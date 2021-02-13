به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، «نافذ عزام» عضو جنبش جهاد اسلامی فلسطین امروز شنبه از انصراف هیأت پارلمانی الجزایر از سخنرانی در نشست مجمع پارلمان‌های کشورهای حوزه دریای مدیترانه به دلیل حضور رژیم صهیونیستی تقدیر کرد.

بر اساس این گزارش، این عضو ارشد جنبش جهاد اسلامی فلسطین اظهار داشت که ملت و رهبران الجزایر با توجه به حس مسئولیت‌پذیری که در قبال فلسطین و آرمان فلسطین دارند، همیشه چنین مواضعی اتخاذ کرده‌اند.

عزام تصریح کرد: یقین داریم الجزایر همیشه همچون دژی محکم در برابر تمامی توطئه‌ها و عادی‌سازی روابط با دشمن صهیونیستی خواهد بود. وی تاکید کرد که مقابله با عادی‌سازی روابط با دشمن صهیونیستی وظیفه‌ای دینی و اخلاقی است و الجزایر موضعی قاطع و راسخ در این راستا اتخاذ کرده است.

گفتنی است، نمایندگان الجزایر که در نشست مجمع پارلمانی کشورهای حوزه دریای مدیترانه حاضر شده بودند، به دلیل حضور نمایندگان رژیم صهیونیستی این نشست را ترک کردند. هیأت سه نفره الجزایر پس از اطلاع از برنامه‌های نشست کشورهای عضو مجمع پارلمانی حوزه دریای مدیترانه و حضور نمایندگان رژیم صهیونیستی در آن، از جلسه خارج شدند.

این اقدام همزمان با سخنرانی نماینده رژیم صهیونیستی در نشست مذکور صورت گرفت. پارلمان الجزایر پیش از این، پیش نویس طرحی را مبنی بر اینکه هرگونه برقراری روابط با رژیم صهیونیستی جرم است، بررسی کرده بود.