به گزارش خبرگزاری مهر، عطا حسن‌پور در سخنانی، اظهار داشت: لرستان از جمله استان‌های کشور است که بیشترین پل‌های تاریخی را در خود جای‌داده و پل‌های تاریخی «کشکان»، «کلهر»، «پلدختر»، «شاپوری»، «گاومیشان»، «چالانچولان»، «افرینه»، «قلعه حاتم»، «آذر» و «سیاه‌پله» از جمله این بناهای ارزشمند سنگی به شمار می‌روند.

وی افزود: پل تاریخی «سیاه‌پله» که بر روی رودخانه و در مرز استان‌های لرستان و ایلام قرار دارد، یکی از مهم‌ترین پل‌های تاریخی استان محسوب می‌شود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی لرستان با اشاره به‌دشواری دسترسی به این پل تاریخی، بیان کرد: به دلیل شرایط نامناسب مسیر دسترسی و صعب‌العبور بودن آن، اجرای عملیات مرمتی و حفاظتی در پل سیاه‌پله با دشواری‌های زیادی همراه است.

حسن‌پور، ادامه داد: باوجوداین دشواری‌ها و در راستای وظایف سازمانی، امسال با استفاده از محل اعتبارات ملی، عملیات حفاظت و مرمت این بنای تاریخی آغاز شده است.

علی مصطفی‌نژاد، مدیر پایگاه تخصصی پل‌های تاریخی کشور، نیز با اشاره به قدمت این اثر تاریخی گفت: از زمان ساخت پل «سیاه‌پله» که حدود یک هزار سال از آن می‌گذرد، تنها سه فصل عملیات حفاظت و مرمت بر روی این بنا انجام شده است.

وی افزود: امیدواریم در فصل سوم عملیات مرمت، با بهره‌گیری از توان تیم‌های فنی و تخصصی، اقدامات حفاظتی و مرمتی پل تاریخی «سیاه‌پله» به شکل مطلوب پیش برود تا از تخریب بیشتر این اثر فاخر جلوگیری شود.

مصطفی‌نژاد، تصریح کرد: در این مرحله از عملیات، استحکام‌بخشی سطح گذر، بخش‌هایی از بدنه پل، سطح آب‌شکن و همچنین بستر پل در دستور کار قرار دارد و اقدامات لازم برای حفاظت و مرمت این بخش‌ها انجام خواهد شد.