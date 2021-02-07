سه اسکناس جدید رونمایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، سه اسکناس جدید، هزار تومانی، ۲ هزار تومانی و ۵ هزار تومانی امروز در بانک مرکزی رونمایی شد.

این اسکناس‌ها دارای ظاهری متفاوت و ویژگی‌های امنیتی بالاتر در مقایسه با اسکناس‌های قدیمی است.

امیر شکری، رئیس سازمان تولید اسکناس و مسکوک افزود: همه اسکناس‌های جدید در اندازه‌های مساوی چاپ خواهد شد و برای اجرای طرح حذف چهار صفر از پول ملی در آینده در اسکناس‌های جدید نیز چهار صفر ارقام اسکناس کم رنگ چاپ شده است.

امیر شکری اضافه کرد: در این اسکناس‌ها از تصویر نمادهای ملی و مذهبی استفاده شده است.وی گفت: توزیع این اسکناس‌ها نیز به زودی آغاز خواهد شد.