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۱۸ شهریور ۱۴۰۵، ۱۲:۴۳

بازپس‌گیری ۳۲ هکتار از اراضی ملی خرم‌آباد از چنگال متصرفان

بازپس‌گیری ۳۲ هکتار از اراضی ملی خرم‌آباد از چنگال متصرفان

خرم‌آباد - فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی خرم‌آباد از بازپس‌گیری ۳۲ هکتار از اراضی ملی این شهرستان از چنگال متصرفان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، افشین عزیزی در سخنانی، اظهار داشت: در پی پایش‌های مستمر و اجرای مقتدرانه قانون حفاظت از اراضی ملی، اداره منابع طبیعی شهرستان خرم‌آباد در پنج ماه نخست سال ۱۴۰۵، موفق به رفع تصرف از ۳۲.۱۴ هکتار از اراضی ملی شد.

وی تأکید کرد: طی اجرای ۲۵ فقره دستور خلع‌ید، عرصه‌های تصرف‌شده توسط متخلفان و زمین‌خواران، به طور کامل از تصرف خارج و به مالکیت دولت بازگشت.

وی گفت: این اقدامات در راستای هدف بنیادین یعنی «صیانت بی‌قیدوشرط از دارایی‌های ملی» با جدیت تمام ادامه خواهد یافت.

فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی خرم‌آباد، تأکید کرد: حفاظت از منابع ملی، خط قرمز ما است و اجرای قانون با جدیت تمام ادامه دارد.

کد مطلب 6942242

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