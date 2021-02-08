به گزارش خبرنگار مهر، نهمین مرحله رزمایش مواسات و همدلی و کمک‌های مومنانه عصر دوشنبه در مصلای بزرگ امام خمینی شهرستان کرج اجرا شد. مدیر کل ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) در استان البرز و غرب استان تهران ضمن تبریک به مناسبت ایام مبارک دهه فجر، گفت: همزمان با مرحله چهارم پویش همدلی و احسان این ستاد در استان البرز، تعداد ۲۳ هزار بسته معیشتی برای اهدا به نیازمندان خصوصاً آسیب دیدگان از بیماری کرونا، آماده شد.

محمد مهدی پورسلیمانی با بیان اینکه ۱۳ هزار بسته معیشتی از تاریخ ۹ دی ماه تا کنون با همکاری گروههای جهادی و ائمه محترم جمعه و جماعات مساجد و هیئات مذهبی به دست نیازمندان رسیده است، افزود: در این مرحله از رزمایش، تعداد ۱۰ هزار بسته معیشتی باقیمانده همزمان با ایام دهه مبارک فجر بین نیازمندان توزیع می‌شود.

پورسلیمانی اظهار کرد: از روز ۲۲ بهمن و همزمان با سالروز پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی، تعداد ۱۵ هزار بسته بهداشتی شامل ماسک و ژل ضدعفونی به نیازمندان و بخشی هم به کادر عزیز و فداکار درمان اهدا خواهد شد.

اقدام ستاد اجرایی برای آزادی زندانیان جرایم غیرعمد

وی در بخش دیگری از سخنان خود خبر داد: ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) بر اساس تفاهمنامه تنظیمی با سازمان زندان‌ها و در قالب پویش نذر رهایی در نظر دارد نسبت به پرداخت دیون و آزادی زندانیان جرایم غیر عمد اقدام نماید که در این مرحله کلیه زندانیان با بدهی کمتر از ۱۰۰ میلیون ریال در این طرح قرار دارند، ضمن این که رسیدگی به خانواده‌های نیازمند زندانیان نیز در اولویت این ستاد قرار گرفت.

پورسلیمانی اعلام کرد: مردم عزیز کشورمان، از طریق سایت دنیای احسان و همچنین شماره گیری کد دستوری #۲۰*۴۰۳۰* می‌توانند در این امر خداپسندانه به هر میزان که تمایل دارند، مشارکت کنند.

به گفته پورسلیمانی در حوزه اشتغال روستایی تا کنون تعداد ۲۵۰ فقره تسهیلات کم بهره، هر یک به مبلغ ۴۰۰ میلیون ریال در روستاهای طالقان تخصیص داده شده و بر اساس برنامه ریزی های انجام شده برای هر یک از روستاهای شهرهای نظرآباد و اشتهارد نیز ۵۰۰ فقره تسهیلات در نظر گرفته شده که جمع این تسهیلات از نظر تعدادی هزار و ۲۵۰ فقره و از نظر ریالی، مبلغ ۵۰۰ میلیارد ریال است.

احداث ۲ هزارو ۲۰۰ واحد مسکونی برای اقشار متوسط و ضعیف

مدیر کل ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) در استان البرز و غرب استان تهران در ادامه به دیگر اقدامات این ستاد اشاره کرد و گفت: در راستای احداث مسکن برای اقشار متوسط و ضعیف جامعه قرار بود تعداد دو هزار و ۲۰۰ واحد مسکونی در استان البرز احداث شود که با افزایش این تعداد به سه هزار و ۲۵۰ واحد، مقرر شد دو هزار واحد در شهر جدید هشتگرد، ۸۵۰ واحد در حسن آباد کرج و ۴۰۰ واحد در فردیس احداث شود.

پورسلیمانی اظهار کرد: زمینهای تخصیصی در هشتگرد توسط شرکت عمران شهر جدید هشتگرد و زمین تخصیصی در حسن آباد کرج توسط اداره کل راه و شهرسازی و زمین تخصیصی در فردیس به مساحت ۴۴ هزار متر مربع توسط ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) تامین شده است. ضمناً قیمت گذاری واحدهای احداثی بر اساس قیمت تمام شده ساخت و بدون لحاظ هر گونه سود انجام خواهد شد.

پورسلیمانی در پایان ضمن گرامی داشت یاد و خاطره شهدای دوران انقلاب اسلامی و هشت سال دفاع مقدس و شهدای مظلوم و سرفراز و سردار شهید قاسم سلیمانی، گفت: بر ما فرض و واجب است در کنار این شهیدان بزرگوار که به عنوان شهدای مدافع وطن و مدافع حرم بر تارک انقلاب اسلامی می‌درخشند، یاد کنیم از کادر فداکار و پر افتخار درمان که تعداد زیادی از آنها برای مراقبت و درمان بیماران کرونایی، آسمانی شدند و نام آنها با عنوان شهدای مدافعان سلامت جاودانه گردید.