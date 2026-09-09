وقتی شکارچی آمریکایی شکار نیروهای ایرانی شد

خبرگزاری مهر - مجله مهر؛ رویا سادات هاشمی: ترامپ طی این ۶ ماه هر روز از نابودی نیروی دریایی ایران گفته و از این حرف زده که انگار کار را یکسره کرده و دیگر چیزی برای ایران در دریا باقی نمانده؛ اما حالا خبری از شکار یک زیرسطحی هوشمند آمریکایی به دست نیروهای ایرانی منتشر شده؛ همان زیرسطحی پیشرفتهای که تازه در سال ۲۰۲۵ از آن رونمایی شده بود و قرار بود با فناوریهای جدیدش، بیسروصدا در اعماق آبها مأموریت انجام دهد. خبری که خیلی زود پای کاربران را هم به ماجرا باز کرد تا با همان زبان خودمانی و کنایههای همیشگی، جواب رجزخوانیهای این روزهای ترامپ را بدهند. کاربران ایرانی که بیشتر پستها و واکنشهایشان این بود که «نیروی دریایی ایران نابود شده بود، پس این یکی رو کی شکار کرده؟» موضوعی که حالا خبرش برای کاربران، فقط ماجرای شکار یک زیردریایی نیست؛ قصه، قصه همان تناقضی است که از یک طرف میگوید نیروی دریایی ایران را از کار انداختهاند و از طرف دیگر خبر به دام افتادن سامانه پیشرفته آمریکاییشان مثل توپ جنجال ساز میشود جنجالی که حالا شبکههای اجتماعی را پرکرده همه از این حرف میزنند که خود «شکارچی شکار شد» تا کنایههایی که میپرسند این بار قرار است کاخ سفید برای به دام افتادن این زیردریایی به دست نیروهای نظامی ایران چه روایتی تحویل مردم دنیا بدهد.
شاید پررنگترین واکنش کاربران ایرانی به ادعاهای ترامپ درباره نابودی نیروی دریایی ایران برمیگشت؛ تاجایی که یکی از کاربران با اشاره به این ادعاهای تکراری رییسجمهور امریکا درباره خبر به دام افتادن زیرسطحی آمریکایی با یک جمله کوتاه و طنزآمیز نوشت: «صل علی سترکه، چشم ترامپ بترکه!»
این کاربر هم با لحنی شوخ و کنایهآمیز به ادعای نابودی نیروی دریایی ایران واکنش نشان داد و گفت ابرقدرتی که میگفت با یک دکمه قادر به نابودی ماست زیردریاییاش شکار نیروی دریایی ایران شد.
عدهای از اهالی فضای مجازی هم با انتشار تصویر سردار عظمایی فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران با اشاره به صحبتهای این فرمانده نوشت: ایمان که داشته باشی اینجوری میشه عزیزان میری زیر دریایی رو میگیری میاری.
بخش دیگر از واکنشهای متفاوت و جالب کاربران ایران درباره این شکار ایرانیها به همزمانی این اتفاق به سالروز تولد رهبر انقلاب ایران برمیگشت؛ تاجایی که یکی از آنها درباره این ماجرا نوشته: بچههای سپاه کادوی تولد آقا، یک فروند زیر دریایی تقدیم کردند.
تعدادی از اهالی فضای مجازی هم جای طعنه و طنز ترجیح دادند که به بعد فنی و ویژگیهای این زیردریایی بپردازند و از این بگویند که صحبت از یک زیرسطحی معمولی نیست؛ این زیردریایی سامانهای هوشمند است که آمریکا در سال ۲۰۲۵ از آن رونمایی کرده و برای شناسایی، نقشهبرداری و عملیات زیرآبی طراحی شده است. یعنی یک جورهایی سامانهای که قرار بود بخشی از توان تازهنفس نیروی دریایی آمریکا باشد، حالا طبق ادعای مطرحشده، خودش به دست نیروهای ایرانی افتاده است.
عدهای دیگر هم به بهانه این اتفاق و دستاورد مهم نظامی ایران سلطنتطلبها را بینصیب نگذاشتند و طی اظهارنظرهای کنایهآمیزی نوشتند: غمگینم! مثل سطنتطلبی که ترامپ قرار بود به خاطرش جمهوری اسلامی رو چنج کنه؛ ولی حالا زیردریایی خودشم غنیمت آخوندا شده...
این اولین بار نیست که ایران موفق به شکار ادوات نظامی نیروهای متخاصم میشود برای همین انتشار این خبر برای برخی از کاربران بهانه کریخوانی را جور کرد و آنها گرفتن این غنیمت جنگی را فرصت خوبی برای مهندسی معکوس برای تقویت توان نظامی خودمان دانستند؛ مهندسی معکوسی که کنار دستاوردهای ساخت وطن شرایط را میتواند به نفع ما تغییر دهد.
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