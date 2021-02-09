سنای آمریکا استیضاح ترامپ را مطابق قانون اساسی دانست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، مجلس سنای آمریکا شامگاه روز سه شنبه به وقت محلی طرحی را با موافقت ۵۶ سناتور (در برابر ۴۴ رأی مخالف) تصویب کرد که طبق آن روند استیضاح دونالد ترامپ مطابق با قانون اساسی است.

هرچند که در ایالات متحده هرگز یک رئیس جمهور سابق و برکنار شده از قدرت استیضاح و محاکمه نشده است، روز سه شنبه مجلس سنا به پیشبرد دومین استیضاح ترامپ رأی موافق داد.

تیم وکلای مدافع ترامپ در این نشست استیضاح مدعی شدند که استیضاح یک شهروند عادی خلاف قانون اساسی است؛ در حالی که دموکراتها با این دفاعیه مخالفت کرده و می گویند که یک رئیس جمهور باید از نخستین روز تا آخرین روز از فعالیتش در این سمت پاسخگوی تمام اقدامات خود باشد.

گفتنی است که نشست استیضاح ترامپ عصر روز سه شنبه به وقت آمریکا آغاز شد و پیش بینی می شود که تا هفته آینده ادامه یابد.

ترامپ به عنوان اولین رئیس جمهور آمریکا که دوبار استیضاح می شود، از سوی دموکراتهای مجلس نمایندگان به «تحریک به شورش» در گنگره در روز ششم ژانویه- که ۵ کشته برجای گذاشت- متهم شده است.

این در حالی است که ترامپ این اتهامها را رد کرده و استیضاح را دنباله یک «بگیر و ببند» سیاسی می داند!