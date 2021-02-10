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۲۲ بهمن ۱۳۹۹، ۱۲:۴۰

کارشناس عراقی فاش کرد؛

تحرکات خطرناک نظامی آمریکا در مرز عراق و کویت

تحرکات خطرناک نظامی آمریکا در مرز عراق و کویت

کارشناس عراقی امور امنیتی از تحرکات مشکوک و خطرناک نظامیان آمریکایی در مرز عراق و کویت بدون اینکه بغداد در جریان این تحولات باشد، پرده برداشت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المعلومه، احمد الشریفی کارشناس عراقی امور امنیتی از تحرکات مشکوک و خطرناک نظامیان آمریکایی در مرز عراق و کویت بدون اینکه بغداد در جریان این تحولات باشد، پرده برداشت.

وی افزود: نظامیان آمریکایی از چند روز قبل ۶۰ خلبان به مرز عراق و کویت آورده‌اند.

این کارشناس عراقی بیان کرد: حضور خلبانان با بالگردهای شینوک غول پیکر همگی گواه رویدادی خاص است و نشان می‌دهد که تحولاتی به دور از اطلاع دولت عراق در جریان است.

الشریفی گفت: نظامیان آمریکایی به بهانه حمایت لجستیکی و انتقال تجهیزات این بالگردها را به منطقه آورده‌اند اما واقعیت امر چیزی دیگری است و گواه تحول بزرگ و خطرناک پیش رو است و ما به دولت عراق هشدار می‌دهیم.

وی افزود: طرح جدید دولت آمریکا استقرار مجدد نظامیان آمریکا در عراق است و هنوز این طرح رسانه‌ای نشده است و پس از اتمام طرح منطقه‌ای علنی خواهد شد. تحرک آمریکا در قبال عراق رسانه‌ای نشده است.

این کارشناس عراقی بیان کرد: این موضوع نگران کننده است و نیاز به تحرک سریع دولت عراق در این زمینه دارد.

کد مطلب 5143934

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    نظرات

    • مصطفی IR ۱۴:۳۵ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۲
      20 28
      پاسخ
      الان عراق باید این پایگاه های امریکا در مرزشان با کویت را موشک باران کند چون اگر این کار را نکند این تروریست های امریکایی داعشی خیال انجام کارهای جنایتکارانه و خطرناک در عراق دارند.
      • احسان IR ۰۱:۲۲ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۳
        0 0
        فازت چیه؟
    • جانباز شیمیایی IR ۱۶:۵۴ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۲
      13 20
      پاسخ
      دولت عراق باید پاسخگو باشد به اینکه این مزدوران آمریکا یی یا میخواهد عناصر داعش را به عراق بیاورد ویا اینکه علیه ایران اقدامی صورت دهد در هر دو حالت ایران عزیز آمادگی کامل را دارد ولی دولت عراق باید پاسخگو باشد
      • مجید IR ۲۲:۰۳ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۲
        7 4
        شینوک فقط برای جابجایی عناصرداعش وهمچنین برای حمل تسلیحات سنگین بکارمیرود. یعنی این یانکیهابایدضربه اساسی ازمحورمقاومت بخورند. گرچه تحرکاتشون احتمالأ رصدمیشه
    • علی IR ۱۸:۱۱ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۲
      15 19
      پاسخ
      منطقه باید تبدیل به باتلاقی برای نیروهای آمریکایی شود و نیروهایشان را زمین گیر کنیم، اخلال در لجستیک و تدارکات نیروهای آمریکایی به دلیل فاصله زیاد سرزمین اصلی آمریکا با منطقه ما به زمین گیری نیروهایش منجر خواهد شد و دیگر قادر به تحرک و توطئه نخواهند بود
    • میرزا IR ۱۸:۵۷ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۲
      13 26
      پاسخ
      بفرمود مقام معظم رهبری و اخیرا آقای رییسی امریکا هرجا ک جا خوش کرد ، نا امن میسازد و منافع خود را در نا امنی تحریف میکند و امنیت ک باشد ،دیگه امریکا نمیتواند ادعا کند ک ، ما برای امنیت آمده ایم .خودش مخفیانه نا امن میکند ، تا بهره برداری نا مشروع کند
    • محــــــــــــــــمد عـبــــــــــــــــــــــدی IR ۱۸:۵۸ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۲
      13 25
      پاسخ
      دولتین ایــــــــــــــــــران وعـــــــــــــــــراق زیرکانه و هوشمندانه تحرکات دشمن را بوسیله سربازان گمنام امام زمان زیر نظر بگیرید
    • محــــــــــــــــمد عـبــــــــــــــــــــــدی IR ۱۹:۰۶ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۲
      11 16
      پاسخ
      دولتین عراق وایران با وجود وهابیها وصهیونیستها این دو دشمن اسلام ناب در بیخ گوشمان هر گونه اشتبا وخوشبینی به امریکا از طرف نسل های اینده بخشیده نخواهید شد
    • IR ۱۹:۱۱ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۲
      18 3
      پاسخ
      اینم از عراقیایی که پارسال بیانیه خروج آمریکاییا رو صادر کردن اما مثل اینکه آمریکاییا علاوه بر عدم تمایل واسه خروج، تمایل به دخول داره...
    • IR ۲۰:۰۶ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۲
      10 13
      پاسخ
      آمریکا در حالیکه خنجری در یک دست در زیر آستین دارد با دست دیگر ابراز دوستی و مذاکره می‌کند. آمریکا با سرگرم کردن مقامات دول اسلامی برای انجام مذاکره، حضور خود و تحرکات نظامی در منطقه را انجام می‌دهد لازم است در مقابل این تحرکات، تحرکات نظامی مشابه انجام داد. نه بصورت رزمایش بلکه صرفا یک تحرک نظامی.
    • سرباز IR ۲۱:۰۲ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۲
      4 7
      پاسخ
      باید دولت جمهوری اسلامی ایران و عراق هر چه سریعتر موضوع را بررسی و اقدامات لازم را عملی کنند، ،،،،،،،مرگ بر اسرائیل و مرگ بر آمریکا و مرگ بر آل سعود و مرگ بر آل خلیفه ،،
    • حسین IR ۲۱:۱۴ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۲
      3 6
      پاسخ
      حتما میخواهند یار کمکی برای داعش بیاورند مردم عراق باید هوشیار باشند...
    • حجت IR ۲۱:۲۴ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۲
      3 9
      پاسخ
      دم همتون گرم هموطنان باغیرت و ایرانی من که این متنها را نوشتید . به یاری خدا بر دشمنامون پیروز میشیم با وحدت بین مسلمین و یاری همدیگر
    • رسول IR ۲۱:۴۲ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۲
      3 7
      پاسخ
      عراقیها احتمالا خوابند.اگر تحرکی علیه ایران یا قوای طرف دار ایران انجام شود عراق موظف به پاسخگویی است
    • IR ۲۲:۴۴ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۲
      2 8
      پاسخ
      هیچ غلطی نمی تونن بکنند.مردم وسربازان جان بر کف ما همیشه هوشیار ،بیدار هستند
    • دارا DE ۲۳:۰۲ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۲
      4 3
      پاسخ
      عربستان مزدور امریکا در همه فتنه ها حضور داشته و همواره شکست خورده از جنگ ایران و عراق و حمایت از القاعده در افغانستان وجنگ با یمن و کمک به داعش در تخریب سوریه و عراق لذا امریکا در صدد است با ایجاد تشنج در مرز بین کویت و عراق فتنه جدیدی را برپا کند تا بن سلمان به بهانه کمک کویت را اشغال کند
    • حسین IR ۲۳:۱۸ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۲
      1 6
      پاسخ
      هیچ غلطی نمیتونن بکنن،هیچی نیستن،هیچی،دولت فشل ما الکی اینارو بزرگ جلوه داد
    • RO ۲۳:۱۹ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۲
      3 4
      پاسخ
      از آمریکاه جنایت کارتر وخطرناک‌تر در گیری داخلی عراق پس صدام است وهمینطور در سوریه و افغانستان اگر درگیری داخلی و برادر کشی نبود داعشی به وجود نمی آمد و آمریکاه هیچ بهانه ای نداشت تا به این سه کشور لشکر کشی کند هر چند نظر دادن من شما برای کسی اهمیتی ندارد ولی نظری باید بدهیم که فنی وکار شناسانه باشد
    • IR ۲۳:۳۱ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۲
      2 8
      پاسخ
      اگر واقعیت است کارش باایران مرتبت است وجوابش را سپاه درآستین دارد اگر بایدن برنگرداند این تحریم هارا به خدا یک کشتاری از این امریکا درمنطقه بشود که متوسل به بمب اتمی شود
    • ایرانی IR ۰۲:۰۴ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۳
      0 1
      پاسخ
      برادران مسلمان عراقی بپاخیزید. اجنبی درخاک شماست! کفار در سرزمین مسلمین هستند! ما باتمام وجود کنارتان ایستاداه ایم. الله اکبرالله اکبرالله اکبر...
    • رضا RO ۰۸:۱۸ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۳
      0 0
      پاسخ
      خاک تو سرکشوری که امریکائیها بدون اجازه در آن کشور فعالیت میکنند۰15
    • IR ۱۰:۰۰ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۳
      0 0
      پاسخ
      اگر موشک نداشتیم تا حالا حمله نظامی کرده بودن بمون شک نکنید.انشالا مسولین ارشد نظام جلوی عده ای رانت خوار و فاسد در داخل رو بگیرن تا مردم بیشتر و بیشتر رضایت از وضع داشته باشند فی المثال احتکار کنندگان روغن رو اگر اعدام میکردن نارضایتی دراین مورد بوجود نمیومد.هیچ قدرتی در جهان نمیتونه جلوی ملتی وایس
    • الرحیم IR ۱۰:۱۱ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۳
      0 0
      پاسخ
      امکان ندارد نخست وزیز عراق خبرنداشته باشد
    • سارا IT ۱۰:۱۷ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۳
      0 0
      پاسخ
      مردم شریف عراق باید پایگاه های امریکا واسراییل را موشک باران کنید تا ننگشان ازمنطقه کنده شود تانمیرند وکشته بدهند دست بردار نیستند
    • علی،باز IR ۱۳:۰۰ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۳
      0 0
      پاسخ
      سلام مگر عراقی ها در خواب اصحاب هستند که آمریکائی ها در مرز و داخل خاک کشور عراق سواربازی وترکه بازی میکنند؟ خروج آمریکائی ها ازاین کشور چه شد؟
    • IR ۱۶:۴۰ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۳
      0 0
      پاسخ
      وجود امریکا در عراق یعنی تقویت داعش با عملیات جدید احتمالا با مجوز وتائید برخی از سران عراقی و کرد عراقی صورت گرفته است واین مکان نقطقه خوبی برای دشمنی با ایرا ن وکنترول عراق وسرنگونی دولت عراق و نیروهای مقاوت و رصد نیروهای طالبان در افغانستان و سپر ایمنی برای حکومت اسراییل است
    • فرامرز AE ۱۹:۵۴ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۳
      0 0
      پاسخ
      تحرکات آمریکا در منطقه یعنی وجود قدرت بزرگی همچون ایران می باشد که آرامش را از آنها گرفته است

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