به گزارش خبرگزاری مهر رئیس سازمان بسیج رسانه با انتقاد از حذف آگهیهای دولتی از مطبوعات آن را قاتل روزنامهها دانست و گفت: با این مصوبه، از پس صدای مردم تنها از گلوی رسانههای حزبی و دولتی شنیده خواهد شد و دیگر نشانی از رسانههای مستقل باقی نخواهد ماند.
مسعود بصیری اظهار کرد: هر کس اندکی با اقتصاد رسانه آشنا باشد میداند که اداره کردن روزنامهها با شرایط کنونی توسط گروههای مستقل و غیروابسته به دستگاههای خاص یا نهادهای دولتی و حزبی، تقریباً ممکن نیست و اگر دولت از رسانهها حمایت نکند، اصل آزادی بیان زیر سوال خواهد رفت.
وی افزود: دولت همانطور که برای سلامت و امنیت مردم هزینه میکند باید برای نقد منصفانه و آزادی رسانهها هم هزینه کند تا از دیکتاتوری پنهان و خودرایی جلوگیری کند لذا حذف آگهیهای دولتی از مطبوعات عملاً صدای رسانههای مستقل را خاموش خواهد کرد.
بصیری با تأکید بر اینکه دلیل و توجیهات این مصوبه هیأت وزیران هرچه باشد در نهایت به ضرر مطبوعات مستقل تمام خواهد شد تأکید کرد: دولت باید از طرق مختلف موضوع یارانه مطبوعات و هزینههای آنها را جبران کند تا آزادی بیان در پیشگاه اقتصاد قربانی نشود.
وی ضمن گلایه از مصوبه اخیر هیأت وزیران آن هم در شرایط فراگیری کرونا سوال کرد: آیا این عیدی دولت به خبرنگاران در آستان سال نو بود؟ آیا نتیجه ماهها کار بدون تعطیلی در شرایط کرونا و از دست دادن همکاران خدوم رسانهای باید این مصوبه باشد؟
رئیس سازمان بسیج رسانه گفت: گلایه ما این است که دولت به جای مرهم نهادن بر مشکلات روزافزون خبرنگاران و رسانهها، زخم دیگری بر پیکر خسته آنها زد تا آخرین بارقههای امید برای حل مشکلات آنها نیز به خاموشی سپرده شود.
رئیس سازمان بسیج رسانه با انتقاد از حذف آگهیهای دولتی از مطبوعات گفت: با این مصوبه، از پس صدای مردم تنها از گلوی رسانههای حزبی و دولتی شنیده خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری مهر رئیس سازمان بسیج رسانه با انتقاد از حذف آگهیهای دولتی از مطبوعات آن را قاتل روزنامهها دانست و گفت: با این مصوبه، از پس صدای مردم تنها از گلوی رسانههای حزبی و دولتی شنیده خواهد شد و دیگر نشانی از رسانههای مستقل باقی نخواهد ماند.
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