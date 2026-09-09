لیلا امینی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بررسی آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی استان اصفهان اظهار کرد: بر اساس این نقشه‌ها، آسمان استان از امروز تا اواخر هفته صاف تا قسمتی ابری خواهد بود و در مناطق غربی استان احتمال بارش پراکنده وجود دارد

وی افزود: در ساعات بعدازظهر و شب، وزش باد نسبتاً شدید و تندبادهای موقتی در بخش‌هایی از استان پیش‌بینی می‌شود که می‌تواند در برخی مناطق با خیزش گردوخاک محلی همراه باشد

رئیس اداره پیش‌بینی و مدیریت بحران هواشناسی استان اصفهان با اشاره به تغییرات مکانی شدت وزش باد در روزهای آینده تصریح کرد: از روز سه‌شنبه تا چهارشنبه، نواحی غربی و جنوبی استان بیشتر تحت تأثیر وزش باد قرار می‌گیرند و از روز جمعه تا اوایل هفته آینده نیز مناطق شرقی و شمالی استان شاهد افزایش سرعت وزش باد خواهند بود

امینی ادامه داد: با توجه به پیش‌بینی وزش باد و احتمال خیزش گردوخاک محلی در برخی ساعات، هشدار سطح زرد شماره ۳۸ هواشناسی استان اصفهان صادر شده است.

وی درباره روند دمای هوا نیز گفت: دمای هوا طی ۲۴ ساعت آینده در بیشتر مناطق استان تغییر محسوسی نخواهد داشت.

رئیس اداره پیش‌بینی و مدیریت بحران هواشناسی استان اصفهان خاطرنشان کرد: در ۲۴ ساعت آینده، خور و بیابانک با دمای ۴۱ درجه سانتی‌گراد گرم‌ترین و بویین میاندشت با دمای هفت درجه سانتی‌گراد خنک‌ترین نقاط استان اصفهان خواهند بود.