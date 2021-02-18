اعضای ستاد انتخابات استان یزد معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی طالبی با صدور احکام جداگانه اعضای ستاد انتخابات استان یزد را منصوب کرد.

احمد ترحمی، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار یزد به عنوان رئیس ستاد انتخابات معرفی شد.

محمدعلی شاه حسینی، مدیرکل دفتر امور سیاسی و انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری یزد نیز به عنوان دبیر ستاد انتخاب معرفی شد.

اکرم فداکار، معاون استاندار یزد نیز به عنوان رئیس کمیته مالی و پشتیبانی ستاد انتخابات منصوب شد.

علی صالحی، مدیرکل روابط عمومی استانداری نیز به عنوان رئیس کمیته اطلاع رسانی و تبلیغات ستاد انتخابات استان معرفی شد.

محمد زارع، رامشک، جعفری و دشتی نیز به ترتیب روسای کمیته‌های فناوری اطلاعات، حقوقی، امنیتی و انتظامی و عضو ستاد معرفی شدند.