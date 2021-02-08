به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر نوبخت امروز دوشنبه در بازدید از پروژه آزاد راه خرمآباد- اراک گفت: وعده ما این است که پروژه بزرگ و استراتژیک آزاد راه خرمآباد- اراک تا اردیبهشت ماه سال آینده به بهرهبرداری برسد.
وی اظهار کرد: تکمیل و بهرهبرداری از پروژه آزاد راه خرمآباد- اراک بسیار مهم است به همین جهت بازدید از آن را انجام دادیم تا در روند انجام کار قرار بگیریم.
معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور ادامه داد: تاکنون بیش از ۱,۰۰۰ میلیارد تومان به این پروژه پرداخت شده است.
نوبخت تصریح کرد: به تناسب کار ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیارد تومان دیگر این پروژه آزادراهی نیاز دارد تا تکمیل شود.
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