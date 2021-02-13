به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی «پایتخت»، فیلمبرداری دو قسمت پایانی فصل ششم مجموعه تلویزیونی «پایتخت» به کارگردانی سیروس مقدم و تهیه‌کنندگی الهام غفوری در مازندران آغاز شد.

الهام غفوری تهیه‌کننده «پایتخت» اعلام کرد: سال گذشته به دلیل شیوع و گسترش ویروس کرونا، تولید و پخش فصل شش «پایتخت» ناتمام ماند و ما بر خود وظیفه دانستیم که حتماً دو قسمت پایانی «پایتخت ۶» را تولید و پخش کنیم تا پرونده این فصل بسته شود.

غفوری در ادامه گفت: فیلمبرداری دو قسمت پایانی «پایتخت ۶» امروز در استان مازندران آغاز شد و قرار است عید نوروز ۱۴۰۰ روی آنتن تلویزیون برود.

طبق اعلام روابط عمومی «پایتخت» عوامل این دو قسمت «پایتخت» عبارتند از:

تهیه کننده: الهام غفوری، کارگردان: سیروس مقدم، طراح و سرپرست فیلمنامه و مشاور کارگردان و بازیگردان: محسن تنابنده، نویسنده: محمد تنابنده، مدیرتولید: محمود اتحادی، مدیر فیلمبرداری: محمدرضا سکوت، تدوین: خشایار موحدیان، سعید سیاحی، آهنگساز: آریا عظیمی‌نژاد، جلوه‌های ویژه رایانه‌ای: فرید ناظر فصیحی، مدیرصدابرداری: امیر پرتوزاده، طراح صحنه و لباس: عباس بلوندی، طراح گریم: مجید اسکندری، جانشین تولید: محمدرضا آهی، امور مالی: سحر رضایی، دستیار یک کارگردان: مصطفی تنابنده، مدیر برنامه ریزی: فهیمه کمالی، مدیرتدارکات: عابد رنجبر، منشی صحنه: آسیه معصومی‌زاده، دستیار یک فیلمبردار: مهدی قاسمی، گروه فیلمبرداری: رضا مرشدی، حسین باباخانی، مهدی جمشیدی نژاد، علیرضا شریف‌زاده، مصطفی کریمان، پشتیبانی فنی: آرش رحیم‌زاده، دستیاران صدا: محمدرضا حسینی و جواد شعبانی، مجریان گریم: کیوان یکتا و سولماز صدر، دستیاران گریم: مرضیه جهانبخش و محمدرضا ابراهیمی، دستیار اول صحنه: علی خزایی، مدیر صحنه: فرهاد ترابی، دستیار صحنه: علیرضا زندی، دستیار یک لباس: ساناز هاشم‌پور، دستیار دو لباس: مریم عبدلزاده، گروه تصویربرداری هوایی: شهرام ایل‌بیگی، مهدی دودانگه، دستیار دو کارگردان: بهنام مسعودی، دستیار سه کارگردان: فرهاد نوری، عکاس: مهدی حیدری، فیلمبردار پشت صحنه: خسرو احدزاده، دستیار یک تدارکات: حسین آسیابان، دستیاران تدارکات: فرزاد قاسمیان و امیر حالجیان و میلاد موسوی و جواد کوهساری و احسان تبریزی، مسئول هماهنگی بازیگران بخش مازندران: رامین خالقی، سینه موبیل: علیرضا ترابی مرتضی فرید، حمل و نقل: حسین غفاری، رمضان پایداری، حشمت ریاحی، صالح نصیر، جواد شعبانیان.