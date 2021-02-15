به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی شاهمحمدی بعد از ظهر دوشنبه جلسه انجمن کتابخانههای عمومی چهارباغ که با حضور هادی آشتیانی، سرپرست ادارهکل کتابخانههای عمومی استان البرز، گلشن شیرمحمدی رئیس اداره کتابخانههای عمومی شهرستان ساوجبلاغ و سایر اعضای انجمن در محل کتابخانه عمومی مهدیآباد برگزار شد، اظهار کرد: کتابخانههای عمومی با بالا بردن سرانه مطالعه میتواند تأثیر ویژهای در ارتقای سطح فرهنگ عمومی مردم داشته باشند.
وی با تأکید بر حرکت در مسیر توسعه بیان کرد: ارتقای سرانههای فرهنگی و اجتماعی مستلزم برنامهریزی درست برای توانمندسازی شهروندان و ترغیب جوانان و نوجوانان برای مشارکت در فعالیتهای مختلف اجتماعی است.
لزوم توزیع عادلانه امکانات و زیرساختهای فرهنگی
شهردار چهارباغ تصریح کرد: توزیع عادلانه امکانات و زیرساختهای فرهنگی از دغدغههای مهم ما در این عرصه است.
وی خاطرنشان کرد: در اجرای تحقق منویات مقام معظم رهبری با محوریت کتابخانهسازی و با چشمانداز حمایت از گسترش فرهنگ کتابخوانی به ویژه در بین مناطق کمتر برخوردار، با اجرای اولویتبندی در فراهمکردن زمینههای ارتقای فرهنگی، شهرداری چهارباغ اقدام به ساخت کتابخانه عمومی استاد شهریار با متراژ بالغ بر ۶۸۰ مترمربع در منطقه مهدیآباد نموده است.
شاهمحمدی تصریح کرد: این کتابخانه با پیشرفت فیزیکی ۹۵ درصدی در حال اتمام مراحل کاری است و بهزودی جهت تجهیز به ادارهکل کتابخانههای عمومی استان تحویل داده خواهد شد تا به فضل الهی و بر اساس مصوبه جلسه انجمن کتابخانههای عمومی استان در ۱۷ اسفندماه سال جاری افتتاح و در اختیار علاقهمندان به کتابخوانی و اهالی کتابدوست این منطقه قرار گیرد.
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