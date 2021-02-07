رونمایی از نظام موضوعات پژوهشی دفاع مقدس و مقاومت ضروری است

به گزارش خبرگزاری مهر، صبح امروز علی‌محمد نائینی مشاور فرمانده کل سپاه و رئیس مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس در جلسه‌ای با حضور مدیران مرکز با اشاره به ایام‌الله دهه فجر اظهار کرد: هرچه از ۲۲ بهمن سال ۱۳۵۷ فاصله می‌گیریم، هرروز بر رشد و بالندگی و تأثیرات این انقلاب افزوده می‌شود و نفوذش گسترش پیدا می‌کند و برای تحقق آن هدف‌های بلندی که ترسیم‌شده نزدیک‌تر می‌شویم که به فرموده حضرت امام (ره) هدف اصلی، تحقق جامعه مهدویت و تمدن اسلامی با مدیریت حضرت مهدی (عج) است.

وی ضمن تشکر و قدردانی از دست‌اندرکاران برگزارکننده اولین دوسالانه انتخاب آثار برتر پژوهشی در حوزه دفاع مقدس و مقاومت؛ جایزه سردار سپهبد شهید قاسم سلیمانی اظهار کرد: از کار و تلاش همه عزیزان در برگزاری اولین دوسالانه انتخاب آثار برتر پژوهشی تشکر می‌کنم. امیدواریم آثار و برکات خوبی را به همراه داشته باشد و به تقویت جریان پژوهش و پژوهشگری در عرصه دفاع مقدس و مقاومت کمک کند.

مشاور فرمانده کل سپاه پاسداران با تأکید بر اینکه این کار زمانی کامل می‌شود که ما از همین امروز آن را رها نکنیم و کار را به‌صورت جدی پیگیری کنیم، افزود: لازم است سازوکارها، زیرساخت‌ها و سامانه‌های پژوهشی تقویت شود تا ان‌شاءالله تمام جامعه پژوهشی و دانشگاهی و مراکز مطالعاتی را متوجه یک پدیده مهم به نام دوسالانه انتخاب آثار برتر پژوهشی دفاع مقدس و مقاومت کنیم. باید در این امر پیگیری مستمر انجام دهیم تا در مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی، تحقیق و پژوهش و انتخاب موضوعات تحقیقاتی در حوزه دفاع مقدس و مقاومت اولویت داده شود.

وی با اشاره به استمرار فعالیت دبیرخانه این دوسالانه گفت: نیاز به ارتباط با مراکز علمی و دانشگاهی وجود دارد تا بانک جامع خوبی از مجموع آثار پژوهشی دانشگاهی و مراکز تحقیقاتی که تاکنون انجام‌شده جمع‌آوری کنند. این بانک جامع باید شامل تمام رساله‌ها و پایان‌نامه‌های مقطع تحصیلات تکمیلی در حوزه دفاع مقدس و مقاومت باشد و بنابراین محدود به داخل کشور نباشد و همه محور مقاومت را در بر بگیرد.

سردار نائینی با اشاره به‌ضرورت وجود نظام موضوعات پژوهشی دسته‌بندی‌شده در حوزه دفاع مقدس و مقاومت بیان کرد: باید این نظام موضوعات پژوهشی ایجاد و از آن رونمایی شود و سپس موضوعات تحقیقی و پژوهشی در اختیار محققین و پژوهشگران قرار بگیرد تا بدانند در حوزه دفاع مقدس و مقاومت در چه موضوعاتی می‌توانند پژوهش انجام دهند. همین کار عامل ایجاد انگیزه برای انتخاب موضوع رساله محققین و پژوهشگران خواهد شد.

وی اجرای اولین دوسالانه انتخاب آثار برتر پژوهشی در حوزه دفاع مقدس و مقاومت را خوب ارزیابی کرد و درعین‌حال گفت: باید تلاش کرد تا در حوزه مقاومت گسترده‌تر و حرفه‌ای‌تر عمل شود. بهتر است تا در دوره‌های بعدی مراکز پژوهشی جبهه مقاومت در هر کشوری جداگانه فعالیت کنند و برایشان گروه‌های داوری جداگانه‌ای تشکیل شود. دبیرخانه دوسالانه انتخاب آثار برتر پژوهشی دفاع مقدس و مقاومت می‌بایست نسبت به دریافت اعتبار جایزه سردار سپهبد شهید سلیمانی پیگیری‌های لازم را انجام دهد. در ضمن یک از برنامه‌های آینده مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس نیز حمایت از کتب و رساله‌های پژوهشی برگزیده و برتر در این دوسالانه خواهد بود.

رئیس مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس افزود: همچنین در داخل کشور مقالات علمی می‌بایست شرکت داده شود، زیرا گاهی مقالات معتبر علمی- دانشگاهی اثرش از یک کتاب خیلی بیشتر است.