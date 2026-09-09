مرتضی چایچی مطلق در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به گازسوز بودن بیش از ۹۵ درصد ناوگان تاکسیرانی مشهد و تصویب نرخ‌های جدید سرویس مدارس پیش از افزایش قیمت بنزین، در شرایط فعلی برنامه‌ای برای افزایش نرخ کرایه تاکسی و سرویس مدارس وجود ندارد.

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی مشهد بیان کرد: بیش از ۹۵ درصد ناوگان فعال تاکسیرانی مشهد گازسوز است و تغییر قیمت بنزین در بخش مازاد سهمیه، تأثیر قابل‌توجهی بر هزینه‌های این ناوگان ندارد.

نرخ کرایه تاکسی ابتدای سال افزایش یافته است

وی افزود: سهمیه بنزین تاکسی‌های دوگانه‌سوز ۲۵۰ لیتر است و ناوگان غیردوگانه‌سوز ۴۰۰ لیتر سهمیه دارند؛ همچنین ون‌های غیردوگانه‌سوز از سهمیه ۶۰۰ لیتری برخوردار هستند.

چایچی مطلق ادامه داد: با توجه به اینکه ابتدای سال افزایش نرخ کرایه تاکسی‌ها اعمال شده است، نرخ‌های مصوب فعلی همچنان اجرا می‌شود و افزایش قیمت بنزین در شرایط فعلی موجب بازنگری در کرایه تاکسی‌ها نخواهد شد.

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی مشهد درباره نرخ سرویس مدارس نیز گفت: نرخ حمل‌ونقل دانش‌آموزی براساس چند مؤلفه از جمله مسافت، نوع خودرو و محدوده‌های ترافیکی تعیین می‌شود و در زمان نرخ‌گذاری، شاخص‌هایی مانند نرخ تورم و هزینه‌های سالانه نیز مورد بررسی کارشناسی قرار می‌گیرد.

وی بیان کرد: برای تعیین مسافت، مسیر خانه تا مدرسه و مسیر برگشت از مدرسه تا خانه محاسبه و مجموع این دو مسیر بر دو تقسیم می‌شود؛ چراکه ممکن است مسیر رفت و برگشت یک دانش‌آموز متفاوت باشد.

چایچی مطلق تصریح کرد: سامانه هوشمند محاسبه نرخ سرویس مدارس، با توجه به مسافت و نوع خودرو، مبلغ کرایه هر دانش‌آموز را محاسبه می‌کند و نرخ‌های مصوب سال تحصیلی جدید نیز پیش از افزایش قیمت بنزین تعیین شده است.

افزایش قیمت بنزین در نرخ مصوب سرویس مدارس ایجاد نمی‌کند

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی مشهد افزود: فرآیند نرخ‌گذاری پس از بررسی کارشناسی و لحاظ مؤلفه‌های مختلف، در کمیسیون‌های تخصصی شورای شهر بررسی و در نهایت پس از تصویب شورا و تأیید فرمانداری، به سازمان تاکسیرانی ابلاغ می‌شود؛ بنابراین افزایش قیمت بنزین در شرایط فعلی تغییری در نرخ مصوب سرویس مدارس ایجاد نمی‌کند.

وی درباره نحوه ارائه خدمات سرویس مدارس اظهار کرد: از سال ۱۴۰۲ و براساس مصوبه هیئت وزیران، مسئولیت حمل‌ونقل دانش‌آموزی به شهرداری‌ها واگذار شده و در مشهد سازمان تاکسیرانی متولی این حوزه است.

چایچی مطلق ادامه داد: شرکت‌های متقاضی فعالیت در حوزه حمل‌ونقل دانش‌آموزی پس از فراخوان سازمان تاکسیرانی، بررسی و گریدبندی می‌شوند و شرکت‌های واجد شرایط به عنوان پیمانکار سرویس مدارس انتخاب خواهند شد.

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی مشهد گفت: مدارس دارای دانش‌آموز متقاضی سرویس نیز با همکاری آموزش‌وپرورش به سازمان تاکسیرانی معرفی می‌شوند و پس از تخصیص مدارس به شرکت‌ها، دانش‌آموزان براساس مسیرهای مشترک دسته‌بندی و سرویس‌های مدارس تشکیل می‌شود.

وی افزود: طبق آمار سال گذشته، حدود هزار مدرسه در مشهد دارای دانش‌آموز متقاضی سرویس مدارس بوده‌اند و حدود ۹ درصد دانش‌آموزان شهر از خدمات حمل‌ونقل دانش‌آموزی استفاده کرده‌اند که آمار امسال پس از آغاز فرآیند ثبت درخواست‌ها مشخص خواهد شد.

چایچی مطلق درباره نحوه ثبت شکایت شهروندان از خدمات تاکسیرانی گفت: شهروندان می‌توانند در ساعات اداری با شماره ۳۳۴۴۸۱۵۰ تماس بگیرند یا درخواست و شکایت خود را از طریق سامانه ارتباط مردمی ۱۳۷ شهرداری مشهد ثبت کنند. همچنین هفت پایگاه در سطح شهر، شامل سه پایگاه در مبادی ورودی و چهار پایگاه در اطراف حرم مطهر رضوی، آماده دریافت درخواست‌های حضوری شهروندان هستند.