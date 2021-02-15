به گزارش خبرگزاری مهر رئیس سازمان بسیج رسانه با انتقاد از حذف آگهی‌های دولتی از مطبوعات آن را قاتل روزنامه‌ها دانست و گفت: با این مصوبه، از پس صدای مردم تنها از گلوی رسانه‌های حزبی و دولتی شنیده خواهد شد و دیگر نشانی از رسانه‌های مستقل باقی نخواهد ماند.

مسعود بصیری اظهار کرد: هر کس اندکی با اقتصاد رسانه آشنا باشد می‌داند که اداره کردن روزنامه‌ها با شرایط کنونی توسط گروه‌های مستقل و غیروابسته به دستگاه‌های خاص یا نهادهای دولتی و حزبی، تقریباً ممکن نیست و اگر دولت از رسانه‌ها حمایت نکند، اصل آزادی بیان زیر سوال خواهد رفت.

وی افزود: دولت همان‌طور که برای سلامت و امنیت مردم هزینه می‌کند باید برای نقد منصفانه و آزادی رسانه‌ها هم هزینه کند تا از دیکتاتوری پنهان و خودرایی جلوگیری کند لذا حذف آگهی‌های دولتی از مطبوعات عملاً صدای رسانه‌های مستقل را خاموش خواهد کرد.

بصیری با تأکید بر اینکه دلیل و توجیهات این مصوبه هیأت وزیران هرچه باشد در نهایت به ضرر مطبوعات مستقل تمام خواهد شد تأکید کرد: دولت باید از طرق مختلف موضوع یارانه مطبوعات و هزینه‌های آنها را جبران کند تا آزادی بیان در پیشگاه اقتصاد قربانی نشود.

وی ضمن گلایه از مصوبه اخیر هیأت وزیران آن هم در شرایط فراگیری کرونا سوال کرد: آیا این عیدی دولت به خبرنگاران در آستان سال نو بود؟ آیا نتیجه ماه‌ها کار بدون تعطیلی در شرایط کرونا و از دست دادن همکاران خدوم رسانه‌ای باید این مصوبه باشد؟

رئیس سازمان بسیج رسانه گفت: گلایه ما این است که دولت به جای مرهم نهادن بر مشکلات روزافزون خبرنگاران و رسانه‌ها، زخم دیگری بر پیکر خسته آنها زد تا آخرین بارقه‌های امید برای حل مشکلات آنها نیز به خاموشی سپرده شود.