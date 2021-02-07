معرفی و تجلیل از ۱۷۰ برگزیده بخش کشاورزی در سراسر کشور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، در سی و پنجمین دوره معرفی و تجلیل از برگزیدگان ملی بخش کشاورزی، ۱۷۰ کشاورز پیشرو و برگزیده در سراسر کشور معرفی و تجلیل شدند.

کامبیز بازرگان، معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، در سی و پنجمین دوره معرفی و تجلیل از برگزیدگان ملی بخش کشاورزی و مراسم بهره برداری از طرح‌های ملی وزارت جهاد کشاورزی که توسط ریاست جمهوری و به صورت ویدئو کنفرانس انجام شد، گفت: امروز ۱۷۰ کشاورز پیشرو و برگزیده در سراسر کشور معرفی و تجلیل می‌شوند.

وی افزود: بیش از ۱۰ هزار پرونده کشاورزان منتخب در سطح روستاها بررسی شد و در نهایت ۱۷۰ کشاورز در سطح ملی انتخاب شدند.

بازرگان خاطرنشان کرد: در سال‌های اخیر و در دولت یازدهم و دوازدهم بخش کشاورزی رویکرد انتخاب نمونه‌ها را از توجه صرف به تولید که می‌توانست به بهای تولید کم کیفیت منجر شود، به تولید حداکثری با بهره‌وری حداکثری تغییر داد و با این رویکرد، نظام‌ها و شاخص‌های انتخاب متحول شده است.

وی افزود: شکاف عمیقی بین تولید حداکثری و میانگین تولید و بهره‌وری حداکثری و میانگین بهره‌وری منابع در کشور داریم، به عنوان مثال تولیدکننده نمونه سیب درختی ما، ۲۱ کیلوگرم در متر مکعب سیب برداشت می‌کند که تقریباً ۱۰ برابر میانگین بهره‌وری تولیدکنندگان سیب درختی است.

معاون وزیر جهاد کشاورزی یکی از دلایل تفاوت تولید کشاورزان برتر با میانگین تولید کشور را نفوذ دانش دانست و ادامه داد: نفوذ دانش از طریق دانش و ترویج انجام می‌شود و بخش کشاورزی ساختار مشخصی برای آموزش و ترویج دارد، اما این ساختار در سال‌های اخیر متحول شده است.

بازرگان ادامه داد: نظام نوین ترویج در دولت یازدهم شکل گرفت و از سال ۹۵ تمام عرصه‌های تولیدی به ۷۶۰۰ پهنه تقسیم و هر پهنه یک مروج مسئول دارد.

رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی گفت: شبکه اجتماعی کشاورزی ایران در سال ۹۹، راه‌اندازی شد که یک ارتباط برخط تولیدکنندگان با مصرف‌کنندگان و سیاست‌گذاران است.

وی افزود: امروز برای تقویت آموزش بهره‌برداران، ۳۲ استودیو ضبط برنامه‌های آموزشی که در تمام استان‌ها ایجاد شده با فرمان ریاست جمهور افتتاح خواهد شد که در این استودیو هر روز ۱۵۰ کلاس آموزشی برگزار خواهد شد. همچنین شبکه سراسری آموزش کشاورزی با ۴۲ کانال پخش زنده به بهره برداری می‌رسد.