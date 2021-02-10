به گزارش خبرنگار مهر حسین مظفر در مراسم پایانی راهپیمایی خودرویی ۲۲ بهمن قزوین در تپه نورالشهدا اظهار کرد: انقلاب اسلامی با تفکر جدید خود توانست در میان انقلاب‌های بزرگ دنیا نقشی متفاوت ایفا کند.

وی با بیان اینکه در این ۴۲ سال انقلاب اسلامی با بحران‌های زیادی از سوی دشمن روبرو شده است، افزود: تحریم، تهدید و تحمیل جنگ هشت ساله تنها بخشی از توطئه‌هایی بوده که دشمن بر علیه این کشور ساخته است.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام عنوان کرد: تلاش دشمن بر مبنای نابودی زیرساخت‌های اصلی نظام اعم از مادی و معنوی بود اما انقلاب اسلامی با قدرت تر از پیش مسیر خود را طی کرده است.

وی ادامه داد: طبیعتاً اگر دشمنی‌ها نبود کشور به موفقیت‌های بیشتری دست می‌یافت اما با وجود همه این مشکلات، دشمن نتوانسته است سدی در برابر توسعه انقلاب اسلامی بسازد.

مظفر با بیان اینکه تأسیس نظام جمهوری اسلامی را اقدامی نوین در عرصه حیات سیاسی کشور و نظام‌های سیاسی دنیا دانست و عنوان کرد: امروز دو رکن اسلامیت و جمهوریت مانند دو بال انقلاب اسلامی را حفظ کرده‌اند.

مظفر اضافه کرد: تأسیس نظام ولایی یکی از دستاورد انقلاب اسلامی بود و باید آن را یکی از اصلی ترین عوامل پیشرفت انقلاب اسلامی دانست.

وی بیان کرد: نظام جمهوری اسلامی مبتنی بر ولایت و امامت شکل گرفت و توانست امامت را در مسیر قطار رسالت قرار داده و ولایت فقیه را مستقر سازد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام اضافه کرد: استقلال یکی از دستاوردهای مهم انقلاب اسلامی است و انقلاب توانست با شعار نه شرقی و نه غربی مدل جدیدی از حکومت را مبتنی بر استقلال و وابسته نبودن به یکی از دو بلوک شرق و غرب ارائه دهد.

وی تصریح کرد: به برکت انقلاب، نظام اسلامی، حمایت مردم و رهبری امام راحل و رهبر معظم انقلاب اکنون ایران به نقطه درخشانی بر روی زمین تبدیل شده است.

مظفر اظهار کرد: دشمنان به اقتدار جمهوری اسلامی اعتراف کرده و به گفته آمریکایی‌ها ایران از سال ۲۰۰۱ پرچم برافراشته آمریکا را تنزل داد و صخره‌ای بزرگ در مقابل آمریکا است.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام یادآور شد: با وجود تمام دستاوردهای انقلاب اسلامی باید بپذیریم که در حوزه اقتصاد و عدالت دستاوردهای قابل قبولی که مردم رضایت داشته باشند نداریم و باید با ورود مردم به صحنه اقتصاد زمینه رضایت آنها را فراهم کنیم.