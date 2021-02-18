  1. سلامت
  2. نظام سلامت
۳۰ بهمن ۱۳۹۹، ۱۰:۵۸

تقوی نژاد مطرح کرد؛

توزیع ۴۰۰۰ دستگاه ونتیلاتور ساخت داخل در بیمارستان ها

توزیع ۴۰۰۰ دستگاه ونتیلاتور ساخت داخل در بیمارستان ها

معاون توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی وزارت بهداشت، گفت: چهار هزار دستگاه ونتیلاتور که ساخت شرکت های دانش بنیان بوده است، خریداری و در اختیار بیمارستان ها قرار داده ایم.

به گزارش خبرنگار مهر، سید کامل تقوی نژاد، صبح پنج شنبه در هجدهمین آئین پویش ره سلامت اظهار کرد: یکی از ویژگی‌های این دوره استفاده از تمام ظرفیت‌های داخلی برای تجهیز منابع برای بهبود مراکز بهداشتی و درمانی بوده است.

وی افزود: در یک سال گذشته در بخشی از تجهیزات بیمارستانی مثل اکسیژن سازها فقط ۳۵ درصد در سال جاری تأمین شده و ۶۵ درصد از تخت‌ها در دولت یازدهم و دوازدهم که ۳۵ درصد این تخت‌ها در امسال به بیمارستان‌ها اضافه شده است.

تقوی نژاد گفت: استفاده از منابع صندوق توسعه ملی که با اذن رهبر معظم انقلاب انجام شد یکی از کمک‌های جدی بود که به یاری وزارت بهداشت در شرایط بحران آمد.

معاون توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی وزارت بهداشت ادامه داد: شرکت‌های دانش بنیان در امسال رشد چشم گیری داشتند و برای اولین بار پیش خرید از این شرکت‌ها انجام شد.

وی بیان کرد: ۴ هزار دستگاه ونتیلاتور از این محل (شرکت‌های دانش بنیان) خریداری و در اختیار بیمارستان‌ها قرار گرفت.

تقوی نژاد در پایان گفت: ۱۳۶ بیمارستان و ۴۵ مرکز آزمایشگاهی از تجهیزات و لوازمی که از محل تسهیلات بانک جهانی خریداری شده اند استفاده می‌کنند.

کد مطلب 5150145

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها