تحرکات خطرناک نظامی آمریکا در مرز عراق و کویت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المعلومه، احمد الشریفی کارشناس عراقی امور امنیتی از تحرکات مشکوک و خطرناک نظامیان آمریکایی در مرز عراق و کویت بدون اینکه بغداد در جریان این تحولات باشد، پرده برداشت.

وی افزود: نظامیان آمریکایی از چند روز قبل ۶۰ خلبان به مرز عراق و کویت آورده‌اند.

این کارشناس عراقی بیان کرد: حضور خلبانان با بالگردهای شینوک غول پیکر همگی گواه رویدادی خاص است و نشان می‌دهد که تحولاتی به دور از اطلاع دولت عراق در جریان است.

الشریفی گفت: نظامیان آمریکایی به بهانه حمایت لجستیکی و انتقال تجهیزات این بالگردها را به منطقه آورده‌اند اما واقعیت امر چیزی دیگری است و گواه تحول بزرگ و خطرناک پیش رو است و ما به دولت عراق هشدار می‌دهیم.

وی افزود: طرح جدید دولت آمریکا استقرار مجدد نظامیان آمریکا در عراق است و هنوز این طرح رسانه‌ای نشده است و پس از اتمام طرح منطقه‌ای علنی خواهد شد. تحرک آمریکا در قبال عراق رسانه‌ای نشده است.

این کارشناس عراقی بیان کرد: این موضوع نگران کننده است و نیاز به تحرک سریع دولت عراق در این زمینه دارد.