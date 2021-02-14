پوستر هجدهمین جشنواره نمایش عروسکی رونمایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد خبری جشنواره، مراسم رونمایی از پوستر هجدهمین جشنواره نمایش عروسکی تهران - مبارک با رعایت پروتکل‌های بهداشتی و با حضور ستاره رضایی‌راد فرزند خردسال یکی از شهدای مدافع سلامت، حمید قبادی دانا مشاور اجرایی معاونت هنری، قادر آشنا مدیرکل هنرهای نمایشی، مهدی افضلی مدیر عامل بنیاد رودکی، بهروز غریب پور عضو شورای سیاستگذاری جشنواره نمایش عروسکی و مدیران بخش‌های مختلف این جشنواره ۲۵ بهمن ماه در سالن انتظار تالار وحدت برگزار شد.

پوستر این دوره از جشنواره که توسط فرزاد ادیبی طراحی شده است طی یک اجرای کوتاه خیمه شب بازی با سرپرستی سیاوش ستاری، مدیر بخش نمایش‌های آیینی سنتی رونمایی شد.

در این برنامه بهروز غریب پور در سخنان کوتاهی، یاد گلزار محمدی دبیر فقید این جشنواره را گرامی داشت و گفت: در این روزگار کرونایی همین گردهمایی کوچک هم جای خوشحالی دارد. جشنواره نمایش عروسکی به نام «مبارک» مزین شده است و امید که پربرکت و مبارک باشد.

وی ادامه داد: امید داریم روح گلزار عزیز قرین رحمت باشد و جایش همواره در دل‌های ماست و امیدواریم جشنواره‌ای آبرومند برگزار کنیم.

غریب پور از تلاش‌های دست‌اندرکاران جشنواره که در شرایط دشوار فعلی، این رویداد هنری را پویا نگه داشته‌اند، قدردانی کرد.

سپس مهدی حاجیان دبیر اجرایی جشنواره در توضیحات کوتاهی، یاد گلزار محمدی را گرامی داشت و به نمایندگی از جشنواره هدیه‌ای را که شامل چند عروسک بود به ستاره رضایی‌راد دختربچه ۹ ساله‌ای که فرزند سپیده سپیدنامه پرستار بیمارستان مصطفی خمینی و جزو شهدای مدافع سلامت بوده است، اهدا کرد.

در پایان هنرمندان و مدیران حاضر در برنامه به همراه ستاره، پوستر جشنواره را امضا کردند و عکس یادگاری گرفتند.

مدت زمان این برنامه حدود سی دقیقه بود و تمام پروتکل‌های بهداشتی در آن رعایت شد.

هجدهمین جشنواره نمایش عروسکی تهران - مبارک با یاد زنده‌یاد گلزار محمدی دبیر فقید این جشنواره و با دبیری اجرایی مهدی حاجیان، دهم تا هفدهم اسفند سال جاری با بهره‌گیری از ظرفیت‌های فضای مجازی برگزار می‌شود.