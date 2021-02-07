ابراهیم هنرمند در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در خصوص بررسی نقشه‌های هواشناسی استان اصفهان اظهار داشت: بررسی این نقشه‌ها بیانگر فعالیت سامانه ناپایدار بارشی تا پایان امروز است.

وی افزود: در حال حاضر بارش باران، مه آلودگی در اکثر مناطق استان اصفهان پیش بینی می‌شود ضمن اینکه در ارتفاعات احتمال رعد و برق نیز وجود دارد.

کارشناس مسئول پیش‌بینی هوای استان اصفهان با بیان اینکه کاهش دید افقی و اختلال در تردد جاده‌ای در استان اصفهان پیش بینی شده است، ادامه داد: این سامانه عصر امروز از استان اصفهان خارج خواهد شد.

وی با بیان اینکه برای صبح فردا مه آلودگی در مسیرهای جاده‌ای و شهری استان اصفهان پیش بینی می‌شود، گفت: این روند تا روز سه شنبه ادامه دارد.

هنرمند با بیان اینکه با خروج سامانه ناپایدار جوی از استان دمای هوا چهار تا ۶ درجه سانتیگراد کاهش می‌یابد، ادامه داد: طی ۲۴ ساعت آینده دمای هوای استان اصفهان در گرم‌ترین و سردترین ساعات بین ۱۷ و دو درجه سانتیگراد در نوسان است.

وی ادامه داد: طی ۲۴ ساعت اخیر چادگان با دمای هوای منفی چهار درجه سانتیگراد زیر صفر سردترین و خور و بیابانک با دمای هوای ۲۰ درجه سانتیگراد بالای صفر گرم‌ترین نقطه پیش‌بینی شده است.