نتانیاهو گوش به زنگ بایدن است/ ماجرا چیست؟

خبرگزاری مهر - گروه بین الملل: دونالد ترامپ تنها سه روز پس از پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری با نتانیاهو تماس تلفنی داشت و در طول چهار سال حضور او در کاخ سفید روابط نزدیکی میان واشنگتن و تل آویو دنبال شد؛ اما حالا با گذشت بیش از ۲۳ روز جو بایدن هنوز نخواسته با نخست وزیر رژیم صهیونیستی صحبت کند.
کار به جایی رسیده است که دنی دانون، سفیر پیشین رژیم صهیونیستی در سازمان ملل روز چهارشنبه ۱۰ فوریه در حساب توییتری خود در پستی ضمن انتقاد از جو بایدن، از رئیس جمهوری آمریکا خواست هرچه سریعتر با بنیامین نتانیاهو تماس بگیرد.
جن ساکی، سخنگوی کاخ سفید در نشست خبری درباره چرایی عدم تماس تلفنی جو بایدن با بنیامین نتانیاهو پاسخ داد و افزود: «رئیس جمهوری بایدن به دنبال گفتگو با نتانیاهو بوده و میتوانم تأیید کنم که این تماس به زودی انجام خواهد شد.
به هر حال نتانیاهو این روزها در حالتی از سرخوردگی و نگرانی به سبب نادیده گرفتن شدن و حتی تحقیر از سوی جو بایدن رئیس جمهور جدید آمریکا به سر میبرد. نتانیاهو زورگو شب که میخوابد تلفن را در نزدیکی خود قرار میدهد به این امید که شاید رئیس جمهوری آمریکا به وی زنگ بزند و شانس وی را در انتخابات کنیست این رژیم بالا ببرد. نتانیاهو زورگو شب که میخوابد تلفن را در نزدیکی خود قرار میدهد به این امید که شاید رئیس جمهوری آمریکا به وی زنگ بزند و شانس وی را در انتخابات کنیست این رژیم بالا ببرد
به نظر میرسد که این به زودی رخ نخواهد داد زیرا بایدن از نادیده گرفتن نتانیاهو و اینکه مدت طولانی وی را در انتظار نگه دارد، لذت میبرد. این اقدام بایدن در راستای انتقام گیری از خنجرهای مسمومی است که نتانیاهو طی پنج سال گذشته به بایدن و نیز حزب دموکرات آمریکا وارد کرده است.
گدایی نتانیاهو برای این تماس تلفنی زمانی به اوج خود میرسد که دنی دانون، سفیر پیشین رژیم صهیونیستی در سازمان ملل روز چهارشنبه ۱۰ فوریه در درخواستی از روی التماس به شکل بی سابقهای، بایدن را بابت عدم تماس تلفنی با نتانیاهو مورد خطاب قرار داده واین سوال را مطرح میکند که چرا بایدن با مقامات کانادا، انگلیس، فرانسه، آلمان، روسیه، مکزیک، هند، ژاپن و کره جنوبی تماس گرفته است اما تماسی با نتانیاهو نمیگیرد؟
این در حالی است که آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا چند روز قبل بدون آنکه به صراحت اقدام دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا را مبنی بر به رسمیت شناختن مالکیت رژیم صهیونیستی بر بلندیهای جولان تائید کند، مدعی شد که این منطقه برای امنیت این رژیم مهم است.
بلینکن در این باره افزود: به عنوان یک مسئله عملی، کنترل جولان در این وضعیت، از اهمیت زیادی برای امنیت اسرائیل برخوردار است حال آنکه مسائل حقوقی بحث دیگری است و با گذر زمان، چنانچه وضعیت سوریه تغییر کند؛ به آن هم میپردازیم حال آنکه در حال حاضر، با آن (تغییر وضعیت در سوریه و پرداختن به مسائل حقوقی) فاصله زیادی داریم.
بلینکن همچنین مدعی شد که دولت بایدن قدس اشغالی را به عنوان پایتخت رژیم صهیونیستی به رسمیت میشناسد. با این حال، وی از پاسخ به این سوال که آیا قدس شرقی را به پایتختی دولت فلسطین قبول دارد، گفت: ببینید، چیزی که ما میخواهیم شاهد آن باشیم، این است که همه طرفها گرد هم آمده و به طور مستقیم مذاکره کنند تا درباره وضعیت نهایی به نتیجه برسند.
اینکه بلینکن مخالف خواست نتانیاهو درباره بلندیهای جولان و قدس اشغالی سخن میگوید و دفتر سازمان آزادی بخش در واشنگتن را میگشاید به مثابه سیلی ها انتقام جویانه از نتانیاهو و زورگویی وی و دخالتهای آشکار «بی بی» (لقب نتانیاهو) در امور داخلی آمریکاست.
ر بایدن با نشان دادن «روی سرد» خود به بیبی (لقب نتانیاهو)، میخواهد به نخستوزیر رژیم صهیونیستی بگوید مینهای زیادی را که نتانیاهو بر سر راه کار دولت اوباما- بایدن قرار میداد را فراموش نکرده است ئیسجمهور آمریکا با نشان دادن «روی سرد» خود به بیبی (لقب نتانیاهو)، میخواهد به نخستوزیر رژیم صهیونیستی بگوید مینهای زیادی را که نتانیاهو بر سر راه کار دولت اوباما- بایدن قرار میداد، از جمله سفر مشهور او به واشینگتن برای ایراد سخنرانی علیه برجام در کنگره را از یاد نبرده است.
برای همه روشن است که بایدن و نتانیاهو درباره موضوعهای مهمی مثل شهرکسازی رژیم صهیونیستی و برجام اختلاف نظر جدی دارند.پس از پیروزی بایدن، بنیامین نتانیاهو با اندکی تأخیر پیروزی بایدن را شادباش گفت و با تأخیر بیشتری عبارت «رئیس جمهور منتخب» را برای او به کار برد.
۲ مقام صهیونیست همچنان چشم انتظار ملاقات با همتایان آمریکایی هستند
موضوع فقط به عدم تماس بایدن با نتانیاهو محدود نمیشود و به مخالفت مقامات دولت جدید آمریکابا ملاقات با یوسی کوهن رئیس موساد رژیم صهیونیستی که حدود دو هفته است که منتظر تعیین وقت برای دیدار با مقامات آمریکاست، هم کشیده است. کوهن منتظر تعیین وقت از سوی مقامات آمریکایی برای گفتگو با همتایان خود درباره برنامه هستهای ایران است و هنوز توفیقی نیافته است.
همچنین مئیر شابات مشاور امنیت داخلی نتانیاهو هم پرونده عادی سازی روابط رژیم صهیونیستی با رژیمهای عربی را دارد به سرنوشتی مشابه گرفتار شده است و نتوانسته است که درباره پرونده هستهای ایران گفتگویی کند.
بایدن به نتانیاهو و تأثیر و نفوذ وی بر یهودیان آمریکا نیازی ندارد زیرا نتانیاهو در انتخابات اخیر حامی ترامپ بود و خواستار پیروزی وی بود و ۷۲ درصد از یهودیان آمریکا به حزب دموکرات و بایدن رأی دادند.
البته نکتهای که باید مورد توجه قرار گیرد این است که دولتهای آمریکا همواره حامی رژیم صهیونیستی بوده و هستند و مواضع بایدن در قبال نتانیاهو و عدم تماس تلفنی با وی به این مفهوم نیست که بایدن حامی اشغالگران نیست بلکه به اختلافات شخصی وی با نتانیاهو مربوط میشود.
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