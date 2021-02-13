بیش از ۵۰ درصد ظرفیت دانشگاه های آزاد و پیام نور خالی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم، غلامحسین رحیمی معاون پژوهش و فناوری و دکتر علی اسلامی‌پناه معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در راستای اجرای طرح آمایش آموزش عالی کشور از آزمایشگاه‌ها و امکانات آموزشی و پژوهشی مجتمع آموزش عالی بم بازدید کردند.

رحیمی در نشستی که در حاشیه این بازدید برگزار شد، ضمن تبریک ایام الله دهه مبارک فجر گفت: مجتمع آموزش عالی بم همانند بسیاری از مراکز علمی کشور محصول و برآمده از انقلاب اسلامی است.

معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم افزود: بیش از ۸۰ درصد نهادهای علمی و بیش از ۹۰ درصد توفیقات علمی ما بعد از انقلاب اسلامی است و این موفقیت‌ها همه به برکت پیروزی ملت ما در ۲۲ بهمن سال ۵۷ است.

وی با بیان اینکه در طرح آمایش آموزش عالی دو هدف و مأموریت اصلی را دنبال می‌کنیم، گفت: این دو هدف یکی تقویت کل آموزش عالی کشور از بابت کیفیت علمی و محدودسازی آموزش عالی کشور است به گونه‌ای که در سال‌های گذشته در توسعه کمی زیاده‌روی شده و متأسفانه اکنون حدود یک و نیم میلیون ظرفیت خالی در دانشگاه‌ها داریم، البته این کم اقبالی، کمتر دامن آموزش عالی دولتی روزانه حضوری وابسته به وزارت که کیفی‌ترین نوع آموزش عالی را دارند، گرفته است. اکنون بیش از ۵۰ تا ۶۰ درصد ظرفیت‌های بالفعل تحقق یافته دانشگاه‌های آزاد اسلامی، پیام نور، فنی وحرفه ای و علمی کاربردی خالی است یعنی داوطلب و متقاضی ورود ندارند.

وی افزود: دومین هدف، اثربخشی اجتماعی دانشگاه‌ها است یعنی دانشگاه باید در محیط اجتماعی و اطراف خود اثر گذار باشد.

رحیمی خاطرنشان کرد: نگاه ما به مجتمع آموزش عالی بم که در منطقه خاص قرار دارد نگاهی واقعی و خاص است و علاوه بر حفظ و توسعه کیفی، در زمان لازم توسعه کمی این دانشگاه را نیز مدنظر داریم.

وی افزود: تمام مؤسسات وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با توجه به زیرساخت‌های خوبی که به کمک شهرها فراهم شده حفظ خواهند شد اما در شرایط فعلی زمان این است که کیفیت را بالا ببریم و زمان توسعه کمی نیست.

فراگرفتن علم و دانش در نهایت باید منجر به تولید شود

حجت الاسلام والمسلمین دانشی امام جمعه بم نیز در این جلسه گفت: با توجه به گستردگی شرق استان کرمان و شهرستان بم، نیازمند است که این منطقه از جهات مختلف، مورد توجه هرچه بیشتر قرار گیرد؛ زیرا امنیت این منطقه، امنیت مرکز کشور هست و تقاضای مردم این است که با توجه به زیرساخت‌های لازم و امکانات و شرایط منطقه کمک نمائید که مجتمع آموزش عالی بم به دانشگاه ارتقا یابد.

امام جمعه بم با تاکید بر اینکه فراگرفتن علم و دانش در نهایت باید منجر به تولید شود و مشکلات جامعه را برطرف نماید، گفت: علیرغم کمبودها و مشکلات، به برکت انقلاب اسلامی، کشور به پیشرفت‌های بسیار خوبی دست یافته است. در مجتمع آموزش عالی بم نیز به همت اعضای هیئت علمی و کارمندان مجتمع با طراحی و ساخت دستگاه طناب‌باف از الیاف خرما جهت بستن خوشه‌های خرما، دستگاه کارتن تاکن و منگنه کوب جهت بسته‌بندی خرما، پهپاد امدادگر و ربات انباردار انجام و ان شاءالله به زودی روانه بازار و گره‌گشای مشکلات مردم منطقه خواهند بود.

دایر بودن رشته‌های تحصیلی مجتمع آموزش عالی بم بر اساس ظرفیت‌های شهرستان

در ادامه دکتر محمد علی نورالهی رئیس مجتمع آموزش عالی بم گزارش کاملی از فعالیت‌های آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و عمرانی این مجتمع ارائه کرد و گفت: مجتمع آموزش عالی بم از سال ۱۳۹۰ با استقلال از دانشگاه شهید باهنر کرمان پیشرفت قابل ملاحظه‌ای داشته و اکثر پروژه‌های مجتمع بدون اینکه حتی یک پروژه ملی داشته باشیم با صرفه‌جویی در اعتبارات و کمک‌های شهرستان اجرا شده است.

وی افزود: ایجاد ۱۲۰۰۰ متر فضای خوابگاهی، ۱۸۰۰۰ متر فضای آموزشی و اداری، تجهیز آزمایشگاه‌ها و حصارکشی ۴۰ هکتار زمین، اتمام پروژه گازکشی و بهره‌برداری از آن، راه اندازی مرکز رشد و مرکز جوار فنی حرفه‌ای از جمله فعالیت‌های انجام شده در مجتمع آموزش عالی بم است.

نورالهی خاطرنشان کرد: با توجه به جمعیت بیش از ۵۰۰ هزار نفر در شرق استان در سرشماری سال ۱۳۹۵، بسیاری از جوانان این منطقه با توجه به محرومیت و فاصله زیاد با مرکز استان توانایی ادامه تحصیل ندارند و از این نعمت بی‌بهره می‌مانند و نیاز است که با تبدیل مجتمع به دانشگاه در همین منطقه جذب و ادامه تحصیل دهند.

وی با بیان اینکه اقتصاد شهرستان بم بر سه پایه اقتصادی صنعت خودروسازی ارگ جدید، کشاورزی (خرما و انواع مرکبات) و گردشگری استوار است، گفت: مجتمع رشته‌های تحصیلی خود را بر اساس ظرفیت‌های شهرستان دایر کرده و در این زمینه خدمات و کمک‌های خوبی از طرف مجتمع به شهرستان شده است.

رئیس مجتمع آموزش عالی بم اظهار داشت: در بخش گردشگری، سند توسعه گردشگری شرق استان توسط اعضای هیئت علمی مجتمع تهیه که مورد توجه استانداری و میراث فرهنگی استان و الگوبرداری سایر استان‌ها گردید و در بحث کشاورزی با توجه به عدم وجود رشته‌های کشاورزی، مجتمع در برگزاری همایش‌های خرما و استارتاپ‌ها در جهت رشد و شکوفایی صنعت خرما یاری‌رسان مردم منطقه بوده و در بخش خودروسازی ارگ جدید نیز با توجه به تربیت نیروی ماهر در رشته‌های فنی مهندسی کمک شایانی در این زمینه داشتیم.