  1. استانها
  2. بوشهر
۳۰ بهمن ۱۳۹۹، ۱۵:۲۰

ثبت یک فوتی جدید؛

تعداد بیماران بستری در بخش‌های کرونایی استان بوشهر کاهش یافت

تعداد بیماران بستری در بخش‌های کرونایی استان بوشهر کاهش یافت

بوشهر - تعداد بیماران بستری در بخش‌های کرونایی استان بوشهر که روز گذشته ۸۴ نفر بود، امروز به ۷۶ نفر کاهش یافته است.

دبیر ستاد مقابله با کرونا در استان بوشهر در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طی شبانه روز گذشته ۲۰ بیمار در بخش‌های کرونایی استان بوشهر بستری شده‌اند و در همین مدت ۲۴ بیمار نیز با حال خوب از این بخش‌ها ترخیص شدند.

سعید کشمیری اضافه کرد: هم‌اکنون ۷۶ بیمار در بخش‌های کرونایی بیمارستان‌های استان بوشهر بستری هستند که ۱۵ بیمار تحت مراقبت‌های ویژه بوده و هشت نفر به کمک دستگاه تنفس دارند.

وی از فوت یک بیمار کرونایی در استان بوشهر طی شبانه روز گذشته خبر داد و افزود: مجموع جان‌باختگان کرونا در استان بوشهر به ۸۷۶ مورد رسید.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر خاطرنشان کرد: تاکنون ۱۹ هزار و ۶۸۳ مورد مثبت کرونا در استان بوشهر شناسایی شده است.

کشمیری خواستار تلاش بیشتر برای رعایت پروتکل‌های بهداشتی توسط همه افراد شد و افزود: ضمن استفاده مستمر از ماسک، باید دورهمی‌ها کاهش یابد.

کد مطلب 5150419

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها