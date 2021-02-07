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۱۹ بهمن ۱۳۹۹، ۱۷:۴۹

دبیر جشنواره ابوذر قم مطرح کرد:

ارسال ۶۰۰ اثر به دبیرخانه ششمین جشنواره ابوذر استان قم

ارسال ۶۰۰ اثر به دبیرخانه ششمین جشنواره ابوذر استان قم

قم- دبیر ششمین جشنواره رسانه ای ابوذر استان قم با بیان اینکه بیش از ۶۰۰ اثر رسانه‌ای به دبیرخانه ارسال شده، گفت: ۶ کارگاه آموزشی برای تولید آثار در جشنواره ابوذر را نیز برگزار کرده ایم.

محمد حسین رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه پس از پایان مهلت ارسال اثر به ششمین جشنواره ابوذر استان قم، دبیرخانه جشنواره روند بررسی و داوری آثار راه‌یافته به مرحله داوری را آغاز نموده است، گفت: با مشارکت چشمگیر خبرنگاران و اهالی رسانه امسال بیش از ۶۰۰ اثر رسانه‌ای از ۱۳۶ خبرنگار و فعال رسانه‌ای استان قم اعم از مطبوعات، خبرگزاری‌ها، پایگاه‌های خبری و بعضاً رسانه‌های بین المللی به دبیرخانه جشنواره ارسال شده است که بخشی از این آثار در کارگاه‌های آموزشی حاشیه جشنواره تهیه و تولید شده‌اند.

رضایی با اشاره به تلاش دبیرخانه در ارتقای کیفی آثار شرکت کنندگان نیز افزود: در دی ماه سال جاری جمعاً شش کارگاه در موضوعات تیتر نویسی، عکاسی خبری، طنز نویسی و کاریکاتور و همچنین دو کارگاه گزارش نویسی با حضور و استقبال خوب خبرنگاران استان قم برگزار شد که بحمدالله امسال شاهد تولید آثار رسانه‌ای در جشنواره و مرتبط با موضوعات اعلامی فراخوان در این کارگاه‌های آموزشی بودیم.

دبیر ششمین جشنواره ابوذر قم با تاکید بر اینکه هم اکنون داوری آثار در حال انجام است، ادامه داد: برای هر بخش داوران خبره و حرفه‌ای از اساتید رسانه در قم و تهران در نظر گرفته شده است و طبق برنامه ریزی صورت گرفته در صورت رفع محدودیت‌های ناشی از ویروس کرونا، اختتامیه این جشنواره در اسفند ماه برگزار می‌گردد و از نفرات برگزیده تجلیل بعمل خواهد آمد.

کد مطلب 5141151

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