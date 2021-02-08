قیمت غذا به بالاترین سطح ۶ ساله رسید

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از راشاتودی، سازمان غذا و کشاورزی سازمان ملل متحد، فائو، در گزارش جدید خود اعلام کرد قیمت جهانی غذا در ماه ژانویه برای هشتمین ماه متوالی رشد کرد و به بالاترین سطح در ۶ سال گذشته رسید.

طبق گزارش فائو قیمت غلات، روغن‌های گیاهی و شکر بیش از همه رشد کرده و باعث شده است شاخص قیمت غذای این سازمان ۴.۳ درصد نسبت به ماه دسامبر رشد کرده و به بالاترین سطح از جولای ۲۰۱۴ برسد. این شاخص تغییرات ماهانه قیمت بین‌المللی مواد غذایی متداول جهان را دنبال می‌کند.

شاخص قیمت غلات با جهش بزرگ ۷.۱ درصدی نسبت به ماه گذشته روبرو شد که در این میان قیمت ذرت بیشتر از همه رشد کرده بود. قیمت ذرت ۱۱.۲ درصد نسبت به ماه گذشته جهش کرد و حالا ۴۲.۳ درصد بالاتر از ژانویه ۲۰۲۰ است.

در این گزارش همچنین اشاره شد قیمت گندم ۶.۸ درصد نسبت به ماه قبل رشد کرده است و قیمت روغن‌های گیاهی ۵.۸ درصد جهش کرده و به بالاترین سطح از ماه می ۲۰۱۲ رسیده است. شاخص قیمت شکر هم در این ماه ۸.۱ درصد رشد کرد.

آب‌وهوای خشک‌تر از حد معمول در آمریکای جنوبی، اعتصاب کارگران آرژانتینی، بدتر شدن چشم‌انداز زراعی اروپا، روسیه و تایلند و خریدهای عظیم چین قبل از فستیوال‌های سال نو، قیمت‌های مواد غذایی را تقویت کرده است.