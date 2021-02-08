به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون نجات غریق و غواصی، سید محسن موسوی زاده نماینده خوزستان در شورای عالی استانها با اشاره به اهمیت ارتباط مستمر شهرداریها با هیات نجاتغریق گفت: فدراسیون نجاتغریق وظایف مهمی دارد چرا که فعالیت ناجیان ارتباط مستقیم با جان مردم دارد و به همین دلیل کار آنها را بسیار حائز اهمیت میکند.
وی با بیان اینکه به استقرار و فعالیت گسترده ناجیان غریق در برخی استانها نیاز است، افزود: استان خوزستان دارای رودخانههای دائمی، تالاب، کانال و دریاچههای مصنوعی است و این موقعیت اهمیت حضور این ناجیان را افزایش میدهد.
نماینده خوزستان در شورای عالی استانها با اشاره به اینکه این مناطق جاذبه گردشگری بسیاری دارند، بیان کرد: به دلیل گرمای هوا بسیاری از گردشگران در این مناطق شنا میکنند و به همین دلیل حضور ناجیان برای جلوگیری غرقشدگی افراد ضروری است.
موسوی زاده تصریح کرد: استان خوزستان به لحاظ شرایط آب و هوایی، در سه یا چهار ماه در سال شنا در رودخانههای این استان انجام نمیشود و در بیشترین مواقع سال شاهد شنا در این شناگاههای خوزستان هستیم.
وی با بیان اینکه ارتباط هیات غریق نجات و غواصی استان با نهادهای مختلف به ویژه آموزش و پرورش ضروری است، گفت: این اتفاق سبب شناسایی استعدادهای جدید و همچنین آموزش افراد برای اینکه بتوانند افراد بیشتری را در صورت بروز حادثه از مرگ نجات دهند، میشود.
نماینده خوزستان در شورای عالی استانها افزود: شورای عالی استانها این ظرفیت را دارد که با مکلف کردن شهرداریها برای ارتباط با این فدراسیون بتوانند تلفات غرقشدگی را کاهش دهند.
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