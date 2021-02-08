آزادراه جنوبی تهران هفته اول اسفند به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد اسلامی ظهر امروز در یک برنامه رادیویی با بیان اینکه آزادراه جنوبی تهران و البرز، ۵ استان را تحت پوشش خود قرار میدهد گفت: این پروژه مهم مقرر شده بود در دهه فجر به بهره برداری برسد که البته کمی با فاصله افتتاح میشود.
وی گفت: این کنارگذر ۵ استان را پوشش و ترافیک سنگین استانهای تهران و البرز و همچنین آزادراه کرج-قزوین را کاهش میدهد؛ این خود یکی از افتخارات در حوزه آزادراهی کشور به شمار میرود.
وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: کنارگذر جنوبی تهران یکی از بزرگترین آزادراههای کشور است و حدود ۷ هزار میلیارد تومان ارزش روز سرمایه گذاری این پروژه ۱۵۸ کیلومتری است.
اسلامی بیان کرد: کنارگذر جنوبی تهران از آبیک در آزادراه قزوین-کرج آغاز شده و تا چرم شهر در شرق استان تهران را به یکدیگر متصل میکند؛ این آزادراه یک نقطه تبادلی بین اتوبانهای شمالی-جنوبی و شرقی-غربی کشور است و ادامه این پروژه که به سمت سمنان است امیدواریم در ماههای آینده و اوایل سال ۱۴۰۰ به بهره برداری برسد.
وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه کنارگذر جنوبی تهران در مدت ۵ سال عملیاتی شد و این پروژه رکوردی در حوزه مهندسی و عمرانی کشور به شمار میرود، افزود: در یک دولت قبل ایده و اجرای این پروژه شکل گرفت و ما توانستیم پیش از پایان دولت دوازدهم اجرای آن را به پایان برسانیم.
اسلامی تصریح کرد: اجرای این پروژه و سرمایه گذاری ۷۰ درصدی آن توسط قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا (ص) صورت گرفته و حجم آوردۀ دولت حدود ۳۰ درصد بوده است
وی با بیان اینکه امیدواریم فرهنگ توسعه زیر ساخت و توسعه کشور را بتوانیم از طریق این مدل سرمایه گذاری نهادینه کنیم تا شاهد افزایش کیفیت زیرساختها در این بخش باشیم، افزود: در همین ایام دهه فجر در حوزه زیرساختها، ۴۰۰ کیلومتر بزرگراه افتتاح خواهیم کرد.
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