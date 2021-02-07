کار هنری برای سردار سلیمانی جزئی از «هنر مقاومت» است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا دوست محمدی هنرمند طراح درباره مسابقه طراحی «نشان سرباز» و «هنر مقاومت» گفت: در نگاه من، «هنر مقاومت» هنری است که در جای خودش و آنچه که باید باشد، قرار بگیرد به این معنا که اگر کاری را می‌خواهیم در قالب هنر انجام دهیم باید به درستی و به حق و کاملاً هنرمندانه انجام داده شود یعنی کاری که وظیفه یک ایرانی مسلمان باشد. منظور از مسلمان بودن این است که چون هنر سرزمین و تاریخ هزار و دویست ساله ایران به شدت با هنر اسلامی آمیخته شده است و با توجه به اینکه اکثریت مردم ایران مسلمان هستند، از این صفت استفاده می‌کنم، چون در دنیا به لحاظ بصری، ایرانیان را با هنر اسلامی می‌شناسند و از سویی با هنر پیش از اسلام، که البته هنر فاخر و زیبایی بوده است.

وی بیان کرد: من به عنوان یک هنرمند ایرانی، چنانچه کارم را آن‌طور که باید درست و هنرمندانه انجام دهم، در واقع در سرزمینی که دوستش دارم و و برای آبادانی آن تلاش می‌کنم، به نحوی به «هنر مقاومت» عمل می‌کنم.

دوست محمدی تاکید کرد: همیشه لازم نیست برای کلمه مقاومت حتماً از نمادی چون مشت یا دیوار، ستون، سپهر یا موارد مشابه آن استفاده کنیم. اگر کاری زیبا، دلنشین برای سردار سلیمانی انجام بدهیم حتماً جز مجموعه «هنر مقاومت» قرار خواهد گرفت.

وی مطرح کرد: زمانی که می‌خواهیم برای شخصیت بزرگی همچون سردار سلیمانی کار کنیم تلاش می‌کنیم تا از همه قدرت و توان‌مان استفاده کنیم، نه اینکه کار پیچیده، سخت و بغرنج را انجام بدهیم. در یک کلام کاری زیبا، خوب و درجه یک ارائه دهیم.

این هنرمند طراح با اشاره به نشانه‌های مورد نظر در فراخوان «نشان سرباز» گفت: بر اساس قوانین فراخوان، هنرمندان می‌توانند از امکان متن یا لوگوتایپ‌ها و یا نشانه‌های تصویری استفاده کنید، همچنین نشانه‌هایی که ترکیبی از تصاویر و متن هستند. تصور کنید که قرار است این نشانه‌ها، سه بعدی یا دو بعدی روی لوح برنزی یا مسی با آب‌کاری طلا، اجرا شود و در یک مراسم سالانه به یگ گروه از افراد اهدا شود. حالا این نشان چگونه می‌تواند باشد قطعاً حروف فارسی در کلمه سرباز ایده خوبی است، از این بابت که حروف فارسی نماد مناسبی برای فرهنگ ایرانی ما است.

وی در پایان در مقام پیشنهاد خطاب به طراحان بیان کرد: پیشنهاد می‌کنم خود را در این نمادها محصور نکنید شاید کسی ایده زیبا و جذابی داشته باشد و برای اولین بار به فکرش برسد و از آن استفاده کند، هیچ ایرادی ندارد به شرط اینکه اصول زیبایی‌شناسی به‌خوبی در آن رعایت شده باشد. گاهی می‌شود از همان نمادها و کلیشه‌های رایج و قدیمی استفاده کرد به شرط آنکه متناسب با هویت ایرانی باشد. انتظار می‌رود برای اجرای این طرح، دانش، شناخت و تسلط بر اصول زیبایی‌شناسی و مبانی هنرهای تجسمی و گرافیک کافی باشد تا بتوانید به رسالت هنرمندانه خود عمل کنید. علاوه بر آن باید سلیقه مخاطب را بشناسید، اما مراقب باشید که دچار یک بیان تکراری در طراحی این اثر هنری نشوید.