واکاوی مذاکره با طالبان در برنامه زنده شبکه افق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شبکه افق، بحث مذاکره با طالبان یکی از چالش های فکری امروز جامعه است که قرار است در این قسمت از مجله بین المللی «نقش جهان» درباره آن صحبت شود.

مهمان این قسمت از این برنامه که امروز ۱۹ بهمن روی آنتن می رود ابوالفضل زهره وند سفیر سابق ایران در افغانستان است.

علاوه بر بحث و گفتگو درباره طالبان، به مناسبت ایام دهه فجر درباره بازتاب جهانی انقلاب اسلامی نیز با ۲ فعال سیاسی از انگلستان و هند ارتباط تصویری زنده برقرار خواهد شد.

«نقش جهان» امشب ساعت ۲۲ به صورت زنده از شبکه افق سیما پخش خواهد شد.