‌کند و ریشه ایستادگی، مقاومت و روحیه استکبارستیزی ملت ایران را باید در دفاع مقدس جست‌وجو کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایثار، یعقوب سلیمانی روز شنبه ۱۴ شهریور در پانزدهمین نشست ستاد ملی مراسم‌ها و مناسبت‌های بنیاد شهید و امور ایثارگران، با گرامیداشت یاد و خاطره امام قائد شهید، شهدای انقلاب اسلامی، شهدای گرانقدر بنیاد شهید و امور ایثارگران، از تلاش اعضای ستاد ملی مراسم‌ها و مناسبت‌ها در اجرای برنامه‌های فرهنگی و مناسبتی قدردانی کرد و با اشاره به عملکرد این ستاد در یک سال گذشته اظهار داشت: امسال بنیاد شهید و امور ایثارگران توانست با توانمندی، قدرت و ایده‌های نو وارد عرصه برنامه‌های فرهنگی و مناسبتی شود. سازمان‌های تابعه بنیاد شهید و امورایثارگران باید بیش از گذشته در اجرای برنامه‌ها هم‌افزایی کنند. اگر ظرفیت‌های موجود در کنار یکدیگر قرار گیرد، می‌توان برنامه‌هایی مؤثرتر و ماندگارتر در حوزه فرهنگ ایثار و شهادت اجرا کرد.

وی با اشاره به جایگاه دفاع مقدس در شکل‌گیری و تثبیت هویت انقلاب اسلامی گفت: باگذشت بیش از 3 دهه از جنگ تحمیلی، دنیا از پنجره دفاع مقدس به جمهوری اسلامی ایران نگاه می‌کند، لذا ریشه ایستادگی و مقاومت ملت ایران در دفاع مقدس است. دشمن تصور می‌کرد به‌راحتی می‌تواند ستون خیمه انقلاب اسلامی را تضعیف کند، اما ملت قهرمان ایران ایستادگی کرد و با مقاومت خود نشان داد که در برابر تهدید و تجاوز عقب‌نشینی نخواهد کرد. امروز رسالت ما این است که انقلاب اسلامی، نظام جمهوری اسلامی و فرهنگ دفاع مقدس را در امتداد مسیر انقلاب و در پیوند با فرهنگ عاشورا و مکتب حضرت سیدالشهدا(ع) برای نسل‌های امروز و آینده تبیین کنیم.

سلیمانی با اشاره به مؤلفه‌های شکل‌دهنده فرهنگ دفاع مقدس گفت: ایثار، مقاومت، شهادت، شجاعت، روحیه مقاومت و استکبارستیزی از جمله مفاهیمی هستند که در دفاع مقدس تجلی پیدا کردند و امروز نیز باید به زبان روز برای جامعه و به‌ویژه نسل جوان تبیین شوند. دفاع مقدس یک مقطع صرفاً تاریخی نیست، بلکه بخشی از هویت انقلاب اسلامی است و برای شناخت روحیه ملت ایران، باید این دوره را به‌درستی بازخوانی کرد. دفاع مقدس، سیمای آیات آسمانی روی زمین است؛ چراکه در آن، انسان‌هایی را می‌بینیم که مجذوب ولایت بودند و با ایمان، اعتقاد، شجاعت و ازخودگذشتگی در میدان حاضر شدند.

وی با اشاره به در پیش بودن هفته دفاع مقدس گفت: هفته دفاع مقدس محتوایی سرشار از فرهنگ ایثار و شهادت دارد و برنامه‌های این هفته باید مبتنی بر برنامه‌ریزی دقیق‌تر و با هدف اثرگذاری بیشتر برگزار شود. برنامه‌های مناسبتی نباید به برگزاری مراسم و اجرای برنامه‌های مقطعی محدود شوند، بلکه باید برای هر برنامه هدف مشخصی تعریف شود و میزان اثرگذاری آن در جامعه مورد توجه قرار گیرد. باید داشته‌های فرهنگی خود را به‌درستی شناسایی و معرفی کنیم و در حوزه تبیین و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، با برنامه پیش برویم. همزمان با برنامه‌های بنیاد شهید و امور ایثارگران، ستاد ملی هفته دفاع مقدس و بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس نیز به‌عنوان مجموعه‌های متولی، برنامه‌هایی را دنبال می‌کنند؛ بنابراین باید با آنها هماهنگی و هم‌پوشانی لازم را داشته باشیم.

سلیمانی هفته دفاع مقدس را فرصتی برای بازخوانی حماسه ملت ایران دانست و افزود: این ایام فرصتی برای روحیه‌افزایی و حماسه‌آفرینی است. هفته دفاع مقدس نوعی حماسه، حضور و ظهور است و برنامه‌های آن باید بتواند این حماسه را برای نسل امروز بازنمایی کند. برنامه‌ها باید بر پایه اثرگذاری طراحی و اجرا شوند و هدف اصلی، تبیین و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت باشد.

کد مطلب 6938177
زهرا ناری

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