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۱۸ شهریور ۱۴۰۵، ۱۲:۴۰

تحصیلات تکمیلی دانشگاه‌های هرمزگان در مهرماه حضوری برگزار می‌شود

تحصیلات تکمیلی دانشگاه‌های هرمزگان در مهرماه حضوری برگزار می‌شود

بندرعباس - وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با اشاره به نحوه آغاز سال تحصیلی دانشگاه‌ها در مهرماه گفت: تحصیلات تکمیلی در استان هرمزگان به صورت حضوری برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین سیمایی‌صراف، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری ظهر چهارشنبه در حاشیه بازدید از استخر دانشگاه هرمزگان که متاثر از حملات دشمن آمریکایی آسیب دیده است، درباره نحوه فعالیت دانشگاه‌ها در آغاز سال تحصیلی جدید اظهار کرد: مهرماه را از خط مقدم جبهه آغاز می‌کنیم و ان‌شاءالله همه دانشگاهیان کشور خواهند دید که مردم و دانشجویان ما در این خط مقدم چگونه با روحیه، سال تحصیلی جدید را آغاز خواهند کرد.

وی با اشاره به شرایط استان هرمزگان افزود: تحصیلات تکمیلی در استان به صورت حضوری خواهد بود، اما درباره دوره‌های کاردانی و کارشناسی، کارگروه مدیریت استانی با مشورت مسئولان مربوطه تصمیم خواهد گرفت که فعالیت آموزشی در این مقاطع به صورت حضوری، ترکیبی یا مجازی انجام شود.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در پاسخ به این پرسش که آیا این تصمیم صرفاً درباره دانشگاه هرمزگان اعمال می‌شود یا سایر مراکز آموزش عالی استان را نیز شامل خواهد شد، تصریح کرد: تصمیم‌گیری در این زمینه تنها مختص دانشگاه هرمزگان نیست.

سیمایی‌صراف ادامه داد: کارگروه مدیریت استانی شامل مراکز آموزشی استان، از جمله ۱۳ مرکز و زیرنظام آموزش عالی است و تصمیم اتخاذشده برای همه این مراکز و زیرنظام‌ها یکسان خواهد بود.

وی تأکید کرد: بنابراین نحوه برگزاری کلاس‌ها در مقاطع کاردانی و کارشناسی، پس از بررسی شرایط و تصمیم کارگروه مدیریت استانی، برای تمامی مراکز آموزش عالی مشمول این تصمیم اعلام خواهد شد.

کد مطلب 6942244

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