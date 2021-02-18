توزیع ۴۰۰۰ دستگاه ونتیلاتور ساخت داخل در بیمارستان ها

به گزارش خبرنگار مهر، سید کامل تقوی نژاد، صبح پنج شنبه در هجدهمین آئین پویش ره سلامت اظهار کرد: یکی از ویژگی‌های این دوره استفاده از تمام ظرفیت‌های داخلی برای تجهیز منابع برای بهبود مراکز بهداشتی و درمانی بوده است.

وی افزود: در یک سال گذشته در بخشی از تجهیزات بیمارستانی مثل اکسیژن سازها فقط ۳۵ درصد در سال جاری تأمین شده و ۶۵ درصد از تخت‌ها در دولت یازدهم و دوازدهم که ۳۵ درصد این تخت‌ها در امسال به بیمارستان‌ها اضافه شده است.

تقوی نژاد گفت: استفاده از منابع صندوق توسعه ملی که با اذن رهبر معظم انقلاب انجام شد یکی از کمک‌های جدی بود که به یاری وزارت بهداشت در شرایط بحران آمد.

معاون توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی وزارت بهداشت ادامه داد: شرکت‌های دانش بنیان در امسال رشد چشم گیری داشتند و برای اولین بار پیش خرید از این شرکت‌ها انجام شد.

وی بیان کرد: ۴ هزار دستگاه ونتیلاتور از این محل (شرکت‌های دانش بنیان) خریداری و در اختیار بیمارستان‌ها قرار گرفت.

تقوی نژاد در پایان گفت: ۱۳۶ بیمارستان و ۴۵ مرکز آزمایشگاهی از تجهیزات و لوازمی که از محل تسهیلات بانک جهانی خریداری شده اند استفاده می‌کنند.