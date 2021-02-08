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۲۰ بهمن ۱۳۹۹، ۱۳:۲۴

به منظور نجات جان افراد؛

لزوم همکاری شهرداری‌ها با هیات‌های استانی نجات غریق

لزوم همکاری شهرداری‌ها با هیات‌های استانی نجات غریق

یک عضو شورای عالی استان‌ها بر ارتباط شهرداری‌ها با هیات نجات‌غریق استان ها به منظور کمک به نجات جان افراد تاکید دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون نجات غریق و غواصی، سید محسن موسوی زاده نماینده خوزستان در شورای عالی استان‌ها با اشاره به اهمیت ارتباط مستمر شهرداری‌ها با هیات نجات‌غریق گفت: فدراسیون نجات‌غریق وظایف مهمی دارد چرا که فعالیت ناجیان ارتباط مستقیم با جان مردم دارد و به همین دلیل کار آنها را بسیار حائز اهمیت می‌کند.

وی با بیان اینکه به استقرار و فعالیت گسترده ناجیان غریق در برخی استان‌ها نیاز است، افزود: استان خوزستان دارای رودخانه‌های دائمی، تالاب، کانال و دریاچه‌های مصنوعی است و این موقعیت اهمیت حضور این ناجیان را افزایش می‌دهد.

نماینده خوزستان در شورای عالی استان‌ها با اشاره به اینکه این مناطق جاذبه گردشگری بسیاری دارند، بیان کرد: به دلیل گرمای هوا بسیاری از گردشگران در این مناطق شنا می‌کنند و به همین دلیل حضور ناجیان برای جلوگیری غرق‌شدگی افراد ضروری است.

موسوی زاده تصریح کرد: استان خوزستان به لحاظ شرایط آب و هوایی، در سه یا چهار ماه در سال شنا در رودخانه‌های این استان انجام نمی‌شود و در بیشترین مواقع سال شاهد شنا در این شناگاه‌های خوزستان هستیم.

وی با بیان اینکه ارتباط هیات غریق نجات و غواصی استان با نهادهای مختلف به ویژه آموزش و پرورش ضروری است، گفت: این اتفاق سبب شناسایی استعدادهای جدید و همچنین آموزش افراد برای اینکه بتوانند افراد بیشتری را در صورت بروز حادثه از مرگ نجات دهند، می‌شود.

نماینده خوزستان در شورای عالی استان‌ها افزود: شورای عالی استان‌ها این ظرفیت را دارد که با مکلف کردن شهرداری‌ها برای ارتباط با این فدراسیون بتوانند تلفات غرق‌شدگی را کاهش دهند.

کد مطلب 5142191

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