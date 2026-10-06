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۱۴ مهر ۱۴۰۵، ۱۹:۵۸

سارق کابل برق در عملیات ضربتی پلیس اردستان دستگیر شد

سارق کابل برق در عملیات ضربتی پلیس اردستان دستگیر شد

اردستان-فرمانده انتظامی اردستان از دستگیری سارق کابل برق با ۵ فقره سرقت در عملیات مأموران انتظامی این فرماندهی خبر داد.

سرهنگ حجت اله بهامین در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی وقوع چند فقره سرقت کابل برق در محدوده روستایی شهرستان اردستان، موضوع به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی این فرماندهی قرار گرفت.

وی افزود کارآگاهان پلیس آگاهی موفق شدند پس از انجام اقدامات میدانی و پلیسی یک سارق را در ارتباط با این سرقت شناسایی و ضمن هماهنگی قضائی در عملیاتی ضربتی وی را در مخفیگاهش دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان اردستان تصریح کرد: متهم پس از انتقال به پلیس آگاهی و در تحقیقات اولیه به ۵ فقره سرقت کابل برق اعتراف که با تشکیل پرونده برای انجام اقدامات قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.

کد مطلب 6970102

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