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۳۰ بهمن ۱۳۹۹، ۱۰:۴۰

با حکم استاندار یزد؛

اعضای ستاد انتخابات استان یزد معرفی شدند

اعضای ستاد انتخابات استان یزد معرفی شدند

یزد- اعضای ستاد انتخابات استان یزد با حکم استاندار معرفی شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی طالبی با صدور احکام جداگانه اعضای ستاد انتخابات استان یزد را منصوب کرد.

احمد ترحمی، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار یزد به عنوان رئیس ستاد انتخابات معرفی شد.

محمدعلی شاه حسینی، مدیرکل دفتر امور سیاسی و انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری یزد نیز به عنوان دبیر ستاد انتخاب معرفی شد.

اکرم فداکار، معاون استاندار یزد نیز به عنوان رئیس کمیته مالی و پشتیبانی ستاد انتخابات منصوب شد.

علی صالحی، مدیرکل روابط عمومی استانداری نیز به عنوان رئیس کمیته اطلاع رسانی و تبلیغات ستاد انتخابات استان معرفی شد.

محمد زارع، رامشک، جعفری و دشتی نیز به ترتیب روسای کمیته‌های فناوری اطلاعات، حقوقی، امنیتی و انتظامی و عضو ستاد معرفی شدند.

کد مطلب 5150181

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