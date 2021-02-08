٣۴٠ شناور به نیروی دریایی سپاه الحاق شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم الحاق ۳۴۰ فروند شناور به نیروی دریایی سپاه صبح دوشنبه با حضور سرلشکر پاسدار محمد باقری رئیس ستادکل نیروهای مسلح، سرلشکر پاسدار حسین سلامی فرمانده کل سپاه، سرتیپ پاسدار علیرضا تنگسیری فرمانده نیروی دریایی سپاه، استاندار هرمزگان، نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان و جمعی دیگر از مسئولان کشوری و لشکری در بندرعباس برگزار شد.

این شناورها در ترکیب‌های عملیاتی در خلیج فارس و دریای عمان و همچنین دریای خزر آماده مأموریت می‌شوند.

این شناورهای سبک، تندرو و هجومی در مراکز وابسته به نیروی دریایی سپاه و همکاری وزارت دفاع ساخته شده است که عملیات الحاق آنها به نیروی دریایی سپاه صبح امروز در ستاد این نیرو در بندرعباس برگزار شده است.