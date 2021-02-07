سمفونی «راه روشن» رونمایی شد/ انتشار یک اثر مهم درباره کرونا

به گزارش خبرگزاری مهر، آیین رونمایی از پوئم سمفونی «راه روشن» که بر اساس بیانیه گام دوم انقلاب و همزمان با دهه فجر ساخته شده است، یکشنبه ۱۹ بهمن ماه در ستاد سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران برگزار شد. علیرضا زندوکیلی معاون هنری سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، امیرحسین سمیعی مدیر امور موسیقی و سرود این سازمان و حسین پارسافر آهنگساز اثر در این نشست حضور داشتند.

علیرضا زندوکیلی معاون هنری سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران در این نشست عنوان کرد: پس از ساخت پوئم سمفونی «سرباز» با همکاری حوزه هنری و مدیریت موسیقی سازمان صداوسیما که در نخستین سالگرد شهادت سپهبد حاج قاسم سلیمانی تولید و منتشر شد، بلافاصله همکاران مدیریت موسیقی سازمان مترصد ساخت اثری با محوریت بیانیه گام دوم انقلاب شدند. این پوئم سمفونی که امروز شاهد رونمایی آن هستید، «راه روشن» نام دارد و الحق و الانصاف نام بامسمایی است؛ چرا که بیانیه گام دوم ترسیم یک مسیر روشن و شفاف برای آینده انقلاب اسلامی است که تکلیف سال‌های پس از ۴۰ سال نخست را مشخص می‌کند. امیدوارم روز به روز بیشتر به اصل ماجرا و نه فقط اسم ماجرا بپردازیم و فعالیت‌های فرهنگی و هنری را عمیق‌تر، کاربردی‌تر و مردمی‌تر پی بگیریم.

معاون هنری سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران با تشکر از عوامل ساخت پوئم‌ سمفونی «راه روشن» گفت: در تولید این کار از نزدیک شاهد تلاش شبانه‌روزی همکارانم بودم و تلاش عوامل از آهنگساز گرفته تا خواننده و شاعر، امروز به ثمر نشسته است. هدف سازمان فرهنگی هنری، ساخت آثار فاخر است تا این کارها باعث ارتقای ذائقه هنری مردم شود. به هر ترتیب امیدوارم سازمان فرهنگی هنری از عهده رسالتی که بر دوش دارد، بر آید و آثار ماندگاری در عرصه موسیقی تولید کند.

رونمایی دومین اثر از سه گانه پوئم سمفونی‌ها

امیرحسین سمیعی مدیر امور موسیقی و سرود سازمان فرهنگی هنری هم در ادامه با تبریک چهل و دومین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی عنوان کرد: خدا را شاکرم که در دومین مرحله از تولید اثر در قالب‌های معتبر موسیقی، شاهد رونمایی از پوئم سمفونی «راه روشن» هستیم. این دومین اثر از سه گانه پوئم سمفونی‌های سازمان فرهنگی هنری است که به بیانیه گام دوم انقلاب می‌پردازد.

وی افزود: در تولید این کار تلاش بر این بود که سازندگان از نسل سوم انقلاب اسلامی باشند، چرا که پرچم این راه به دست این افراد است. آهنگسازی این اثر را آقای پارسافر بر عهده داشتند که جوان هستند و کارنامه درخشانی در عرصه موسیقی ارکسترال دارند. میلاد عرفان‌پور شاعر اثر نیز جوان است و به خوبی به همه ابعاد انقلاب اسلامی پرداخته است و در این شعر به افق آینده می‌نگرد. همچنین آقای بهرام پاییز هم خواننده یکی از قطعات، یادآور صداهای جدی این نوع موسیقی است.

سمیعی اظهار کرد: مفاهیم مورد نظر سازندگان در هفت موومان پوئم سمفونی «راه روشن» خودش را نشان می‌دهد. این اثر از امروز در همه سایت‌های معتبر فروش موسیقی عرضه می‌شود و امیدواریم با استقبال مخاطبان همراه شود.

مدیر امور موسیقی و سرود سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران در پایان با اشاره به تولیدات آینده این سازمان در زمینه موسیقی گفت: سه گانه پوئم سمفونی‌های سازمان فرهنگی هنری با پوئم سمفونی «سرباز» آغاز شد، امروز دومین پوئم سمفونی با عنوان «راه روشن» رونمایی می‌شود و سومین اثر نیز به مجاهدت کادر درمان در مقابل ویروس کرونا می‌پردازد و به این عزیزان و درگذشتگان کرونا تقدیم خواهد شد.

توضیحات آهنگساز درباره یک پروژه مهم موسیقایی

حسین پارسافر آهنگساز پوئم سمفونی «راه روشن» به بیان توضیحاتی درباره این اثر پرداخت و گفت: این کار در هفت موومان تولید شده که ۲ قطعه از آن باکلام و با اشعار میلاد عرفان‌پور ساخته شده است. یکی از این قطعات با صدای بهرام پاییز و دیگری با گروه کُر ضبط شده و پنج قطعه هم بی‌کلام است.

وی افزود: گام قطعات در پنج موومان «سُل مینور» و در ۲ موومان «رِ مینور» است. در بعضی بخش‌ها دستگاه نوا و آواز بیات اصفهان هم برای شنونده تداعی می‌شود. این کار با ۹ نوازنده ارکستر سمفونیک ساخته شده که همگی از نوازندگان باتجربه بوده‌اند و با ۶ خواننده گروه کُر نیز همکاری داشته‌ایم. از سازمان فرهنگی هنری برای حمایت و تولید این آثار ارزشمند تشکر می‌کنم.

رونمایی از پوئم سمفونی «راه روشن» پایان‌بخش این مراسم بود.