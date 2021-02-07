نشست مجازی تحلیل و بررسی کتاب «شازده کوچولو» برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، رضا کریمی بعد از ظهر امروز در نشست تحلیل و بررسی کتاب شازده کوچولو که در فضای مجازی اسکای روم برگزار شد، اظهار کرد: عنوان کتاب از ۲ بخش شازده به معنای پرنس و کوچولو که صفت کوچک بودن را نشان می‌دهد تشکیل شده که در ستایش دوران کودکی است.



وی افزود: فهم و خواندن این کتاب برای کودکان ساده نیست زیرا که نویسنده، کتاب را نه به کودکان و نه به بزرگسالان بلکه به دوران کودکی یک بزرگسال تقدیم کرده است.



معاون اداره کل کتابخانه‌های عمومی استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: کودک کسی است که دنیایش کوچک بوده و بزرگسالان برایش قابل درک نیستند، به قول شازده کوچولو آن‌ها عجیب هستند.



کریمی با بیان اینکه نکات مهمی در بیان ویژگی‌های یک کودک در داستان وجود دارد، گفت: علاقه به گل و بی‌توجهی به پایداری امور، محاسبه‌گر نبودن، تخیل کردن و دوری از رذائلی همچون دائم‌الخمری و خودپسندی از نکات برجسته این کتاب است.



وی با بیان اینکه مطالب و سخنان بسیاری در مورد کودکی می‌توان نوشت، تصریح کرد: اگر نویسنده مسلمان داستانی شبیه به شازده کوچولو را می‌نوشت از کودکی آسمانی که پنج صفت کودکان در کلام پیامبر (ص) را نشان می‌داد، سخن می‌گفت.



پیمان ریحانی نیا در این نشست مجازی بیان کرد: ترجمه‌های مناسبی از کتاب شازده کوچولو وجود داشته که برخلاف برخی ترجمه‌ها کیفیت اثر را حفظ کرده‌اند، یکی از این ترجمه‌ها اثر محمد قاضی از مترجمان کُرد زبان است.



مسئول کتابخانه عمومی کوثر شهرستان اسلام آبادغرب افزود: در پایان مسیر شازده کوچولو، او بزرگ شده و به پختگی می‌رسد، مرگ ارادی شازده کوچولو نماد سفر انفسی است اگر چه ظاهر آفاقی دارد.



امیر صالحی در این نشست مجازی گفت: کتاب شازده کوچولو پس از قرآن و انجیل پرفروش‌ترین کتاب تاریخ بوده که پس از جنگ جهانی دوم در سال ۱۹۴۴ یک گام بلند برای رهایی از دوران وحشت پس از جنگ عالم گیر بود.



رئیس اداره کتابخانه‌های شهرستان ثلاث باباجانی افزود: برجستگی کتاب شازده کوچولو این است که برای هر سنی و اقتضای هر زمانه و دوره‌ای می‌توان برداشت‌های متفاوتی از آن داشت.