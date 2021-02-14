«أنصارالله»الگویی از مقاومتِ پیروزمندانه را در یمن به نمایش گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الفرات نیوز، «احمد عبدالساده» کارشناس و تحلیلگر مسائل سیاسی عراق به دستاوردهای اخیر ارتش و کمیته‌های مردمی یمن علیه متجاوزان سعودی در این کشور واکنش نشان داد.

بر اساس این گزارش، وی در این خصوص تأکید کرد: «أنصارالله» الگویی از مقاومت و پایداریِ پیروزمندانه در یمن را به نمایش گذاشت. الگوی مقاومت و پایداری یمنی‌ها افکار کسانی را به چالش کشیده است که به دلیل ضعف امکانات، تسلیم شدن در برابر آمریکا و صهیونیسم را توجیه می‌کنند.

این تحلیلگر و کارشناس مسائل سیاسی عراق در ادامه نیز یادآور شده است: أنصارالله یمن پایداری ملت مظلومی را به تصویر کشید که در مقابل تجاوزگری‌های آل سعود و آل نهیان تحت حمایت ایالات متحده آمریکا، پیروز شد.

گفتنی است، نیروهای مقاومت یمن اخیراً دستاوردهای استراتژیکی را در نبرد با متجاوزان سعودی محقق ساختند. روز چهارشنبه گذشته بود که «یحیی سریع» سخنگوی نیروهای مسلح یمن تأکید کرد: یگان پهپادی ارتش و کمیته‌های مردمی یمن آشیانه‌های جنگنده‌های سعودی را در فرودگاه بین‌المللی أبها با ۴ فروند پهپاد از نوع صماد ۳ و قاصف ۲K هدف قرار داده است.

وی با اشاره به اینکه این حمله دقیق و ضربات مهلک بوده است، تاکید کرد: هشدار می‌دهیم که رژیم متجاوز سعودی همه هشدارهای قبلی ما را نادیده انگاشته است و به طور مکرر از فرودگاه‌های غیرنظامی برای اهداف نظامی استفاده کرده است. این حمله به آشیانه‌های جنگنده‌های سعودی، در واکنش به ادامه بمباران و محاصره ظالمانه علیه کشور ما است. عملیات ما تا زمانی که جنگ و محاصره یمن ادامه دارد، استمرار خواهد یافت.