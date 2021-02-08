۵۰ درصد از جوجه ریزی ها با استفاده از مرغ لاین انجام می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، «کاظم خاوازی» در گفتگو با رادیو اقتصاد افزود: مرغ لاین برای کشور خیلی اهمیت دارد.



وی اظهار داشت: تمامی دستگاه‌های مرتبط از جمله سازمان اتکا، سازمان اقتصادی کوثر، نیروهای مسلح و دیگران کمک کردند تا وزارت جهاد کشاورزی بتواند مرغ لاین را دوباره در کشور احیا کند.



وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه مرغ لاین ایرانی هیچ کمی از مرغ خارجی ندارد، گفت: در حال حاضر ۵۰ درصد از جوجه ریزی ها با استفاده از مرغ لاین در داخل کشور صورت می‌گیرد.



وی افزود: وزارت جهاد کشاورزی در راستای طرح ملی احیای مرغ لاین آرین تمام تلاش خود را برای تأمین بسته‌های حمایتی، تشویقی و ترویجی از این صنعت به کار بسته است.



خاوازی با اشاره به اهمیت احیای مرغ لاین در کشور تصریح کرد: با توجه به وجود مجتمع مرغ لاین آرین در کشور و توانمندی‌های ژنتیکی بالقوه و مناسب و نیز دستور ویژه مقام معظم رهبری در خصوص احیای مرغ لاین آرین و توجه تمام مسئولان عالی رتبه کشور در بودجه ۱۴۰۰ نیز تسهیلات حمایتی و تشویقی خوبی برای واحدهای تولیدی در نظر گرفته شده است.



وی ادامه داد: سرجمع ۵۲۱ هزار هکتار در دولت‌های یازدهم و دوازدهم زیر ساخت آبی برای کشاورزان کشور فراهم شده که یک کار بسیار بزرگی است.



وزیر جهاد کشاورزی گفت: به طور کلی تا پیش از دولت تدبیر و امید هشت هزار هکتار گلخانه در کشور وجود داشت که امروز این میزان به ۲۱ هزار هکتار گلخانه رسیده و تا پایان دولت دوازدهم سطح گلخانه‌های کشور به ۲۵ هزار هکتار خواهد رسید.



وی افزود: پیش از دولت تدبیر و امید میزان تولید شیرخام در کشور ۸,۳ میلیون تن بود که امروز به ۱۱.۳ میلیون تن رسیده است.



خاوازی پیش بینی کرد که این میزان تا پایان دولت دوازدهم به ۱۲ میلیون تن برسد.



وی یادآور شد: ایران امروز به همت کشاورزان و حمایت‌های وزارت جهاد کشاورزی در تولید گندم به خودکفایی رسیده به نحوی که هم اکنون ۱۰,۵ تا ۱۱ میلیون تن گندم مورد نیاز کشور در داخل تولید و تأمین می‌شود.

