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۲۰ بهمن ۱۳۹۹، ۱۳:۳۱

نوبخت در بازدید از پروژه مطرح کرد؛

وعده افتتاح آزاد راه خرم‌آباد-اراک تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۰

وعده افتتاح آزاد راه خرم‌آباد-اراک تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۰

خرم‌آباد- رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: وعده ما این است که پروژه بزرگ و استراتژیک آزادراه خرم‌آباد- اراک تا اردیبهشت سال آینده بهره‌برداری شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر نوبخت امروز دوشنبه در بازدید از پروژه آزاد راه خرم‌آباد- اراک گفت: وعده ما این است که پروژه بزرگ و استراتژیک آزاد راه خرم‌آباد- اراک تا اردیبهشت ماه سال آینده به بهره‌برداری برسد.

وی اظهار کرد: تکمیل و بهره‌برداری از پروژه آزاد راه خرم‌آباد- اراک بسیار مهم است به همین جهت بازدید از آن را انجام دادیم تا در روند انجام کار قرار بگیریم.

معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور ادامه داد: تاکنون بیش از ۱,۰۰۰ میلیارد تومان به این پروژه پرداخت شده است.

نوبخت تصریح کرد: به تناسب کار ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیارد تومان دیگر این پروژه آزادراهی نیاز دارد تا تکمیل شود.

کد مطلب 5142199

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