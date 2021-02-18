دبیر ستاد مقابله با کرونا در استان بوشهر در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طی شبانه روز گذشته ۲۰ بیمار در بخشهای کرونایی استان بوشهر بستری شدهاند و در همین مدت ۲۴ بیمار نیز با حال خوب از این بخشها ترخیص شدند.
سعید کشمیری اضافه کرد: هماکنون ۷۶ بیمار در بخشهای کرونایی بیمارستانهای استان بوشهر بستری هستند که ۱۵ بیمار تحت مراقبتهای ویژه بوده و هشت نفر به کمک دستگاه تنفس دارند.
وی از فوت یک بیمار کرونایی در استان بوشهر طی شبانه روز گذشته خبر داد و افزود: مجموع جانباختگان کرونا در استان بوشهر به ۸۷۶ مورد رسید.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر خاطرنشان کرد: تاکنون ۱۹ هزار و ۶۸۳ مورد مثبت کرونا در استان بوشهر شناسایی شده است.
کشمیری خواستار تلاش بیشتر برای رعایت پروتکلهای بهداشتی توسط همه افراد شد و افزود: ضمن استفاده مستمر از ماسک، باید دورهمیها کاهش یابد.
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