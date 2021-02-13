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۲۵ بهمن ۱۳۹۹، ۱۱:۳۱

برای پخش در نوروز ۱۴۰۰؛

تولید دو قسمت باقیمانده «پایتخت۶» آغاز شد/ تغییر فیلمنامه‌نویس

تولید دو قسمت باقیمانده «پایتخت۶» آغاز شد/ تغییر فیلمنامه‌نویس

تولید دو قسمت باقی‌مانده از فصل ششم سریال «پایتخت» به کارگردانی سیروس مقدم کلید خورد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی «پایتخت»، فیلمبرداری دو قسمت پایانی فصل ششم مجموعه تلویزیونی «پایتخت» به کارگردانی سیروس مقدم و تهیه‌کنندگی الهام غفوری در مازندران آغاز شد.

الهام غفوری تهیه‌کننده «پایتخت» اعلام کرد: سال گذشته به دلیل شیوع و گسترش ویروس کرونا، تولید و پخش فصل شش «پایتخت» ناتمام ماند و ما بر خود وظیفه دانستیم که حتماً دو قسمت پایانی «پایتخت ۶» را تولید و پخش کنیم تا پرونده این فصل بسته شود.

غفوری در ادامه گفت: فیلمبرداری دو قسمت پایانی «پایتخت ۶» امروز در استان مازندران آغاز شد و قرار است عید نوروز ۱۴۰۰ روی آنتن تلویزیون برود.

طبق اعلام روابط عمومی «پایتخت» عوامل این دو قسمت «پایتخت» عبارتند از:

تهیه کننده: الهام غفوری، کارگردان: سیروس مقدم، طراح و سرپرست فیلمنامه و مشاور کارگردان و بازیگردان: محسن تنابنده، نویسنده: محمد تنابنده، مدیرتولید: محمود اتحادی، مدیر فیلمبرداری: محمدرضا سکوت، تدوین: خشایار موحدیان، سعید سیاحی، آهنگساز: آریا عظیمی‌نژاد، جلوه‌های ویژه رایانه‌ای: فرید ناظر فصیحی، مدیرصدابرداری: امیر پرتوزاده، طراح صحنه و لباس: عباس بلوندی، طراح گریم: مجید اسکندری، جانشین تولید: محمدرضا آهی، امور مالی: سحر رضایی، دستیار یک کارگردان: مصطفی تنابنده، مدیر برنامه ریزی: فهیمه کمالی، مدیرتدارکات: عابد رنجبر، منشی صحنه: آسیه معصومی‌زاده، دستیار یک فیلمبردار: مهدی قاسمی، گروه فیلمبرداری: رضا مرشدی، حسین باباخانی، مهدی جمشیدی نژاد، علیرضا شریف‌زاده، مصطفی کریمان، پشتیبانی فنی: آرش رحیم‌زاده، دستیاران صدا: محمدرضا حسینی و جواد شعبانی، مجریان گریم: کیوان یکتا و سولماز صدر، دستیاران گریم: مرضیه جهانبخش و محمدرضا ابراهیمی، دستیار اول صحنه: علی خزایی، مدیر صحنه: فرهاد ترابی، دستیار صحنه: علیرضا زندی، دستیار یک لباس: ساناز هاشم‌پور، دستیار دو لباس: مریم عبدلزاده، گروه تصویربرداری هوایی: شهرام ایل‌بیگی، مهدی دودانگه، دستیار دو کارگردان: بهنام مسعودی، دستیار سه کارگردان: فرهاد نوری، عکاس: مهدی حیدری، فیلمبردار پشت صحنه: خسرو احدزاده، دستیار یک تدارکات: حسین آسیابان، دستیاران تدارکات: فرزاد قاسمیان و امیر حالجیان و میلاد موسوی و جواد کوهساری و احسان تبریزی، مسئول هماهنگی بازیگران بخش مازندران: رامین خالقی، سینه موبیل: علیرضا ترابی مرتضی فرید، حمل و نقل: حسین غفاری، رمضان پایداری، حشمت ریاحی، صالح نصیر، جواد شعبانیان.

کد مطلب 5145384
عطیه موذن

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    نظرات

    • نغمه IR ۱۱:۱۸ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۶
      9 0
      پاسخ
      من که عاشق این سریال و بازیگرهاش و منتظر قسمتهای جدیدش هستم ممنون
    • M IR ۱۶:۲۸ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۶
      2 2
      پاسخ
      ببخشید پس سارا و نیکا چی میشن ؟؟؟!!؟
    • 🇮🇷 IR ۲۰:۳۸ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۶
      2 0
      پاسخ
      عالیه اگه پخش بشه

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