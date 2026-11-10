حجت الاسلام علی محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: همزمان با فرا رسیدن ایام شهادت مظلومانه صدیقه کبری، حضرت فاطمه زهرا (سلام‌الله‌علیها)، شعار محوری و سراسری فاطمیه سال ۱۴۰۵ با عنوان «با بیرق خونخواهی ما لشکر زهراییم» اعلام شد.

رییس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان دیّر افزود: در پی این اعلام، مساجد، حسینیه‌ها و هیئات مذهبی شهرستان دیر تمهیدات لازم را برای برگزاری باشکوه آئین‌های سوگواری این ایام آغاز کرده‌اند.

وی ادامه داد: انتخاب این شعار گویای عهد و پیمان مجدد خادمان اهل‌بیت (ع)، مبلغان، مداحان و اقشار مختلف مردم ولایت‌مدار این خطه با آرمان‌های والای دخت پیامبر اکرم (ص) و استمرار مسیر مقاومت، ایثار و ایستادگی در برابر جبهه باطل است.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان دیّر ضمن تسلیت فرارسیدن این ایام حزن و اندوه، با تأکید بر ابعاد شخصیتی بانوی دو عالم گفت: حضرت فاطمه زهرا (س) اسوه بی‌بدیل بصیرت، دفاع جانانه از حریم ولایت و مبارزه بی‌امان با ظلم و انحراف هستند.

وی افزود: امروز نیز خادمان هیئات مذهبی و امت حزب‌الله در شهرستان دیّر با برافراشته داشتن بیرق خونخواهی آن حضرت، به صراحت اعلام می‌کنند که تا آخرین قطره خون، لشکر وفادار و آماده‌رکاب زهرای مرضیه (س) در مسیر حق و عدالت باقی خواهند ماند.

محمدی در ادامه به تشریح برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای گرامیداشت ایام فاطمیه امسال پرداخت و افزود: این برنامه‌ها با محوریت جهاد تبیین، ترویج فرهنگ مقاومت و شهادت‌طلبی، برگزاری باشکوه دسته‌جات عزاداری، محافل انس با قرآن کریم و نشست‌های بصیرتی در سطح تمامی مساجد، حسینیه‌ها و هیئات مذهبی شهری و روستایی شهرستان دیر به اجرا درخواهد آمد.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان دیّر ضمن دعوت از عموم مردم مؤمن و ولایت‌مدار این منطقه جهت حضور پرشور و گسترده در آئین‌های عزاداری، بر ضرورت بهره‌گیری حداکثری از فضائل اخلاقی و سیره سیاسی-اجتماعی حضرت زهرا (س) در شرایط خطیر کنونی جامعه تأکید کرد.