ثبت یک فوتی جدید؛ تعداد بیماران بستری در بخش‌های کرونایی استان بوشهر کاهش یافت

بوشهر - تعداد بیماران بستری در بخش‌های کرونایی استان بوشهر که روز گذشته ۸۴ نفر بود، امروز به ۷۶ نفر کاهش یافته است.