به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شبکه دو، علیرضا مسعودی (علی مشهدی) نویسنده، کمدین و کارگردان طنزپرداز در تازه‌ترین قسمت «دست در دست» که فردا شب ۳۰ بهمن پخش می شود حضور یافته و با سیاوش عقدایی مجری برنامه گفتگو می کند.

علیرضا مسعودی نویسنده آثاری چون «کوچه اقاقیا»، «سه‌دونگ، سه‌دونگ»، «ساعت خوش» و «سه‌درچهار» است و در عین حال کارگردانی سریال‌های طنز را هم برعهده داشته است و تازه‌ترین فعالیت وی نویسندگی و کارگردانی «هشت آباد» است که نوروز ۱۴۰۰ روی آنتن می رود.

همچنین سید سجاد شبانکاره مسئول گروه جهادی محمد رسول الله (ص) که در استان سیستان و بلوچستان اقداماتی نظیر ساخت ۸ مدرسه ابتدایی، ۴ منزل مسکونی، اولین و بزرگترین پردیس جهادی کشور شامل هنرستان فنی حرفه ای، آموزشگاه فنی و حرفه ای، مرکز رشد و کارآفرینی و کارگاه مصالح ساختمانی، کارگاه صنایع فلز، کارگاه اتومکانیک، دامداری تعاونی، پرورش طیور، نخلستان و ... را انجام داده است، دیگر مهمان این برنامه است.

«دست در دست» در ویژه برنامه فصل زمستانی خود تاکنون میزبان ایرج حریرچی، کیانوش جهانپور، رسول نجفیان، سیاوش طهمورث، امیر کاظمی، مهشید جوادی، فریبا متخصص، پوراندخت مهیمن، مسعود اسکویی، عذرا وکیلی، مرتضی امیری اسفندقه، مهران رجبی، عنایت بخشی، شهرام عبدلی، علیرضا بدیع، مریم سعادت و ... بوده است. این برنامه به موضوع همراهی افراد جامعه در جدیدترین میدان همدلی یعنی دوران شیوع کرونا پرداخته و در این مسیر هم‌صحبت افرادی می‌شود که گام‌های موثری در یاری رساندن به همنوعان خود برداشته‌اند.

«دست در دست» کاری است از گروه معارف شبکه دو و مرکز رسانه سازمان تبلیغات اسلامی به تهیه‌کنندگی هادی خدّادی، اجرای سیاوش عقدایی و کارگردانی بهار ارجمند که پنجشنبه و جمعه هر هفته بعد از گفتگوی ویژه خبری حوالی ساعت ۲۳:۳۰ روانه آنتن می شود.