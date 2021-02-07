تلف شدن ۲۵۰۰ بال پرنده در تالاب بین المللی میانکاله

حسینعلی ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وقوع تلفات غیرعادی در پرندگان مهاجر آبزی در تالاب بین المللی میانکاله و خلیج گرگان اظهار داشت: با اعزام پنج اکیپ از محیطبانان شهرستان‌های مختلف امروز ۲۱۱ قطعه پرنده مهاجر آبزی جمع آوری شد.

وی با بیان اینکه لاشه‌های جمع آوری شده از نوع چنگر معمولی، فلامینگو و مرغابی بوده که از سطح خلیج و ساحل جمع آوری شده است، افزود: طی ۱۰ روز گذشته در مجموع دو هزار و ۵۲۵ بال پرنده مهاجر آبزی تلف شدند.

وی ادامه داد: امروز سه اکیپ با قایق از اسکله بندرگز تا جزیره اسماعیل سای، یک اکیپ با دستگاه تراکسور از اسکله بندرگز تا نوکنده وو یک اکیپ موتورسیکلت از قلعه پایان تا منطقه تیرتاش را پایش کردند.

به گزارش مهر، دامپزشکی علت مرگ پرندگان را براثر نوعی سم بوتولیسم تأیید کرد که سال گذشته نیز ۴۰ هزار بال پرنده را از بین برده است.