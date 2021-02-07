به گزارش خبرنگار مهر، امام جمعه گناوه صبح یکشنبه در مراسم اختتامیه «طرح ملی لاله‌های روشن »در گناوه اظهار داشت: دو برادر شهید حر و حسین خسروی شهیدان شاخص دانش آموز هستند که این محفل مزین به نام آنها است.

حجت الاسلام سید عبدالهادی رکنی حسینی افزود: هر چه نام و یاد شهدا در جامعه پر رونق تر و پر رنگ تر باشد قطعاً نسل جوان و دانش آموز ما بیشتر با ایثار، فداکاری و شجاعت آنها آشنایی پیدا خواهند کرد.

امام جمعه گناوه یادآور شد: مدیریت آموزش و پرورش و مجموعه آن و همچنین مدیران مدارس با برگزاری طرح لاله‌های روشن یاد و نام شهدا را زنده نگه می‌دارند و قدردان و سپاسگزار آنها هستیم.

وی تصریح کرد: دشمنان به دنبال ناامید کردن مردم از انقلاب و نظام هستند ولی مردم ثابت کردند که با وجود همه مشکلات از راه انقلاب، شهدا و ولایت جدا نخواهند شد.

در پایان این محفل از خانواده شهیدان شاخص حر و حسین خسروی تقدیر شد.

افتتاحیه طرح ملی لاله‌های روشن یادواره ۳۶ شهید دانش آموز و ۶ شهید فرهنگی شهرستان گناوه دی ماه در دبیرستان دخترانه عترت گناوه برگزارشده بود.