پهپادهای یمنی فرودگاه «ابها» عربستان را درهم کوبیدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، یگان پهپادی ارتش و کمیته های مردمی یمن امروز شنبه فرودگاه بین المللی ابها را هدف قرار دادند.

یحیی سریع سخنگوی نیروهای مسلح یمن اعلام کرد: این عملیات با پهپاد از نوع صماد۳ انجام شد و اهداف مهم هدف قرار گرفتند. این عملیات با دقت تمام انجام شد.

وی تاکید کرد که عملیات هدف قرار گرفتن فرودگاه بین المللی ابها در ظهر امروز شنبه به وقت محلی در واکنش به ادامه حملات نظامی و تشدید تحرکات نظامی متجاوزان و ادامه محاصره یمن ملت یمن از سوی دشمن، انجام شد.

ارتش و کمیته‌های مردمی یمن روز گذشته (جمعه) نیز با ۳ فروند هواپیمای بدون سرنشین قاصف ۲k اماکن حساس نظامی در فرودگاه بین المللی ابها و پایگاه ملک خالد در خمیس مشیط را هدف قرار داده بودند.

این نیروها همچنین روز پنجشنبه هفته گذشته با چهار فروند هواپیمای بدون سرنشین از نوع صماد ۳ و قاصف ۲K، آشیانه‌های جنگنده‌های عربستان در فرودگاه ابها را هدف قرار دادند.

عربستان سعودی از ششم فروردین ۹۴ در قالب ائتلافی از چند کشور عربی و با کمک و چراغ سبز آمریکا، حملات گسترده‌ای را علیه یمن فقیرترین کشور عربی آغاز کرد تا به بهانه بازگرداندن «عبدربه منصور هادی» رئیس جمهوری مستعفی و فراری این کشور به قدرت، به اهداف و زیادی خواهی‌های سیاسی خود جامه عمل بپوشاند.

نهادهای وابسته به سازمان ملل از جمله بهداشت جهانی و یونیسف بارها هشدار داده‌اند که بر اثر ادامه حملات متجاوزان به یمن، مردم این کشور با قحطی و بروز یک فاجعه انسانی که در قرن گذشته بی‌سابقه است، روبه رو هستند.