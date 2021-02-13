فولاد در خانه پیروز شد/ بابا احمدی حضور نداشت

به گزارش خبرنگار مهر، ورزشگاه شهدای فولاد خوزستان عصر امروز شنبه میزبان نبرد تیم‌های فولاد خوزستان و شهر خودرو مشهد از هفت پانزدهم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور بود که این بازی با دو گل به سود سرخ پوشان دیار کارون به پایان رسید.

محسن فروزان، عارف آقاسی، موسی کولیبالی، صالح حردانی، وحید حیدریه، محمد آبشک (۴۶ محمد میری)، زبیر نیک‌نفس (۸۵ احمد عبدالله زاده)، آیاندا پاتوسی (۶۵ صابر حردانی)، فرشاد احمدزاده (۹۰ مجتبی نجاریان)، ساسان انصاری و لوسیانو پری را (۶۵ شروین بزرگ) نفرات تیم فولاد خوزستان در این بازی بود.

میلاد فراهانی، علی نعمتی (۸۷ محمد محمدزاده)، فرشاد فرجی، محمدعرفان معصومی، رحمان جعفری (۶۸ امیرحسین جعفری)، اکبر صادقی، احمد الجبوری (۷۹ معراج پورتقی)، حسین مهربان (۷۹ علی طاهران)، مصطفی فرامرزی، رضا یزدان دوست، امیرحسین کریمی (۶۸ ابوذر صفرزاده) ترکیب تیم شهر خودرو را در این بازی تشکیل دادند.

دقیقه ۱۰: پاس در عمق اکبر صادقی می‌رفت تا مهربان را با فروزان تک به تک کند اما تکل عارف آقاسی یک کرنر نصیب میهمان کرد.

دقیقه ۱۶: پرتاب بلند اوت محمد آبشک، با اثرگذاری لوسیانو پری را توپ به محمد زبیر نیک‌نفس رسید که این بازی با ضربه دقیق گل نخست بازی را به ثمر رساند.

دقیقه ۲۴: آیاندا پاتوسی توپ را به محوطه جریمه فرستاد و ضربه نیک‌نفس روی تیر دوم به ساسان انصاری رسید تا این بازیکن با ضربه سر گل دوم را بزند.

دقیقه ۵۴: پاس عرضی الجبوری با ارسال فرشاد فرجی از سمت راست داخل محوطه جریمه به امیرحسین کریمی رسید که با خوش‌شانسی فولاد توپ به تیر عمودی دروازه برخورد کرد و وارد دروازه نشد.

نیمکت نشینی امین قاسمی نژاد بهترین گلزن شهر خودرو در این بازی از تصمیمات عجیب کادر فنی نماینده استان خراسان رضوی بود.

صادق صادقی بابا احمدی هافبک خوزستانی تیم شهر خودرو مشهد به علت محرومیت در این بازی غیبت داشت. مهران موسوی و ایوب والی دو بازیکن فولاد خوزستان در این مسابقه غایب بودند.

در این بازی محمد میری، محمد آبشک و موسی کولیبالی از فولاد خوزستان و اکبر صادقی و امیرحسین کریمی از شهر خودرو کارت زرد دریافت کردند.

قضاوت این بازی را بیژن حیدری به همراه آرمان اسعدی و صادق رستمی بر عهده داشت.

احمد محمدی و امیر ایار نیز به عنوان داوران پشت دروازه حضور داشتند.

با ثبت نتیجه این بازی تیم فولاد خوزستان با ۲۳ امتیاز در مکان چهارم جدول رده‌بندی قرار گرفت و شهر خودرو با ۱۸ امتیاز مکان دوازدهم جدول رده‌بندی را به خود اختصاص داد.

تیم‌های فولاد خوزستان و شهر خودرو مشهد در هفته شانزدهم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور پنجم اسفندماه به ترتیب در مقابل تیم‌های ذوب آهن اصفهان و ماشین‌سازی تبریز قرار می‌گیرند.