تکرار حماسه غرور در ایران کوچک

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم چهل و دومین سالروز پیروزی انقلاب اسلامی در تمام شهرستان‌های استان البرز همزمان با سراسر کشور از ساعت ۱۰ صبح امروز آغاز شد.

راهپیمایی ۲۲ بهمن امسال به خاطر شیوع کرونا و لزوم رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی به صورت خودرویی و موتوری برگزار می‌شود.

این آئین از سه مسیر میدان والفجر، سه راه رجایی شهر و تالار شهیدان نژاد فلاح تا میدان سپاه آغاز می‌شود و در نهایت حرکت خودروها به سمت میدان جمهوری ادامه پیدا می‌کند، سعید اوحدی رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران و معاون رئیس جمهور سخنران این مراسم خواهد بود.

۴۲ زوج البرزی آغاز زندگی مشترکشان را با روز پیروزی انقلاب جشن گرفتند

۴۲ زوج کرجی نیز تصمیم گرفته‌اند تا زندگی مشترک خود را در چهل و دومین سالروز پیروزی انقلاب اسلامی شروع کنند، امری که به مراسم امروز حال و هوای دیگری داده است. سایه منحوس ویروس کرونا باعث نشد تا مردم پا پس بکشند؛ هر لحظه به تعداد خودروها و موتورهای تزئین شده با پرچم جمهوری اسلامی در مسیرهای راهپیمایی اضافه می‌شود. خودروها با شکوه و نظم در مسیر راهپیمایی در حال حرکت هستند.

طنین‌انداز شدن شعار «مرگ بر آمریکا»

مراسم راهپیمایی کاروان‌های خودرویی و موتوری امسال البرز با سردادن شعارهای انقلابی «۲۲ بهمن یوم‌الله - یوم‌الله» و «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر اسرائیل» همراه است.

مردم ولایتمدار البرز اعم از زن و مرد، پیر و جوان با فریادهای الله‌اکبر، خامنه‌ای رهبر، مرگ بر ضد ولایت‌فقیه، مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل و با حمل دست‌نوشته‌ها بار دیگر خروش انقلابی خود را به رخ دشمنان نظام ایران اسلامی کشیدند.

اکنون مردم ایران کوچک از مسیرهای تعیین شده با سردادن شعار و در دست داشتن شعارنوشته‌هایی حاوی تصاویر امام خمینی (ره)، رهبر معظم انقلاب اسلامی، شهید حاج قاسم سلیمانی، شهید فخری زاده و سایر شهدای گران‌قدر در یک نظم و شکوه خاص خودرویی و موتوری در حال حرکت به سمت میادین مشخص‌شده برای سخنرانی یوم‌الله ۲۲ بهمن هستند.

حضور گسترده اقشار مختلف از جمله تشکل‌های دانش‌آموزی، دانشجویان، خانواده معظم شهدا، فرهنگیان، کارمندان، کارگران، هنرمندان و ورزشکاران، خبرنگاران، احزاب، تشکل‌های سیاسی و مسئولان همچون سال‌های گذشته به شکوه این مراسم افزوده است.

حماسه مردم اشتهارد

مردم انقلابی و ولایت‌مدار اشتهارد نیز در مراسم نمادین بزرگداشت سالروز پیروزی انقلاب بار دیگر حماسه آفرینی پرشوری را رقم زدند.

آئین ویژه بزرگداشت سالروز پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی در دیگر شهرها و همچنین مناطق روستایی استان البرز نیز با حضور پرشور و گسترده مردم در قالب رژه خودرویی و موتوری با رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی برگزار شد.