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۲۰ بهمن ۱۳۹۹، ۱۳:۳۴

«سفیرفیلم» دوره تربیت مستندساز برگزار می‌کند/ اعلام مهلت ثبت نام

«سفیرفیلم» دوره تربیت مستندساز برگزار می‌کند/ اعلام مهلت ثبت نام

فراخوان پنجمین دوره تربیت مستندساز مرکز مستند «سفیرفیلم» منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مرکز مستند «سفیرفیلم»، فراخوان پنجمین دوره تربیت مستندساز مرکز مستند «سفیرفیلم» منتشر شد. این دوره، تنها دوره تخصصی تربیت مستندساز در کشور است که با رویکرد تولیدمحور برگزار می‌شود. هنرجویان دوره تربیت مستندساز «سفیرفیلم»، علاوه بر شرکت در کارگاه‌های آموزشی و تخصصی، تجربه ساخت یک مستند نیمه‌بلند را نیز در این دوره کسب خواهند کرد.

این دوره آموزشی به صورت حضوری و در شهر تهران برگزار می‌شود.

این دوره ویژه آقایان است.

پنجمین دوره تربیت مستندساز «سفیرفیلم» از اسفند ۹۹ آغاز شده و تا اواسط تابستان ۱۴۰۰ ادامه خواهد داشت. پذیرش متقاضیان به صورت چند مرحله‌ای از طریق آزمون و مصاحبه ورودی خواهد بود.

علاقه‌مندان جهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام در این دوره، تا پایان بهمن‌ماه می‌توانند به سایت safirfilm.ir مراجعه کنند.

کد مطلب 5141939
زهرا منصوری

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