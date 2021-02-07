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۱۹ بهمن ۱۳۹۹، ۱۴:۲۸

بانک مرکزی اعلام کرد؛

سه اسکناس جدید رونمایی شد

سه اسکناس جدید رونمایی شد

بانک مرکزی اعلام کرد: سه اسکناس جدید، هزار تومانی، ۲ هزار تومانی و ۵ هزار تومانی امروز در بانک مرکزی رونمایی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، سه اسکناس جدید، هزار تومانی، ۲ هزار تومانی و ۵ هزار تومانی امروز در بانک مرکزی رونمایی شد.

این اسکناس‌ها دارای ظاهری متفاوت و ویژگی‌های امنیتی بالاتر در مقایسه با اسکناس‌های قدیمی است.

امیر شکری، رئیس سازمان تولید اسکناس و مسکوک افزود: همه اسکناس‌های جدید در اندازه‌های مساوی چاپ خواهد شد و برای اجرای طرح حذف چهار صفر از پول ملی در آینده در اسکناس‌های جدید نیز چهار صفر ارقام اسکناس کم رنگ چاپ شده است.

امیر شکری اضافه کرد: در این اسکناس‌ها از تصویر نمادهای ملی و مذهبی استفاده شده است.وی گفت: توزیع این اسکناس‌ها نیز به زودی آغاز خواهد شد.

کد مطلب 5141291

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    نظرات

    • IR ۱۵:۵۰ - ۱۳۹۹/۱۱/۱۹
      289 41
      پاسخ
      آیا هزینه چاپ هر یک از این اسکناس ها با مبلغ ریالی آن برابری می کند؟
      • ناشناس IR ۱۰:۰۵ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۰
        85 40
        شماحتمابهترمیدونید
      • علیرضا IR ۱۵:۰۷ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۰
        38 19
        میگم که یعنی دیگه پول ما یه صفر اضافه ندارد و همون ۲هزار ۵هزار یا مثلا۲۰هزارم هست
    • علی IR ۱۶:۱۰ - ۱۳۹۹/۱۱/۱۹
      377 31
      پاسخ
      اسکناس های ما خیلی بزرگ هستند، اندازه اسکناس های ما در مقایسه با دلار آمریکا، روبل روسیه و دیگر ارزهای جهان در مقیاس بسیار بزرگ چاپ میشود، اندازه اسکناس ها را کوچک کنیم تا هم در مصرف کاغذ صرفه جویی شود و هم هزینه چاپ اسکناس کاهش یابد و ماندگاری اسکناس ها نیز بهبود یابد و کم تر پاره یا آسیب ببینند
      • محمد IR ۰۸:۵۹ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۰
        74 28
        اینطوری باید دستگاه های atm رو تغییر بدن تا اسکناس جدید رو بخونه
      • IR ۰۹:۰۵ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۰
        148 20
        نه داداش همین خوبه اگه چیزی که شما گفتین انجام بدن اونوقت پول صرفه جویی شده را خودشون برمیدارن میزارن جیب خودشن . تو هرکاری که صرف جویی میکنن اضافه هارو برای خودشون برمیدارن .
      • ناشناس IR ۱۱:۱۵ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۰
        92 15
        احتملأ چاپ اسکناس جدیدبیشتربخاطراشنا کردن مردم باحذف 4صفر صورت گرفته. البته اگه بیست ملیون راباحذف 4تاصفردرنظربگیریدچی بایدبخوانیم
      • محمد IR ۱۸:۲۶ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۱
        22 1
        دوست گرامی تمامی اسکناس ها کوچک و همه، یک اندازه شده اند.
      • IR ۱۸:۵۷ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۳
        10 1
        ۲۰ هزار تومن
      • علی IR ۱۲:۵۷ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۷
        5 2
        اگرم رنگ اسکناس ها یکی بشه بهتره . مثل دلار مثلا همه اسکناس ها اندازه پنجاه هزار تومنی جدید باشه ولی رنگ همشون رنگ هزار تومنی های جدید باشه . بشدت تو هزینه ها صرفه جویی میشه
    • IR ۱۶:۲۹ - ۱۳۹۹/۱۱/۱۹
      315 38
      پاسخ
      دوره اسکناس چاپ کردن گذشته. همه با کارت بانکی خرید می کنند. بعدشم ارزش ٢ هزاری و ۵ هزاری اینقدر پایین اومده که باید سکه میزدن براش نه اسکناس
      • IR ۰۷:۳۶ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۰
        83 13
        دوست عزیز سکه هزینه بیشتری از کاغذ دارد ولی خوبیش اینه که مدتهای طولانی سالم میماند مثل پولهای کاغذی کهنه و پار نمیشود و یکبار هزینه در ساخت میشود.چون پول ما هر روز بی ارزش میشود سکه بدرد ما نمیخورد
      • علی IR ۱۰:۲۰ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۰
        68 13
        داداش اگه سکه بزنند گرونتر در میاد
      • پرویز IR ۱۲:۴۶ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۰
        39 15
        منظورت هزار تومان ۱۰۰ هزار تومان شاید باشد و۲هزار تومان ۲۰۰هزارتومان شاید باشد و۵هزارتومان ۵۰۰هزارتومان شاید باشد همین ها هم ارزشی ندارند
      • مجید IR ۲۰:۵۶ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۰
        23 11
        دولت اگه سکه ضرب کنه مثل چندسال پیش سرازکارگاههای ریخته گری درمیاره
      • ایرانی IR ۲۲:۳۱ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۳
        7 2
        سکه پلاستیکی بزنن از این پلاستیک بازیافتی ها، مثلا در چین به جای بلیط مقوایی مترو‌، از این سکه پلاستیکی ها استفاده میکردن و موقع خروج هم در دستگاه می انداختند که درب باز شود. چقدر خوبه برای محیط زیست.
    • IR ۱۸:۵۳ - ۱۳۹۹/۱۱/۱۹
      231 40
      پاسخ
      با این اسکناس‌ها فقط میشه 3نخ سیگار خرید
      • بدون نام IR ۰۹:۰۱ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۰
        24 29
        پس نخره
      • علیرضا۱ IR ۰۹:۱۶ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۰
        66 23
        عزیزم دورت بگردم سیگار نکش
      • امیرعلی IR ۱۱:۳۲ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۰
        59 15
        سلام.بخدا همونم دیگه نمیشه خرید.
      • IR ۲۱:۲۶ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۰
        32 9
        😄😄😄
      • علی IR ۲۱:۳۳ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۰
        62 4
        اینها فقط برای صدقه دادن خوبه بندازی توی صندق صداقت باز برمیگرده تو جیب خودشون
      • کا IR ۰۰:۳۷ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۷
        3 0
        اخ گفتی؟! حال میده باهاش وینستون اس ایکس نقره ایی بدون برچسب دخانیات(اصلی) کشید ودود کرد.
      • علی اکبری باصری IR ۰۹:۵۸ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۸
        2 1
        مگه مجبوری سیگارت را ترک کن تا پول کم نیاری
    • IR ۱۹:۳۳ - ۱۳۹۹/۱۱/۱۹
      88 25
      پاسخ
      لابد این اسکناسهای جدید هم مثل پنجاه هزارتومنی ها که از پونصد تومنی هم کوچکترن قناسن.
    • IR ۱۹:۴۶ - ۱۳۹۹/۱۱/۱۹
      160 20
      پاسخ
      روتون میشه بگین اسکناس ۲هزار تومانی .آخه اینقدر بی ارزشه که دیگه کف خیابون هم کسی ببینه برنمی داره . حداقل پول اسکناس باید ۱۰ هزار تومنی باشه
      • IR ۰۴:۲۳ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۰
        29 26
        بابا خوب با این کار میخاد ارزش پولو بکشه بالا عقل کل اگه به حرف شما باشه که میشه همون آش همون کاسه
    • IR ۲۰:۰۴ - ۱۳۹۹/۱۱/۱۹
      168 18
      پاسخ
      هزار تومنی؟ شوخی می کنید؟ هزار تومنی الان کاربرد پول خرد هم نداره.
      • IR ۰۰:۵۱ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۰
        99 16
        داداش همون هزار تومانی که میگی دقیقا میشه یک تومنی صفر ها حذف بشه بجای هزار تومان میگیم یک تومان نمی دونم چه شرایطی پیش خواهد آمد ولی این رو مطمئنم اینا هیچ کار که به نفع ملت باشه انجام نمیدن چون ما ملت دشمن نظام و دولت بی کفایت هستیم
      • AE ۱۷:۲۴ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۰
        48 184
        تویی که گفتی ما ملت دشمن نظام هستیم شما از طرف خودت حرف زن جمع نبند من عاشق انقلاب و رهبر عزیزم هستم
    • IR ۲۰:۱۱ - ۱۳۹۹/۱۱/۱۹
      107 17
      پاسخ
      پس اینجوری صفر هایی که کم داریم چی میشه🧐🧐🧐
      • ناشناس IR ۲۱:۳۷ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۰
        27 7
        مثلا می خوان با این کارشون پول ایران رو بالا ببرن
    • DE ۲۰:۴۵ - ۱۳۹۹/۱۱/۱۹
      244 30
      پاسخ
      با همه اش روی هم ۸ هزار تومان ، تقریبا" نصف یک موز - و یا دو تا عدد خیار باهاش میشه خرید !!! علی برکت الله .9
      • IR ۱۹:۱۵ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۰
        44 4
        با هشت هزار تومان یک قطره موز هم نمیدن
    • مهدی IR ۲۰:۴۷ - ۱۳۹۹/۱۱/۱۹
      70 77
      پاسخ
      عالی
    • امیر IR ۲۱:۲۸ - ۱۳۹۹/۱۱/۱۹
      136 21
      پاسخ
      به جای این کارها و حذف چهار صفر از پول ملی که باعث بی ارزش شدن بیش از پیش ان میشود ارزش همین پول ملی را انقدر ببرید بالا که صفرها کم شود این جیب بری اشکار از جیب مردم است مسلمانان
      • هادی خان IR ۰۸:۲۰ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۰
        26 86
        چرا چرت و پرت میگی وقتی که صفر ها حذف بشن ارزش پول ملی نه تنها کم نمیشه بلکه شاید بیشتر هم بشه و ما از قیمت های عجیب و غریب نجات پیدا می کنیم پس بیخودی از خودتون حرف الکی در نکنید.افتادددددد
      • IR ۱۶:۳۸ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۰
        27 12
        نه خیر اون موقع ارزش پول پایین میاد
      • ناشناس US ۲۱:۱۷ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۰
        35 12
        اینا میخان مدل ترکیه رو اجرا کنند ترکیه هم ده سال پیش همین کار رو کرد ولی اول تورم رو کاهش داد و اشتغال ایجاد کرد بعد ارزش پول ملی ترکیه لیر رفت بالا در حال حاضر هر 3لیر یه دلار میشه در ضمن ترکیه تحریم نیست به سازمان تجارت جهانی وصله
      • US ۰۲:۳۹ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۲
        10 0
        اون دوستیکه تاریخ ۲۰ دوروز قبل در جواب اقا امیر در مورد لیر ترکیه نظرشون رو بیان کردند. تشکر بابت توضیحات شما مفید بود. میخواستم بگم ترکیه هم همینکارو کرده ولی مطالبیکه شما توضیح دادید رو نمیدونستم خیلی کامل و مفید بود توضیحات شما تشکر
    • Sh IR ۲۱:۲۸ - ۱۳۹۹/۱۱/۱۹
      134 16
      پاسخ
      تولید پول بدون پشتوانه یعنی تورم یعنی بر ارزشی پول یعنی ...
      • IR ۱۴:۲۰ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۰
        30 8
        چرت پرت چیه خیلی هاشون حرف حساب میزن..ولی درکل مشکل صفر تیست مشکل اینه دولت باید رابطه شو با کشورها خوب کنه که ارزش پول ملی ما بالا بره نه عین الان عراق داره با دولارکارمیکنه از ریال به قرون رسیدیم..
      • IR ۲۳:۵۵ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۰
        24 7
        باوجوداینهمه کارشناس اقتصادی نمیدونم چرامملکت به این روز افتاده
    • هاشمی IR ۲۱:۴۱ - ۱۳۹۹/۱۱/۱۹
      196 12
      پاسخ
      مشکل اصلی این کشور تعداد صفرهای پول نیست. بلکه بی عرضگی مدیران اجرایی است. امیدوارم مردم گول این بازی‌ها را نخورند.
      • IR ۱۱:۳۸ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۰
        53 10
        بدبختیمون همینه که خیلی راحت گول میخوریم دیگه. وگرنه کسی به روحانی رای نمیداد
      • محمد IR ۰۹:۲۸ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۱
        15 1
        اگر ی حرف درست توعمرت زده باشی که ارزش طلاداشته باشه اینه
    • IR ۲۱:۴۶ - ۱۳۹۹/۱۱/۱۹
      123 21
      پاسخ
      مردم خودتون رو آماده کنید برای حذف صفر پولتون که شب خوابید صبح بلند شدید سرمایه تون بره هوا
      • yagob IR ۰۶:۳۲ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۷
        2 0
        😂😂😂😂😂😂😂
    • IR ۲۲:۱۰ - ۱۳۹۹/۱۱/۱۹
      79 9
      پاسخ
      به چه دردی میخورن این اسکناس ها که باید این همه هزینه بابت چاپ صرف بشه ؟؟!!!!!!
    • محمد AE ۲۲:۲۰ - ۱۳۹۹/۱۱/۱۹
      61 28
      پاسخ
      حداقل کاش 50هزار تومانی هم عوض میشد چون 50هزار تومانی از خیلی سال پش اومده
    • موسی ذاکری IR ۲۲:۲۶ - ۱۳۹۹/۱۱/۱۹
      68 7
      پاسخ
      بعد از اینکه ارزش پول ما اینقدر پایین اوردید دیگه معنی نداره کمتر از ۵ هزارتومنی چاپ بشه .درستش اینه که ارزش پول بالا برده بشه که صد و دویست تومنی بکار گرفته بشه .قدرت خرید بره بالا
      • سعید IR ۱۲:۵۳ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۱
        4 2
        جناب اون پنج تومنیو یه چیزی بخری یه هزاری بهت برمیگردونن . باید باشه. شما که میگی فقط صدتومنی باشه ارزش خرید نمیاد بالا ملت پول دارن تو کارتشون که صد هزار صد هزار بردارن؟
    • محمود IR ۲۲:۴۱ - ۱۳۹۹/۱۱/۱۹
      74 14
      پاسخ
      صفر ها رو کم رنگ یا به اصطلاح یواش نوشتن یعنی چه خودمونو قول میزنیم؟ به شعور مردم توهین نکنید مردم میفهمن هزار چیه 1 چیه وووو
      • IR ۱۸:۲۷ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۰
        17 4
        حالا تو چرا گول رو نوشتی قول؟
    • مهدی IR ۲۲:۴۵ - ۱۳۹۹/۱۱/۱۹
      57 7
      پاسخ
      با عرض سلام خدمت مسئولین محترم دیگه با ۱ تومن و دوتومن چه چیزی میشه خرید و دوم با توجه هزینه چابش بصرفه هس پولش چاپ بشه
    • AE ۲۳:۱۱ - ۱۳۹۹/۱۱/۱۹
      95 10
      پاسخ
      ای کاش ارزشی هم داشتن ☹️وقتی با اینها نمیتونی چیزی بخری چه ارزشی داره؟؟
      • IR ۰۰:۱۱ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۰
        18 2
        سلام. آره بهتره اگه 50هزارتومان یا 100هزاری بزنید. پول ملی داره بی ارزش میشه.
      • H.r IR ۱۶:۱۶ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۰
        8 20
        شما که خارج از کشوری نمیخواد واسه بقیه دلسوزی کنی
    • نوید IR ۲۳:۲۴ - ۱۳۹۹/۱۱/۱۹
      104 14
      پاسخ
      4 صفر کمرنگ چاپ شده 😂😂😂😂😂 بابا برید جمع کنید اینقدر آبروی ما رو روی کره زمین نبرید این همه جنجال واسه حذف صفراش بعد کمرنگ چاپ شده
      • star IR ۰۹:۱۲ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۰
        26 8
        😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
    • ناشناس IR ۲۳:۳۸ - ۱۳۹۹/۱۱/۱۹
      52 6
      پاسخ
      قرار بود 4 صفر حذف شود هنوز هم ریال.. خسته نباشی پهلوان. تا ابد با یال بی ارزش...
    • امیر IR ۲۳:۴۲ - ۱۳۹۹/۱۱/۱۹
      95 5
      پاسخ
      بجای حذف صفرهای اضافی و بیشتر سعی کنید چندتا مسئول بی لیاقت رو حذف کنید وگرنه چندسال دیگه بازم حذف صفر بجا پاک کردن صورت مساله درمان و راه چاره رو پیدا کنید
    • رضا IR ۲۳:۴۵ - ۱۳۹۹/۱۱/۱۹
      94 10
      پاسخ
      هعی!:)) واقعا با این وضع گرونی مسئولین به جای بالا بردن ارزش پول دارن ارزش پول ملی رو پایین میارن بعد اشم یه کارگر بیچاره با چه پولی می خواد نون ببره واسه سفره اش
      • مِیثَم IR ۲۲:۱۵ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۰
        13 0
        ارع بخدا
    • جبار IR ۲۳:۵۴ - ۱۳۹۹/۱۱/۱۹
      63 11
      پاسخ
      حیف کاغذ
    • رستگار AT ۲۳:۵۵ - ۱۳۹۹/۱۱/۱۹
      49 16
      پاسخ
      بهتر نبود به جای اسکناس، سکه بزنند؟
    • IR ۰۰:۰۶ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۰
      23 9
      پاسخ
      هزار تومان چی می کنه. حتما برا هرقطعه دو هزار هزینه کردن. تف به مغزتون.
      • IR ۱۲:۴۱ - ۱۴۰۳/۰۲/۲۸
        0 0
        درد بی درمان
    • امراله قزوینی IR ۰۰:۰۷ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۰
      31 6
      پاسخ
      ۵۰۰۰ هزارتومن دادم پسرم بره پفک بخره،رفتنی بهم گفت:به بقالی میگم ۵۰۰۰ تومنشو هم بنویسه تو حساب
    • ناصر IR ۰۰:۱۳ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۰
      9 3
      پاسخ
      من بیسوادم ولی بنظرم خیله بده که ۳چ هزار تومن بدی یه دلار بگیری حداقا ۱ تومنی یا هزار تومنی و ۲ تومنی ها رو سکه میزدن اسکناس رو ۱۰۰ تومنی میزدین یا ۵۰ تومنی..این اسکناسا که الان کاربردی نداره..خدایا اینا چرا فکر نمیکنن یا مت خنگم
    • علی IR ۰۰:۱۵ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۰
      10 19
      پاسخ
      سلام دستون درد نکنه مرسی که اینقدر به فکر ما هستین خدایا شکر که شما مسولین به فکر ما هستین
      • ناشناس IR ۱۶:۲۵ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۰
        10 5
        😂😂😂😂😂😂🤣🤣🤣🤣🤣
      • محمد IR ۰۹:۳۴ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۱
        5 2
        به نظر شماایابهتره اینا دلار ایران رادرست کنند؟
    • IR ۰۰:۱۸ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۰
      36 3
      پاسخ
      مبادله کالا به کالا بهتر نیست؟؟؟؟؟؟ کسی هم نمیتونه اختلاس کنه....
    • IR ۰۰:۲۸ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۰
      15 3
      پاسخ
      سلام بجای اسکناس کاغذی از اسکناس پلیمری که عمر مفید بیشتری دارند و به طبیعت و درختان آسیب نمی‌رساند استفاده شود
    • علیرضا IR ۰۰:۲۸ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۰
      23 1
      پاسخ
      باسلام؛اسکناسی ارزش نداشته باشه جدیدوقدیمش فرقش چیه یه کاری کنیدکارستون ارزش اسکناسهاروبالاببریدبعدش روتون بشه بگیداسکناس هرچندکوگوش شنوا؛هفت سال اندی توی این دولت روحانی داریم زیربارتورم اقصاد گرونی له میشیم بخصوص ماقشرکارگروضعیف!!
    • IR ۰۰:۳۴ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۰
      14 3
      پاسخ
      یعنی ۲هزار بدیم برامون کپی میکنند
    • IR ۰۰:۳۵ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۰
      9 5
      پاسخ
      😅😅😅🤣🤣🤣🤣
    • مهدی IR ۰۰:۴۱ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۰
      15 2
      پاسخ
      ارزش پول آوردید پایین حالا چه فرق میکند چه با نقطه و چه بی نقطه حرمت هر ایرانی باید بهش برگردد
    • FR ۰۰:۴۴ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۰
      15 3
      پاسخ
      چقد هزینه علکی که چی
    • ..... IR ۰۰:۴۵ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۰
      10 3
      پاسخ
      آخه آدم چی بگه..... هیچی
    • محمدمهدی IR ۰۰:۴۸ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۰
      17 27
      پاسخ
      حداقل تصویر حضرت امام خمینی رحمته الله روی این اسکناسهای بی ارزش چاپ نکنید محض خدا
    • IR ۰۰:۵۲ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۰
      6 4
      پاسخ
      منم هزاری میخوام
    • IR ۰۰:۵۴ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۰
      10 2
      پاسخ
      لطفا ریال رو حذف کنید آخه کاربرد نداره واندازه اسکناسها رو همشو یکسان کنید یکی بزرگ ویکی کوچک نباشه
    • بوحلیم IR ۰۱:۰۲ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۰
      3 6
      پاسخ
      آیا ارزش این ورق باندازه خودش هست فکرنکنم الکی چاپ کردند هزینه ومخارج اضافی.کمتر از ۵هزار به چه درد میخوره
    • عظیمی IR ۰۱:۰۹ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۰
      6 2
      پاسخ
      یکی نیست بگه اخه چرا هزار تومانی جدید میزنید حیف از اون کاغذ پول که صرف هزار تومانی که هیچ ارزشی الان نداره ‌. واقعا نمیدونم فازشون چیه .
    • ناشناس IR ۰۱:۱۴ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۰
      9 3
      پاسخ
      تاحالا کاغذ نداشتیم حالااسکناس جدیدداریم به به اینم یه موضوع جدیدجمهوری خودطلب مالیاتشم فرداازمردم بدبخت میگیریدای وای باباجمع کنید
    • علی IR ۰۱:۲۲ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۰
      2 5
      پاسخ
      چه عجب عکس روی اسکناسها از انحصار قومیتی خارج شد
    • سنا IR ۰۱:۲۷ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۰
      8 4
      پاسخ
      صفراشو برداشتن یعنی ارزش ۲۰۰۰ ت شده ۲ ریال و ۵۰۰۰ ت ۵ ریال واقعن باعث تاسف است
      • هادی IR ۲۲:۵۷ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۰
        6 1
        ۱۰۰۰تومانی۱تومان ۲۰۰۰تومانی ۲تومان وواحد پول ایران از ریال به تومان تغییر مکند که برای اقتصاد ایران مزایای زیادی دارد
    • IR ۰۱:۴۲ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۰
      18 5
      پاسخ
      باید از شرم و خجالت بمیرید علی برکت الله . بی خاصیت ترین دولت وبی تدبیر ترین دولت . دولت بی تدبیری ونا امیدی .
      • ابوالفضل IR ۰۲:۳۳ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۱
        2 0
        👌👍👌👍
    • IR ۰۲:۱۶ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۰
      12 2
      پاسخ
      صفربرداتشن دردیرو دوا نمیکنه بادوهزارتومان چی می خوای بخری چیزیم میشه بخری کبریتم بهت نمیدن هزینه چاپش ازقیمت خودشم بیشتر شده
    • IR ۰۲:۲۳ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۰
      16 2
      پاسخ
      خرهمون خره فقط پالونش عوض میشه
    • محمد IR ۰۲:۲۴ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۰
      4 8
      پاسخ
      به نظر من باید پول کاغذی رو تو کشور کم کنن و برای اینکه ارزش پول حفظ بشه باید پول فقط تو کارت ها باشه وحتی کوچک ترین خرید ها هم کارتی باشن پول نقد و کاغذی اونقدر کم وبا ارزش باشه که فقط نهاد ها اونو داشته باشند
    • IR ۰۲:۲۴ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۰
      9 1
      پاسخ
      یه زمانی ۱۰۰ یا ۲۰۰ تومنی ارزش داشت تو دهه ۶۰ ۷۰ باهاش مسافرت استانی هم میرفتی الان میخوای تو محله خودت بچرخی باید چندتا ۵۰هزارتومنی خرج کنی که این خودش گویای این است که چقد پول ما از ارش افتاده
    • اذر IR ۰۲:۴۹ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۰
      6 3
      پاسخ
      واقعا حیف از کاغذ
    • حسن IR ۰۲:۵۷ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۰
      6 2
      پاسخ
      حالا با هر کدوم از این اسکناسها چه چیزی میشود خرید.
    • IR ۰۴:۳۸ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۰
      6 1
      پاسخ
      انشالله همین موقع سال دیگه پولمونر ارزش پشم گوسفندم نداره تدابیر ملی
      • حسن IR ۱۹:۲۸ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۰
        12 0
        اقا پشم گوسفند کلی قبمت دارا ارزش'مشم گوسفند رو پایین اوردی عزیز
    • IR ۰۵:۰۲ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۰
      5 3
      پاسخ
      خجالت چیزه خوبیه
      • IR ۰۱:۰۷ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۷
        1 0
        چرا
    • حسن IR ۰۶:۰۶ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۰
      4 0
      پاسخ
      سلام باوجود بی عرضش بودن اسکناسها بانک مرکزی تا دهزار تومن راباید سکه بزند اسکناس را تا مبلغ پنجاه هزار تومان صدهزارتومن وصدوپنحاهزا تومن چاپ کند پول ایران تبدیل شده به اشغال فقط میشه زایعات خرید۴
    • ۰۶:۳۶ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۰
      1 1
      پاسخ
      به به
    • مهدی AE ۰۶:۴۳ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۰
      5 2
      پاسخ
      باوجود این همه تورم وگرانی چاپ اسکناس هزاری دوهزاری وپنج هزاری کاربرد چندانی ندارم اسکناس یک میلیونی چاپ کنین
    • ۱۲۹۰۹۷۹۲۴۳ IR ۰۷:۲۵ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۰
      16 2
      پاسخ
      بمیرید فقط . پول نداریم نون شب بخریم، حالا امدید طرح جدید پول اعلام می‌کنید. تازه پولی که ارزشش هم در پایین ترین سطح خودش هست . بمیرید فقط
    • IR ۰۷:۲۶ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۰
      18 1
      پاسخ
      ای یادش بخیر یه زمانی 2تومان پول 10عدد تخم مرغ بود الان پول 1 عدد تخم مرغه...؟ 🤔
      • محمد IR ۰۰:۱۷ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۱
        2 1
        تخم مرغ 1700 شده
    • حسن IR ۰۸:۰۶ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۰
      4 2
      پاسخ
      واقعأ اقتصاد مملکت کی میخواد درست بشه؟ با عوض شدن رنگ اسکناس؟ یابا برداشتن چنتا صفر
    • علیرضا FR ۰۸:۲۳ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۰
      6 2
      پاسخ
      خوبه که هزار تومان شده یک تومن جدید ، اینطوری کمتر اشتباه میشه ولی دوره اسکناس داره تموم میشه اکثرا کارت میکشند یک جورایی دیجیتالی شده پول ، البته همین را تقویتش کردن شده ارزهای دیجیتال که بعضی هاتون مثل بیت کوین و مونرو و ریپل و ... بجای تورم ، گرانتر هم میشوند
    • IR ۰۸:۲۹ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۰
      2 2
      پاسخ
      اینقدر پولمان بی ارزش شده که بنظر میاد مثل زمان قبل اختراع پول (اعم از مسکوکات و اسکناس) گوسفند میگرفتن و برنج میدادند و سایر مایحتاج رو با عوض بدل کردن کالا انجام میشد .الان هم باید این پول بره کنار و بجاش همان معاملات تهاتری انجام بشه
    • mhdi IR ۰۸:۳۱ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۰
      9 2
      پاسخ
      وجدانند خودتون مسخره کردید یا ملت لامسب خدا سرشاهده ۳ماه بیکارم ۱۰۰بار رفتم بزای یه وام بی‌ارزش ندادند چو پارتی نداشتم.خدا هری باعث اینکارهاس از روی زمین برشدار دنیای اسکناس داشته باشه کشور ما بازم فقی ریم چون دزد زیاد داره
    • ف ریدون IR ۰۸:۴۸ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۰
      6 2
      پاسخ
      باحذف چهارصفرمشکلی حل نمیشه میدان برای تورم بیشتر با ز میشه
    • IR ۰۸:۵۰ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۰
      3 3
      پاسخ
      اونجایی که می نویسند اسکناس هزار تومنی و۲ تومنی به درد نخورده ۱۰۰ روز هزار تومن کار کنند میشه ۱۰۰ هزار تومن
      • لخخلمث IR ۱۷:۵۶ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۰
        3 0
        😐😐
    • IR ۰۸:۵۱ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۰
      11 1
      پاسخ
      اینبار نیز دست پز عالی بجای درامدن از استین درایت طبق معمول سر از جیب خالی بیت المال دراورد یاللعجب
    • IR ۰۸:۵۴ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۰
      7 1
      پاسخ
      با این کار میخواین پول کم ارزش مون رو با ارزش کنید به جای این کارا. برای جونا کار درست کنید که یه لقمه نون داشته باشن بخورن یا تورم رو بیاریم پایین. میدونید که با تزریق پول اضافه. خودش تورم ایجاد میکنه. اینا مدیر نيستن. دلشون هم به ملت نسوخته. ما که اینو دیدیم.
    • IR ۰۸:۵۴ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۰
      5 2
      پاسخ
      ارزش پول برنمیگرده که فقط خواستن دزدی کنن رقمش کم به نظر بیاد
    • IR ۰۸:۵۷ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۰
      5 3
      پاسخ
      ای باباعجب آدمهایی هستیدشما. اینها چاب شدند برای توی البوم گزاشتن چاپ نکردندکه کاربردی داشته باشه که
    • IR ۰۸:۵۹ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۰
      3 2
      پاسخ
      هالا خیلی از اسکناس ها استفاده ای میشود که اومدن درستش کردن با اون اسکناس ها من ۴ تا بستنی به زور میتونم بخرم تازه کمی هم باید نسیه بدم . والا اون ها رو همه رو ضرب هم کنیم کلا میشه ۱۰۰ تومان یا بالا تر من اون ۱۰۰تومان رو جلوی گربه بزارم با من قهر میکنه 🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️
    • امیرحسین IR ۰۹:۰۶ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۰
      3 12
      پاسخ
      پول یعنی زندگی ملت یعنی کشور ما همه با هم هستیم پشت ولایت هستیم....
    • حمید IR ۰۹:۱۲ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۰
      6 1
      پاسخ
      بابا خواهشا پول مملکت رو خرج اسکانس بی ارزش هزار تومانی که قد ۱۰ تا تک تومانی زمان جنگ نداره نکنید... خواهشا از هدر دادن اموال بیت المال جلوگیری کنید.. خواهشا مسولین رسیدگی کنند
    • مهدی IR ۰۹:۱۴ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۰
      6 2
      پاسخ
      یه زمانی همین عزیزان اومدن گفتن اگه به ما رای ندین دلار میشه پنج هزار تومان ، یادش بخیر ، الان آرزوی تک تک مسئولین و ملت اینه که نرخ دلار چهار رقمی بشه (۹۹۹۹) ! البته با این حرکت ملی که به جای سه صفر چهار صفر رو کمرنگ کردن و بیست هزار و ده هزار و پنجاه هزار ریالی رو تبدیل به پول خرد کردن ! لطف کردن!
    • سجاد US ۰۹:۴۲ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۰
      8 2
      پاسخ
      حیف‌کاغذجرام‌کنید‌فتوکپی‌گرانتراست‌سارمایه‌مملکت‌به‌باد‌ندین
    • IR ۰۹:۵۳ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۰
      8 2
      پاسخ
      شما که میزنید اینها را تراولهای 100هزارتومنی بزنید بدید دست مردم همش هزاری دوتمنی فایده نداره کاغذم خراب میکنید
    • نیما IR ۱۰:۲۳ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۰
      6 2
      پاسخ
      خدا لعنتتون کنه مردم رو دیونه کردین...خوب صفر رو حذف کنین مگه میشه گیج شدیم خدا گیجتون کنه
    • IR ۱۰:۳۳ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۰
      6 1
      پاسخ
      سلام. کی تموم میشه همه چیز.
    • IR ۱۰:۳۷ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۰
      10 2
      پاسخ
      الان نزدیک چندین سال هستش که دلارامریکا یک قدویک رنگ انوقت پول های ماهرروزیک رنگاوابی جدیدداردمثل اینکه البوم نقاشیه
    • IR ۱۰:۳۸ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۰
      5 1
      پاسخ
      چقدم کا ارزش دارن
    • IR ۱۰:۴۳ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۰
      4 1
      پاسخ
      شاید اگر اندازه کوچک تر بود و بیشتر به جای اسکناس از کارت استفاده می‌شد بهتر بود
    • IR ۱۱:۰۷ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۰
      8 2
      پاسخ
      اسکناس جدید به چه درد مملکت میخوره اگه میتونید ارزشش ببرین بالا
    • IR ۱۱:۱۴ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۰
      6 1
      پاسخ
      یه ی شایی
    • 09146836648 IR ۱۱:۲۸ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۰
      3 1
      پاسخ
      هر چه کوچکتر ارزش پول با ارزش تر!!!چه حجم چه مبلغ چه اندازه اسکناس به تومن تبدیل میشد سکه به ریال بهتر میشد!!
    • حسین IR ۱۱:۲۹ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۰
      2 5
      پاسخ
      سلام اگه دقت کنید میخوان صفر ها رو بردارند چون کم زنگ تره و میخوان پول ایران رو به دهه ۷۰ و ۶۰ و ۵۰ برگردانند
      • جعفر IQ ۱۶:۴۱ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۰
        11 6
        برادر من با این کار ارزش پول بالا نمیره این فقط پاک کردن صورت مسئله هست بجای این همه کار بیهوده باید ارزش ریال رو تقویت کرد نه اینکه واحد پول ملی رو تغییر بدن اومدیم دوباره ارزش تومان در مقابل دلار اومد پایین دوباره میخوان یه واحد پول جدید اختراع کنند که برگردیم به دهه 60یا70 این راه حل نیست
    • IR ۱۱:۳۳ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۰
      9 2
      پاسخ
      ما که زیر این بار فشارها کمرمون خورد شد دیگه چه نقشه تازه ایی برامون کشیدید ؟؟
    • ابوالفضل IR ۱۱:۴۱ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۰
      6 2
      پاسخ
      بابا دیگه آبروی ایران را نبرد 1 تومن و2 تومن دیگه اسکناس چاپ می کنید حالا 100 تومن ارزش نداره دیگه چه برسه به 1 تومن شما آگر زرنگ هستت برید وضع مملکت را درست کنید تواین گرونی
    • IR ۱۲:۰۱ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۰
      3 7
      پاسخ
      اوف
    • مهدی IR ۱۲:۰۷ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۰
      4 2
      پاسخ
      سلام . با این اسکناسهای چاپ شده حالا چی میشه خرید . رئیس بانگ مرکزی از خودش سوال نکرده
    • ناشناس IR ۱۲:۳۴ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۰
      3 6
      پاسخ
      عالیییییی
    • کسری IR ۱۲:۴۱ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۰
      7 2
      پاسخ
      بجای عوض کردن هزارتومنی و دوهزارتومنی بیاید شکم بردم رو سیر کنید واقا بی عرضه هستند
    • عباس IR ۱۲:۵۳ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۰
      6 2
      پاسخ
      فقط بلدن اسکناس چاپ کنن
    • حسین IR ۱۳:۱۷ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۰
      14 3
      پاسخ
      الان با دهتا اینا هم. بهت پفکم نمیدن
    • bbbbbb IR ۱۳:۱۹ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۰
      14 3
      پاسخ
      گندی که با تورم وحشتناک زدن رو میخوان با حذف صفر پاک کنن .....خاک بر سرشون
    • محمد IR ۱۳:۳۵ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۰
      6 2
      پاسخ
      فقط تورو خدا مواظب باشید مثل ریال ارزشش نیاد پایین ایندفعه فرق داره این تومان بیاد پایین آبرومند رفته ها
    • IR ۱۳:۵۵ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۰
      15 4
      پاسخ
      حکومت باید عرضه داشته باشد تورم کنترل کند نه صفر حذف کند پپولیستها
    • IR ۱۴:۰۲ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۰
      5 2
      پاسخ
      اسکناس و سکه اینا فرقی ندارد هر دو بی برکت است...
      • ناشناس IR ۱۴:۴۳ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۰
        5 11
        توهین نکنید
    • ناشناس IR ۱۴:۰۹ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۰
      6 2
      پاسخ
      این کارا فایده ای به حال این مردم که نودو نه درصد جامعه را تشکیل میده نداره جز بازی اقتصادی برای خودشون هیچ سودی به مردم نداره فقط مردم سرگرم میکنند
    • IR ۱۴:۱۹ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۰
      12 1
      پاسخ
      جالبه مسئولین ما تنها چاره ای که برای حذف چهار تا صفر واحد پول کشور که نشاندهنده بی ارزش بودن پول کشور مثل کشورهای فقیر آفزیقایی هست و تبدیل ریال به تومان پیدا کردند ، کمرنگ و مخفی کردن صفرها در قسمت بالای پول و نوشتن ۱ به جای ۱۰۰۰۰ و ۲ به جای ۲۰۰۰۰ و .. در قسمت پایین پول هست ، خسته نباشید دلاوران
    • محمد IR ۱۴:۲۳ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۰
      9 2
      پاسخ
      یا خدا . عجب مگ با دو هزار تومن .یا پنج هزارتومن کسی نگاه ب آدم میکن . طرف از مغازش بیرونت میکن مگ اینکه دو نخ سیگار از این دکه ها بهت بدند چ کردید با مملکت بورس هم ک ملت بدبخت تر کرد پول چ بی ارزش شد ها عه عه دیگ زندگی نمیش کرد این اسمش زندگی یا بردگی متأسفم
    • مریم FR ۱۴:۳۷ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۰
      4 0
      پاسخ
      اون صفرهای الکی برای چی حذف نمیشه از روی پول ایرانی، فقط صفر اضافه ریالی رو اینهمه سال کجای دلمون بذاریم اه سیستم بانکی و اداره کشور واقعا افتضاح
    • محمدی IR ۱۴:۴۳ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۰
      6 1
      پاسخ
      با هزار تومن حتی نمیشه یه بسته آدامس خرید. چرا چاپ کردن؟! الان یه بسته آدامس معمولی شده پنج هزار تومن.
    • IR ۱۴:۴۷ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۰
      6 0
      پاسخ
      بجا تغیر شکل اسکناس ارزش اسکناس رو حفظ کنی وگه نه با هر شکل و هر اندازه ای باشه مهم نیست
    • بیژن IR ۱۴:۵۰ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۰
      11 2
      پاسخ
      لاقل پشتشو سفید بزارید آدم بتونه به عنوان یادداشت ازش استفاده کنه
    • IR ۱۴:۵۲ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۰
      10 1
      پاسخ
      خواهشا بفکربازنشسته های کارکنان بانکها باشید بااین حقوقهای بسیار پایین گرانی وتورم من کارمندبانک تجارتم باحقوق۲۸۰۰ تومن بازنشسته شدم باچندسر عائله بعداز۳۰سال کارکرد تازه نقطه سرخط بیاییدوامهای بازنشستگان را ببخشیدتاکمی نفس بکشیم خودت بزار جای من میشه با این حقوق زندگی کرد
    • همممم IR ۱۴:۵۲ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۰
      12 1
      پاسخ
      اون موقعه ۵۰۰ تومن چی خونده ۰/۵ حتما :/
    • حسن IR ۱۴:۵۴ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۰
      9 0
      پاسخ
      این دیگه بازی جدیده! روغن نداریم غذا بخوریم، خیار که پیشکش مسولین.
    • یک ایرانی US ۱۴:۵۷ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۰
      13 1
      پاسخ
      در ایران حذف صفر کار اشتباهی است چون ارزش پول بیشتر با سیاسی کاری وکارهایی غیر از تولید پایین و بالا میره این کار هم بار روانی داره و پول بسیار کم ارزش تر جلوه میکنه و گرانی بیشتر میشه
    • IR ۱۴:۵۹ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۰
      14 2
      پاسخ
      خودتون رو گول میزنید یا ....
    • مهدی IR ۱۵:۰۵ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۰
      4 1
      پاسخ
      خوبه بازم تنوعی هست برای ماها که خیلی گناه داریم تو این کشور
    • نامشخص IR ۱۵:۱۵ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۰
      1 1
      پاسخ
      اععع همش عوض کنین
    • نیلا۹۸ IR ۱۵:۴۵ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۰
      4 1
      پاسخ
      خانه از پای بست ویران است خواجه در نقش و بند ایوان است
    • محمد IR ۱۵:۴۷ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۰
      3 2
      پاسخ
      میگم الان به برکت مدیریت جهادی اقایان ! پول ملی انقدر ارذل شده که دیگه مردم به یک میلیون میگن یه تومن!!چطوره ۷ صفر را حذف کنیم !؟ که محاسبات هم راحت بشود!!؟ الان که همه به یک میلیون میگن ؛یه تومن!!!
    • IR ۱۶:۰۶ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۰
      1 1
      پاسخ
      اینکه دو اسکناسه پس سومی کو؟؟
    • علی امینی IR ۱۶:۴۱ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۰
      8 0
      پاسخ
      دلم نمی خواد به هیچ چیز وطن توهین کنم ولی خدا وکیلی آفتابه برداشتن روی پول ملی با پول ایران نمیشه پهن هم خرید مخصوصا اون 2 تومنی
    • به تو چه IR ۱۶:۴۸ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۰
      1 1
      پاسخ
      آخه من چمیدونم از من نظر میخوای
    • US ۱۷:۰۶ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۰
      11 1
      پاسخ
      دوستان همه نظرات شما درسته در حقیقت برداشتن صفرها یعنی ده هزار تومان شده هزار تومان درسته؟پس نه هزار کجا رفته؟......جیب خودشون این یعنی فکره اقتصادی.
    • AE ۱۷:۲۳ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۰
      8 1
      پاسخ
      با حذف صفر میخواهند اقتصاد درست بشه ولی نه راهش این نیست
    • AE ۱۷:۲۶ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۰
      3 1
      پاسخ
      دوست عزیز وقتی سواد و آگاهی کافی نداری نظر نده صفر ها را حذف میکنند تا اقتصاد و معیشت بهتر بشه همگی متوجه شدید؟؟؟؟
    • IR ۱۷:۳۸ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۰
      11 1
      پاسخ
      چقدر پول بی ارزش شده چند سال دیگه 10 هزاری میشه مثل 10 تومانی الان و از رده خارج میشه بگذاریدش لا کتاب مثل بقیه پولهای بی ارزش
    • دهاتی IR ۱۷:۴۸ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۰
      5 0
      پاسخ
      الحمدلله با این کار هم گرانی و تورم ریشه کن شد
    • IR ۱۸:۰۰ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۰
      5 1
      پاسخ
      میگم رنگهاش رو هم مثل پنج هزار تومنی و پونصد تومنی‌که عین هم هستند بزنن عدالت و همسانسازی و مساوات و .......همه یکجا رعایت میشه.
    • حمید IR ۱۸:۱۴ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۰
      7 0
      پاسخ
      انقد مسئولان ما خودشون پول چیزی رو ندادن و از اعتبارات خرج کردن درک درستی از پول فیزیکی ندارن مرد حسابی از خونت پاشی بری مغازه اون هزارتومنی رو بدی تو مسیر بیشتر از هزارتومن انرژی میسوزونی از نظر فراوونی هم که 5 و 10 بیشتر تو جیب مردمه خب آخه چرا 1و2 تومنی ؟؟؟؟؟!!!!!!
    • یاشار IR ۱۸:۱۹ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۰
      6 2
      پاسخ
      چه اقتباس وقاحت باری! رقابت با دلار!!!! چون دلارهای آمریکا در یک اندازه هستند اسکناسای ریال را هم میخواهند در یک اندازه چاپ کنند که چه؟
      • علی IR ۱۳:۰۹ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۷
        0 1
        هزینه چاپ پول کمتر بشه
    • پارسا IR ۱۸:۳۹ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۰
      9 0
      پاسخ
      خداوکیلی یکم عقلم خوبه 4 تا صفر کم میکنید اینطوری نباید بگی صد هزار تومن باید بگی 10 تومن. اینقدر. عقلم خوبه والا
    • علیرضا AE ۱۸:۴۴ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۰
      4 1
      پاسخ
      هزینه های به کار رفته توی اسکناس هزار تومانی بیشتر ارزشش در امده . هزارتومانی رو باید اهنی میزدن چون دیگه جز پول خرده . بعدهم رنگ هر اسکناسی رو باید متفاوت بزارن مثلا خیلی ها مخصوصا سن دار ها اسکناس ۵ هزاری قدیم رو با ۵۰ هزاری که تو رنگ مشابه هم باشه اشتباه میگیرن . از گرافیست ها کمک بگیرین
    • داش قلی IR ۱۹:۱۵ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۰
      7 1
      پاسخ
      برای ما که بی پولی تعداد صفر معنا ندارد
    • حسن IR ۱۹:۱۹ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۰
      11 1
      پاسخ
      جالب اینه مثلا چند هزار تومن هزینه کنی واسه چاپ اسکناس هزاری، این یه فاجعه تاریخی ست
    • RO ۱۹:۲۶ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۰
      7 1
      پاسخ
      اشتباه بزرگیه.. اینکه بخاهیم صفرهای پول مون رو حذف کنیم... این نتیجه عملکرد نادرست مسولین باید صفرها باشن تا بدونن چه کردن با اقتصاد وارزش پول ملی وارزش کلی چیزهای دیگه.. ایران تو جهان کجای جدول بود والان کجاست.. اگه صفرها رو بردارن ده سال دیگه همین آش و همین کاسه ست
    • گل محمدی IR ۱۹:۲۸ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۰
      6 2
      پاسخ
      همه مشکلمون حل شده بود فقط مونده بود مشکل چاپ اسکناس جدید !!!!
    • Sheida IR ۱۹:۳۲ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۰
      8 3
      پاسخ
      خوشبختانه مشکل مردم ما ظاهر اسکناسه😍☺️ به جای این کارا قیمت مواد غذایی رو بیارید پایین تا به علف خوردن نیفتادیم🚶‍♀️
    • حسن IR ۱۹:۳۷ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۰
      6 1
      پاسخ
      نمیشه بجای اینکار کارت ملی ملتو ردیف کنین یه کاغذ به جا کارت ملی دارم الان سه ساله
    • IR ۱۹:۵۴ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۰
      3 1
      پاسخ
      خیلی خوبه
    • فرهاد IR ۲۰:۲۱ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۰
      8 2
      پاسخ
      دوستان عزیز ارزش ریال کشورمون دربرابردلاربی ارزش شده بخداهرچه تعدادصفرهاش هم بردارن فرقی نمیکنه. چون درامدمردم نسبت به خرجشون کمترهست
    • IR ۲۰:۴۷ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۰
      11 1
      پاسخ
      ابهت ایران را آوردین پایین،پول ایران باید در رده های اول جهانی بود ،نه بعد از عراق وافغانستان جنگ زده وبی ثبات.
    • مهدی IR ۲۱:۱۶ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۰
      11 1
      پاسخ
      بدرد همین کارای بیخود میخورین،
    • قدرت طهماسبی IR ۲۱:۴۱ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۰
      3 1
      پاسخ
      به فکر افزایش ارزش پول ملی باشید
    • میلاد IR ۲۱:۵۶ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۰
      17 0
      پاسخ
      بزرگترین دستاورد روحانی: برداشتن صفر، خداقوت خوب دارید مملکت و خراب میکنید، نقدینگی رو شش و نیم برابر کردید حالا با برداشتن صفر سر مردم شیره میمالید،دستت رو شده روحانی و هیات دولت اصلاحطلب
    • آذر JP ۲۲:۰۸ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۰
      7 4
      پاسخ
      حیف اون کاغذها برا پولای بی ارزش
    • علی IR ۲۲:۱۷ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۰
      12 1
      پاسخ
      اسکناسی که باهش چیزی نمیشه خرید ارزش چاپ کردن نداره بجاش کلید روحانی بزنن که خیلی بکار میاد
      • تنها IR ۲۲:۴۲ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۰
        3 0
        بله
    • اسبات IR ۲۲:۳۷ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۰
      5 1
      پاسخ
      اینک فقط دارن طاهر کاری میکنن و فقط مال یه مدت خیلی کوتاه باشه یا اینکار اصلا فقط گول زدن ملت... موندم ب این کامنت های دلواپسان😅
    • IR ۲۳:۱۴ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۰
      1 1
      پاسخ
      از نظر من هیچی تغییر نکرده چه فایده ارزش پول که همونه نمیشه باهاش یه های بای خرید شما فک‌کنین رییس جمهور با کت و شلوار بیاد مجلس چیزی تغییر میکنه ؟خیر قیمت ها تغییر نمیکنه بدبختی کمتر نمیشه کرونا نمیره آخرشم هیچ که هیچ
    • پژمان IR ۲۳:۱۹ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۰
      6 8
      پاسخ
      سلام آخه عزیزای دلم وقتی که الان با ۱۰۰۰ تومن یا دو هزار تومن نمیشه یه دونه بربری یا یه دونه نون سنگک هم خرید چه فرقی میکنه صفراشو بردارید یا برندارید ! تور خدایی که قبولش داری و دوسش دارید به فکر مردم و قشر ضعیف ایران زمین باشید که قدرت خرید ندارن چه با صفر چه بی صفر 😔😔😢
    • IR ۲۳:۲۴ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۰
      10 1
      پاسخ
      الان با یه هزاری بری در مغازه تفم لا دستت نمیندازه مردمو فیلم کردن
    • IR ۲۳:۴۱ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۰
      9 6
      پاسخ
      واقعا کدوم بیشعوری به خودش زحمت جعل ۱هزاری یا۲۶زاری یا۵هزاری میده خسته نباشید خدایی این فکر از کی بوده ارش حتما تشکر کنید
    • ناشناس IR ۲۳:۴۳ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۰
      3 4
      پاسخ
      خیلی خوبه عالی هست
    • IR ۰۰:۱۱ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۱
      1 1
      پاسخ
      سلام.برادربجای ریال تومان میاد.مثلأ500000هزارریال.میگن50هزارتومان.10000هزارریال میشه 1هزارتومان.بجای هزارریال.هزارتومان میاد.
    • رحیم IR ۰۰:۳۵ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۱
      1 2
      پاسخ
      سلام آقا با هزار تومان چی میشه خرید اگر کسی جای می‌شناسه ممنون میشم آدرس بده من چندتا هزارتومان نو دارم
    • IR ۰۰:۳۶ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۱
      2 2
      پاسخ
      مرده شور تان ببره پول بی ارزش باعث افتخارمیدانید بدردپاک کردن شیشه ها ودر درایام عید خوبه
    • مهدی IR ۰۰:۳۸ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۱
      1 2
      پاسخ
      حذف نکنین چه کاریه... اگه یه روز اقتصاد تون خوب بشه باز باید صفراتونو برگردونین😂😂 با صفر برداشتن پولتونو ارزشش بالا نمیره...
    • IR ۰۰:۵۸ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۱
      2 1
      پاسخ
      جز سرگرمی ملت و دغدغه قیمتها روی اجناس و حساب کتاب کردن و درگیری بین مل.فروشگاه و بازار چیز دیگه ای نیس پول پول با کم کردن ۴تاصفر دردی دوا نمیشه 😭😭😭😭😭😭😭😭
    • ناشناس IR ۰۱:۴۱ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۱
      1 1
      پاسخ
      منظور از صفرهای اضافه فقط تو حقوق کارگرهاست ولی فکر کنم رسما کارآیی نداره بیخود چاپ شده خنده داره.
    • FR ۰۲:۲۸ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۱
      1 2
      پاسخ
      حودشونو مسخره کنند پول بی ارزش بی ارزشه چه با چهار صفر چه بی صفر
    • محمد# IR ۰۳:۱۱ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۱
      2 2
      پاسخ
      سلام به هموطنای عزیز.موضوع در کل بحث سره حذف کردنه(دوتا نقطه)از جلو عدد اسکناسمون نیست.موضوع اینکه عزیزان ۴۰ ساله پیش انقلابی مردمی صورت گرفت که متاسفانه شزایط کشور سریع وارده جریاناتی از قبیله رییس جمهور...و بعدش جنگ.حدوده ۱۰ سال از سرمایه نفت فقط خرجه دفاع از کشوری شد تا الان داعشی ناموستو نبره..
    • مسعود IR ۰۴:۲۱ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۱
      2 1
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      نگرفتی ساده ای فکر کنی این پولا رو برای مردم زدن همش میده چهاراه استانبول اونم توسط کارمندان بانک مرکزی تا موقع عروسی پدر عروس یا داماد هزارتومانی و دوهزارتومان را دو برابر بخرن یه روشن هم به بانکها نمی ره شب عید یه سر به بانکها بزن میفهمی
    • Ali IR ۰۴:۵۵ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۱
      2 1
      پاسخ
      این اسکناسها از کاغذ پاره وکارتن خالی قوطی نوشابه وشیشه شکسته ارزش کمتر است
    • IR ۰۶:۱۳ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۱
      3 1
      پاسخ
      سلام این پولها که هنوز ۴تا صفر دارند
    • قشر وسط جامعه IR ۰۷:۰۶ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۱
      3 1
      پاسخ
      والا من همون هزار تومنی جدید که سبز خوشرنگ بود و کوچیک زیاد دستم نیومده، هنوز خوب ندیدم و عادت نکردم، چرا پول جدید، قدیمی ها هم خوبن
    • میثم IR ۰۸:۱۵ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۱
      2 1
      پاسخ
      داداش ما پولمون ارزش نداره این بچه بازیا چیه که درمیارید همینطوری خودش بی ارزش بودن الان صفرارو هم ررداشتین دیگه واویلا😁😁
    • IR ۰۸:۲۸ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۱
      2 1
      پاسخ
      فکر کنم یادشون رفته واحد پول بنویسن
    • رضا IR ۰۸:۴۳ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۱
      2 1
      پاسخ
      راهی جدید برای دزدی های بیشتر.طرف ۲هزار میلیارد دزدی کنه.بگن ۲۰۰۰۰تومن دزدی کرده...
    • احسان IR ۰۸:۴۷ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۱
      2 1
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      دولت عزیز عوض این کار ها یه فکری به حال تحریم ها کن من برنامه نویس بخاطر اینکه کشورم تحریمه و دارای اینترنت با سرعت بسیار پایین هستیم نمیتونم از برنامم خروجی بگیرم برنامه خوبیه اما هنگام نصب برنامه اندروید استودیو با مشکلاتی مواجه شدم یکیش این بود که میگفت شما اهل ایرانی و من برات تره هم خورد نمیکنه
    • عرفان IR ۱۰:۰۳ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۱
      1 1
      پاسخ
      بابا برین خودتون گول بزنین صفر ها رو یواشکی نوشتن مثل اینکه ما احمقیم دانش آموز مشق رو ناقص نوشته میخواد معلمو قول بزنه‌‌😂😂😭😭
    • IR ۱۰:۱۰ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۱
      2 1
      پاسخ
      تنها کار بردشون زیبایی شونه که بزاریشون زیر شیشه میز مغازها 😔
    • hamid4031 IR ۱۰:۵۶ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۱
      1 1
      پاسخ
      آخرشم یه طوری میشه خودمونم نمی‌فهمیم پولا کجا رفت والا دست نزنید انقد با صفرهای این پولها خالی بازی نکنید .. عجبا
    • معصومه IR ۱۱:۰۰ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۱
      2 2
      پاسخ
      اگه یه کم به فکر مردم بودید بدون پشتوانه اینقدر پول یامفت چاپ نمی کردید ، اقتصاد داغونمون همه رو خسته کرده بغیر از شما کاخ نشین ها رو، تو رو خدا راسه یه سر سوزن به فکر مردم باشید نه منافعتون، دیگه نمی کشیم، به خدا وضعیت عراق و افغانستان که جنگ زده هستند خیلی بهتر از ما هستش
    • هادی IR ۱۱:۱۳ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۱
      3 2
      پاسخ
      لعنت بر پدر و مادر هر دولتی که خود خواه هستش و به فکر مردمش نیستش این دولت ها جاشون زیر خاکه نه روی زمین
    • IR ۱۱:۲۶ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۱
      2 2
      پاسخ
      با هزار تومان آدامس نمیشه اونوقت چاپش چه دلیلی داره
    • ابوالفضل IR ۱۱:۴۶ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۱
      4 2
      پاسخ
      حالا نسبت به بعضیا که مشکل دولت و... میدونن،رهبری گفت در انتخابتون دقت کنید و...(انتخابات) خودتون رأی دادید فلانی😶 حالا تا ۱۴۰۰ باید پاش وایسیم اونهایی هم میگن رأی نمیدیم پز رأی ندادنشون رو میدن انگار هنر کردن بعدش فلانی رأی میاره میگن چرا این رأی آورده چرا ایطو شده چرا اوطو شده ...
    • IR ۱۱:۵۸ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۱
      2 2
      پاسخ
      اسکناس درشت ۵۰۰هزار تومانی و 1میلیونی و۲میلیونی چاپ میکردن بهتر بود
    • Amir IR ۱۲:۰۴ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۱
      2 3
      پاسخ
      بله خیلی ممنون با این اسکناس ها میتوانید صاحب یک خانه شوید برین بابا عوض اینکه به فکر مردم باشن میان اسکناس چاپ میکنن اونم 1 هزاری که بهت تفم نمیکنن با 1 هزار، آقای کلید ساز!
    • عععععععع IR ۱۲:۴۳ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۱
      1 4
      پاسخ
      روز به روز هم از ارزشش کم میشه
    • آرمین IR ۱۲:۵۱ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۱
      1 2
      پاسخ
      گفتین که ۳ تا اسکناس جدید آمده اما ۲ دو تا داخل تصوییر هست پس ۳ کو
    • IR ۱۲:۵۹ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۱
      6 2
      پاسخ
      خوب بود
    • جمشید IR ۱۵:۲۷ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۱
      2 2
      پاسخ
      از همین الان به پول سیاه هم نمی ارزه.
    • PA IR ۱۸:۲۰ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۱
      2 2
      پاسخ
      بلاخره دولت تدبیر وامید 🤮دولارو ارزون کرد دمیش گرم مخ اقتصادن اینا
    • IR ۲۳:۲۴ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۱
      3 2
      پاسخ
      22بهمن مبارک
    • MOHAMMAD MASIH IR ۰۴:۰۳ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۲
      2 1
      پاسخ
      باحذف صفرها فقط روزبه روزسرعت بی ارزش شدن واحدپولمون بیشترمیشه نسبت به بقیه کشورها و وضع اقتصادمملکت ضربه بدی میخوره که فقط دودش توچشم مردم میره
    • حسین IR ۰۵:۴۸ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۲
      1 1
      پاسخ
      جالبه ارزش همون هست. چ فرقی
    • IR ۰۹:۰۲ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۲
      2 1
      پاسخ
      حذف چهار صفر کار بینهایت اشتباهی مثل همان کاری که آقای احمدی نژاد با سکه کرد وبا خرید وفروش سکه باعث افزایش قیمت سکه شد تا ارزش پول بالا ببرد این کار اشتباه روی تولید باید تمرکز کرد وموانع تولید و قوانینی که تولید از بین میبرد ازبین برد وبا اصلاح کرد این کار کار مجلس شورای اسلامی و دولت است
    • RO ۱۲:۴۱ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۲
      3 0
      پاسخ
      بنظرم اگه پول ۲۰ تومن و پول ۳ تومنی میومد بهتدگر بود
    • IR ۲۳:۰۹ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۲
      1 2
      پاسخ
      فکر نان باش خربزه آب است
    • IR ۱۹:۵۲ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۳
      2 1
      پاسخ
      از برکات دولت بی تدبیر ونامیدی کاهش ۹۰ درصدی ارزش پول ملی وغارت سرمایه ملت دربورس با فریبکاری وایجاد گرانی وظلم بر تمامی اقشار ملت ایران است
    • حسین IR ۲۲:۱۲ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۳
      1 1
      پاسخ
      بدرد قلک بچه هم نمیخوره ...
    • فرزند ایران IR ۲۲:۲۳ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۳
      1 1
      پاسخ
      نامردا دنبال ح ذف صفر پولان بجای این که گنداشونو درست کنند
    • امان الله ES ۲۳:۵۹ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۳
      3 0
      پاسخ
      خدایا شکرت حالا دیگه به لطف وهمت مسولین عزیز ونخبه کشورمون پول ایران در رتبه یک باارزش ترین پولها درجهان قرار گرفت وای چقدر ما خوشبختیم
    • مازیار IR ۰۱:۱۲ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۴
      1 1
      پاسخ
      داداش اشتب زدی.اینایی ک شما زدی انقد کم ارزشه ک سکه شم نمیصرفه عزیزم
      • اسدی IR ۱۸:۳۲ - ۱۴۰۰/۰۱/۱۳
        0 1
        اسکناس می خواهیم چی کار ؟ دیگه وقتی کارت بانکی هست اسکناس لازم نیست. ولی اسکناس های جدید خیلی قشنگ هستند
    • IR ۰۱:۲۶ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۴
      3 0
      پاسخ
      سلام،لازم نیست چهارصفرراآزمایشی حذف کنید ریال رابه تومان تبدیل کنید کافیست.باتشکر
      • علی IR ۱۳:۰۲ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۷
        0 1
        عزیز قراره همین کار بکن تبدیل ریال ب تومن و حذف ۴ صفر
    • مهدی IR ۰۴:۵۱ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۴
      2 1
      پاسخ
      یک نقطه بیش فرق رحیم ورجیم نیست ازنقطه ای بترس که شیطانی ات کند حواستون باشه تواین صفربرداشتن وگذاشتن چقدرادم قراره خوشبخت وچه ادمها که قراره بدبخت بشن ...
    • IR ۰۵:۵۸ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۴
      1 1
      پاسخ
      خوبه
    • بیژن IR ۰۸:۳۴ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۴
      1 2
      پاسخ
      کیسه ملت را خالی کردن است.
    • نیهاد TR ۱۲:۴۰ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۴
      1 1
      پاسخ
      بجای کاغذ دیواری بزنیم دیوار اتاق به صرفه س ..قشنگ و قابل شستشو هم هس
    • امین IR ۱۲:۱۵ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۵
      2 1
      پاسخ
      خوبه صفرو کم رنگ کردن هم گفتنش راحته هم زیباتره هم قشنگتره😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
    • سیدمحمد سلامی پور IR ۱۷:۵۵ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۶
      2 1
      پاسخ
      بانک مرکزی بجای چاپ اسکناس جدید بایداز کاهش ارزش پول ملی جلوگیری کند.اقتصاد مملکت ازبیخ وبن خراب است خواجه دربند طاق ایوان است.
    • IR ۱۸:۳۴ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۶
      2 1
      پاسخ
      اینکار بی ارزش شدن پول ایرانو میرسونه یادمه 50تومن داشتم هرجوری خرج میکردم تموم نمیشد .تورم افسار گسیخته بجای اینکار فکر برا گرونی وحشتناک بکنید که مردم دارن منفجرمیشن.من شغلم پیک موتوریه میبینم بازار چه خبره.اونائی که بی اساس حرف میزنن صداشون ازجای گرم درمیاد
    • خردادی IR ۱۸:۳۷ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۶
      1 1
      پاسخ
      حالا یارانه را با کدام پول میدن جدید یا قدیم چه جوری حساب میکنن چقدر میدن لطفا راهنمایی کنید...
    • کاظم IR ۲۱:۲۹ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۶
      2 2
      پاسخ
      واقعامسخرست
    • IR ۲۲:۲۳ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۶
      2 1
      پاسخ
      خودتون مسخره کردید اسکناس جدید چیه تورم را رها کردید چسپیدید به اسکناس تقلبی وبی ارزش
    • امید IR ۲۲:۳۸ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۶
      2 2
      پاسخ
      واقعا جای تاسف داره برای مملکتی که این همه ذخائر معدنی و نفت و گاز و طلا سیستان و بلوچستا 65 میلیون تن براورد شده بعد ارزش پول مملکت روز به روز در حال تنزله ای وای بر دولت مردای با تدبیرمون
    • خر AE ۰۷:۳۷ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۷
      0 1
      پاسخ
      اخه با اینا چی بخریم
    • 🤲😐 IR ۰۸:۰۲ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۷
      0 1
      پاسخ
      عاقا هزینش زیاد نیس ی چیزی معادل بودجه ی سال کشورمونع زیادع عایا؟؟؟!😂😂😂😂🤲
    • تانت IR ۰۸:۲۸ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۷
      0 2
      پاسخ
      ارزش کاغذ و جوهر و بقیه چیزای اسکناسا از خود عدد روش خیلی بیشتره
    • IR ۰۹:۲۲ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۷
      0 1
      پاسخ
      بستی خواستم بگیرم ۲۰ تومن بود
    • IR ۱۰:۱۰ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۷
      0 3
      پاسخ
      برای چی اسکناسی الان هیچ ارزش ریالی نداره برای چاپش هزینه تراشی میکنین برای مملکت.
    • توبه IR ۱۰:۳۷ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۷
      2 1
      پاسخ
      خیلی کار خوبی است به شرطی که با رشد اقتصادی مواجه بشیم.
    • علی IR ۱۲:۵۴ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۷
      3 2
      پاسخ
      کاری به خوبی و بدی یا تاثیر گذاری و عدم تاثیر گذاری این طدح ندارم ولی به نظر من بهتره همه اسکناس ها یک اندازه و یک رنگ چاپ بشن . شبیه دلار امریکا . فقط طرح روی اسکناس و عدد های روی اسکناس رنگ متفاوت داشته باشن. این طوری هرینه تولید اسکناس خیلی خیلی کمتر میشه نسبت ب الان
    • ایران IR ۱۳:۰۴ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۷
      1 1
      پاسخ
      تنها کاری دولت میکنه همین دست کارهاست خجالت اوره
    • فریاد IR ۱۳:۳۳ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۷
      1 1
      پاسخ
      صفر برداشتن دردی دوا نمیکنه شش صفر دیگه م بردارید مهم نیست از یه جایی امنیت اقتصادی ایجاد کنید از یه جایی صفرکنید جلو پولشویی و رانتو بگیرید. مملکت درست کردید. آخه اسکول با هزار تومن شوکولات بهت میدن که اسکناس براش چاپ کردی؟
    • علی اکبری باصری IR ۱۰:۰۲ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۸
      1 1
      پاسخ
      اسکناس ها طوری چاپ نمایید که قابل تا شدن و کثیفی و قلم خوردی جلوگیری شود
    • علیرضا IR ۰۰:۴۲ - ۱۳۹۹/۱۲/۲۱
      1 2
      پاسخ
      پول نو توضیع نمیشه بگیریم
    • ABC CA ۰۷:۰۲ - ۱۴۰۰/۰۱/۰۶
      0 1
      پاسخ
      الا ایحال یه باره خیالشون خودشون و ما رو راحت می کردن واحد پول رو دلار می کردن دیگه مشکل صفرخوانی هم نداشتیم پول هم لازم نبود چاپ کنیم ارزش ملی پولمون هم بارا می رفت کلاس هم داشت

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